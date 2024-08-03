جدة - المملكة العربية السعودية – أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، الشركة الرائدة في مجال إنتاج الحليب (طويل الأمد) والآيس كريم ومعجون الطماطم في المملكة العربية السعودية، عن تحقيقها أرباحاً صافية للربع الثاني من العام الجاري تزيد على (19%) مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وكشفت الشركة قي تقريرها عن صافي ربح قدره 127.8 مليون ريال خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 19% مقارنة بنتائج الربع ذاته من العام السابق البالغة 107.6 مليون ريال. وتعزو الشركة هذه الزيادة في ظل البيئة التنافسية إلى استثماراتها المستمرة في الأنشطة المتعلقة بالمبيعات والتوزيع، والتي أسهمت في تعزيز نموها، وتفوقها على السوق في فئات عملها.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو: "تعتبر نتائجنا المالية القوية ثمرة تركيزنا المستمر على محركات وأولويات النمو التي ننتهجها. لقد استثمرنا في قنوات توزيع جديدة، مثل المنتجات الاستهلاكية خارج المنزل وأنشطة التصدير والتجارة الإلكترونية، والتي حققت نمواً بنسبة 37% و67% و29% على التوالي. يضاف إلى ذلك محافظتنا على حصص سوقية قوية، ومنها الحليب طويل الأمد 63.0% ومعجون الطماطم 53.2% والآيس كريم 32.1%. وفي الوقت ذاته، سنواصل جهودنا الرامية لإسعاد عملائنا من خلال اعتمادنا على الابتكارات الجديد،ة وخاصة في فئة الآيس كريم".

وتواصل سدافكو تبنّي المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة لتظل في صميم استراتيجيتها، ويمكنها تحقيق ذلك من خلال إطلاقها المبادرات البيئية التي تهدف إلى تقليل إنتاج النفايات واستهلاك المياه. وحصلت الشركة أيضاً على تصنيف (A+) من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فئة جودة المنتجات وسلامتها.

وأعلنت سدافكو منذ بداية العام وحتى الآن عن نتائج مالية قوية بصافي ربح قدره 254 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024. وتظهر النتائج زيادة بنسبة 29% في صافي الربح، مقارنة بـ 197 مليون ريال سعودي التي تحققت في نفس الفترة من العام الماضي. ومن جهة أخرى، ارتفعت المبيعات بنسبة 7% بقيمة 93 مليون ريال في جميع الفئات والقنوات. ويعكس هامش الربح الإجمالي الإيجابي البالغ 36.4% مقابل 32.4% أولوية سدافكو لتحقيق النمو في أرباحها.

وتواصل سدافكو التركيز على المستقبل من خلال الاستثمار في قدرات التوزيع والتصنيع، بما في ذلك المستودعات الجديدة وتعزيز القدرات التصنيعية لمنتجات الآيس كريم. ولا تزال الشركة تحافظ على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق المساهمين 1.8 مليار ريال، إلى جانب رصيد نقدي قدره 595 مليون ريال. وخلال العام 2024، قامت سدافكو بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بلغت قيمتها 12 ريال للسهم الواحد، أي ما يعادل ضعف ما تم توزيعه في العام الماضي.

للمزيد من المعلومات حول سدافكو، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.sadafco.com.

نبذة عن الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو):

تعتبر سدافكو شركة مساهمة عامة مدرجة في في السوق المالية السعودية، وتقوم بإنتاج منتجات الألبان والمواد الغذائية عالية الجودة تحت العلامة التجارية "السعودية" منذ العام 1977. وتتمتع "السعودية" بمكانتها المرموقة كإحدى الشركات الرائدة على مستوى سوقها المحلي في إنتاج معجون الطماطم والآيس كريم والحليب.

وتتخذ سدافكو من مدينة جدة مركزاً رئيسياً لها، وتتولى إدارة مستودعات البيع والتوزيع في 23 موقعاً في جميع أنحاء المملكة والبحرين والكويت والأردن، كما تصدّر منتجاتها إلى العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وللحصول على المزيد من المعلومات حول هذه الشركة، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني: www.sadafco.com.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا