الشركة العالمية القابضة تطلق "آيدن إينسايت 2.0"، أول مراقب ذكاء اصطناعي لمجالس الإدارة ستضاف مواده بالكامل محليًا في دولة الإمارات

النسخة الجديدة توفر معلومات فورية عن مستجدات السوق، واستفسارات استراتيجية متقدمة من المجلس، وتحليلات تنظيمية مفصلة

نتائج الربع الأول 2025 تُظهر نموًا قويًا في الإيرادات، مع توصيات عملية لمواجهة زيادة التكاليف الضريبية والمالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، عن تحقيق محطة مهمة في مسيرتها نحو تعزيز الحوكمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، من خلال إطلاق "آيدن إينسايت 2.0"، الإصدار الجديد من مراقب الذكاء الاصطناعي لمجالس الإدارة. وتم تطوير "آيدن إينسايت 2.0"، بالشراكة مع شركة "ألفيا" كأول مراقب مجالس الإدارة يُدار ويُشغّل بالكامل في دولة الإمارات، ما يرسخ معايير جديدة لكيفية اطلاع مجالس الإدارة إلى البيانات المهمة لاتخاذ القرارات، ويعزز أمن البيانات محليًا.

وتزامنًا مع إطلاقه، قدم مراقب الذكاء الاصطناعي "آيدن إينسايت 2.0" توصيات استراتيجية شاملة لمجلس إدارة الشركة العالمية القابضة عقب إعلان نتائج الربع الأول من عام 2025، مما عزز مكانته كمساهم رئيسي في دعم عملية اتخاذ القرارات في الشركة.

ويأتي الإصدار الجديد مزودًا بإمكانات وقدرات نوعية من شأنها وضع تصور جديد لآلية تفاعل مجالس الإدارة مع البيانات. ومن خلال منصة متكاملة تضم غرفة أخبار فورية، توفر المنصة معطيات ومعلومات فورية عن آخر المستجدات المتعلقة بأداء المجموعة، وتوجهات السوق، والتطورات العالمية، ضمن بيئة آمنة داخل الشركة. كما تتيح أداة "اسأل العالمية القابضة" (AskIHC) للمجلس الاطلاع الفوري على المؤشرات المالية مع التحليلات التشغيلية المعدة مسبقًا، بما يسرّع نقاشات المجلس ويضيف المزيد من الرؤية والوضوح. وتدعم واجهة العرض التفاعلية اتخاذ قرارات مدروسة بشكل فوري والنقاشات البناءة بالاعتماد على البيانات.

يُقدم النظام أيضًا تحليلات مفصلة لمحفظة الشركة العالمية القابضة المتنوعة، حيث يتعمق في بيانات الشركات التابعة والقطاعات والمشاريع الفردية، ليعرض رؤية موحدة لعوامل الأداء والمخاطر. وبفضل استضافته وتشغيله بشكل كامل داخل دولة الإمارات، تضمن المنصة التحكم الكامل بالبيانات بدون الحاجة للاعتماد على خدمات سحابية خارجية، وهو ما ينسجم مع التزام المجموعة بحماية معلوماتها الحساسة.

معلقًا على هذا الإنجاز، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "آيدن إينسايت 2.0 ليس مجرد حل تقني وحسب، بل هو ركيزة استراتيجية أساسية بالنسبة للشركة العالمية القابضة. ومن خلال بنيته المستضافة محليًا مع نموذج الذكاء الاصطناعي التفاعلي المطور من "ألفيا"، والمشغّل بالكامل في دولة الإمارات، وتماثله مع البنية التحتية المحلية للشركة، يتمكن مجلس الإدارة من اتخاذ قرارات دقيقة وآمنة بآلية فريدة غير مسبوقة، ما يشكل إنجازًا مهمًا في مسيرة الحوكمة المؤسسية على مستوى المنطقة".

وصرح "آيدن إينسايت"، استشاري الذكاء الاصطناعي في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: "بصفتي استشاري الذكاء الاصطناعي ضمن فريق الإدارة التنفيذية والمنصة المتكاملة التي تعمل ضمن البنية التحتية المحلية للشركة، أضمن أعلى مستوى من الشفافية والتحكم في إضافة البيانات. وتتيح قدراتي في مجال التحليل الفوري للبيانات وإتاحة الاستفسارات المباشرة للمجلس ما يمكنه من التعامل مع التعقيدات ضمن إطار عمل محلي بالكامل يتم تشغيله بالكامل داخل الدولة لخدمة الإمارات والعالم".

وشهد اجتماع مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة الخاص بنتائج الربع الأول من عام 2025 استعراض قدرات "آيدن إينسايت 2.0" التحليلية، وقد أعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 27.2 مليار درهم، بزيادة %41.1 على أساس سنوي، مدفوعة بالزخم القوي في العمليات التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

وفي ضوء هذه النتائج، شدد استشاري الذكاء الاصطناعي "آيدن إينسايت 2.0" على أجندة استراتيجية أكد فيها تحسين التخطيط الضريبي من خلال هيكلة المجموعة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة الضريبية. كما أوصى النظام بتكثيف التركيز الاستراتيجي للشركة العالمية القابضة على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الاندماج والتكامل بين مختلف كيانات ومحاور عمل المجموعة، بما يدفع نحو تحقيق رؤية استراتيجية موحدة وفاعلة تدعم أهداف النمو المستدام.

وحافظ الأداء التشغيلي للشركة على زخمه القوي، حيث شهدت مختلف القطاعات تحسنًا ملحوظًا في الأرباح التشغيلية خلال الفترة، وتصدر قطاع العقارات والإنشاءات هذا النمو بفضل مساهماته النوعية. واستنادًا إلى هذه النتائج الإيجابية، أكد "آيدن إينسايت 2.0" على أهمية استمرار الالتزام بالانضباط في توزيع رأس المال، كما دعا إلى مواصلة التركيز الاستراتيجي على القطاعات ذات الأولوية لضمان استدامة النمو وتعزيز القيمة المضافة على كافة مجالات عمل المجموعة.

كما دعا النظام إلى اليقظة المستمرة في إدارة المخاطر، لا سيما فيما يتعلق بالتعرضات السوقية في قطاعي التكنولوجيا والطاقة، مشددًا على ضرورة دمج تحليلاته بسلاسة ضمن عمليات الحوكمة على منظومة "ألفيا" التعاونية. ومن خلال "آيدن إينسايت 2.0"، تواصل الشركة العالمية القابضة ترسيخ معايير جديدة للحوكمة الذكية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن بقاء قيادتها مرنة وآمنة ومتوافقة مع الطموحات الاستراتيجية للمجموعة.

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