مهندسون وفنيون سعوديون يقودون وينفذون أول عملية صيانة لتوربينات غازية في محطة التوليد الثامنة التابعة للشركة السعودية للكهرباء في الرياض

عملية الصيانة المعقدة تتطلب تدريبات مكثفة وخبرة عملية تمتد لسنوات وشهادات واعتمادات تخصصية

الإنجاز يندرج ضمن دعم الشركتين لجهود تحقيق رؤية المملكة 2030 والالتزام بتطوير المواهب السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEV) والشركة السعودية للكهرباء عن إنجاز أول عملية صيانة لتوربينات غازية يتم تخطيطها وتنفيذها بالكامل من قبل فريق من المهندسين والمتخصصين السعوديين وذلك في محطة التوليد الثامنة التابعة للشركة السعودية للكهرباء في الرياض. ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركتين بتنمية المواهب السعودية وتعزيز جهود التنمية المستدامة من خلال توطين الصناعات دعماً لرؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة من إعلان "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" تسليم أول وحدة من التوربينات الغازية فئة H في منشأة "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" في الدمام، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة.

وتعد محطة الطاقة الثامنة في الرياض، إحدى أبرز محطات إنتاج الطاقة بالمملكة، وتُعد واحدة من أهم المشاريع الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء وبقدرة إنتاجية تتجاوز 1700 ميغاواط. تُسهم المحطة بشكل رئيسي في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في الرياض وضواحيها، وتتألف المحطة من عدة مراحل متقدمة، وتتميز بوجود 4 وحدات توليد غازية من طراز 7F من شركة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا، قادرة على إنتاج حوالي 500 ميغاواط بمفردها. وتمثل المحطة الثامنة نموذجًا يحتذى به في كفاءة التوليد واستخدام أحدث تقنيات الطاقة لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وتُعتبر عمليات الصيانة الدورية للتوربينات الغازية، التي يقودها فريق الصيانة الميداني الموحد في "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" بالتعاون مع فرق الشركة السعودية للكهرباء، خطوة بالغة الأهمية للحفاظ على موثوقية وكفاءة وحدات توليد الطاقة، وتتطلب تخطيطاً دقيقاً وخبرات متخصصة فضلاً عن التنفيذ المحكم لضمان أعلى معايير السلامة والجودة. وتشمل العملية مراحل دقيقة وهي تتويج لمسيرة استمرت حوالي عقد من الزمان تلقى خلالها المشاركون في عملية الصيانة دعماً شاملاً في التخطيط وتدريبات مكثفة وخبرات عملية محددة تمتد لسنوات وشهادات واعتمادات تخصصية وغيرها، وقد نجح المهندسون والمهندسات والمختصصون السعوديون الذين أنجزوا الصيانة في محطة التوليد الثامنة بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد مع الالتزام الصارم ببروتوكولات السلامة وجودة التنفيذ طوال العملية. كما تم تنفيذ فترة الصيانة المخطط لها في المحطة بدعم من منصة (لايف اوتج Live Outage) وهو منصة رقمية من جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا تهدف إلى تحسين آلية تخطيط وتنفيذ الصيانات وفق إجراءات موحدة مع اعتماد أفضل ممارسات الجودة والسلامة.

ويتمتع فريق خدمات صيانة محطات طاقة الغاز لدى "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" بخبرة واسعة في تعزيز أداء محطات الطاقة وإطالة عمر وحدات توليد الطاقة من خلال عمليات الصيانة الدورية والتحديثات المتقدمة. ويمثّل هذا الإنجاز التاريخي للمهندسين والمتخصصين السعوديين في صيانة معدات توليد الطاقة الحيوية في محطة التوليد الثامنة خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة المحطة وموثوقيتها وحداتها على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبد العزيز سعيد آل شميلة، رئيس قطاع عمليات إنتاج الطاقة الأوسط في الشركة السعودية للكهرباء: "تسعى الشركة السعودية للكهرباء إلى توفير إمدادات طاقة موثوقة ومستقرة بما يدعم التنمية الشاملة والمشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء المملكة، ويشكل إنجاز صيانة التوربينات الغازية في محطة التوليد الثامنة من قبل فريق سعودي بالكامل مهمة ترسي معايير جديدة في قطاع الطاقة بالمملكة. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتحفيز الابتكار وتنمية المواهب الوطنية. ويسهم تعاوننا الاستراتيجي مع ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ في تمكين المزيد من المهندسين والمتخصصين السعوديين وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية وتقنية متقدمة ضمن منظومة الطاقة في المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

من جانبه، أكّد هشام البهكلي، رئيس "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في المملكة العربية السعودية: "يبرهن إنجاز عملية الصيانة بنجاح على الخبرة المتنامية للكفاءات الوطنية في قيادة مستقبل الطاقة المستدامة بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030، حيث أثبت المهندسون والمتخصصون السعوديون قدرتهم على التعامل مع المشاريع المعقدة في قطاع الطاقة"، مؤكداً أن "الشركة مستمرة بالتعاون الاستراتيجي مع الشركة السعودية للكهرباء في شتى المجالات لدعم تحول الطاقة في المملكة وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة هذا التحول".

وأضاف البهكلي "يعتبر هذا الإنجاز تتويجاً لعام حافل بالإنجازات لشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في المملكة، وفي مقدمتها تسليم أول وحدة توربينات غازية فئة H من قبل شركة "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة" (GESAT) بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، حيث سيستخدم التوربين المتقدم في محطة الجافورة المستقلة للتوليد المشترك للبخار والكهرباء في المملكة، وهو إنجاز تاريخي لقطاعي الصناعة والطاقة في المملكة، ونحن ملتزمون بدعم مختلف الاستراتيجيات الوطنية بما في ذلك رؤية 2030".

وفي عام 2024، سجلت الشركة إنجازاً جديداً بتسجيلها أكبر طلبية لها على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تضمنت ستة توربينات غازية من طراز 7HA.03 ووحدتين إضافيتين من طراز7E.03 ، بالإضافة إلى اتفاقية صيانة مدتها 21 عاماً لمحطتي طيبة 1 والقصيم 1 في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، أنجزت الشركة دراسات هندسية أولية لاستكشاف خيارات خفض انبعاثات الكربون لثلاث محطات توليد مشترك في المملكة تعمل بتوربينات جنرال إلكتريك الغازية. مما يجعلها قادرة على المساهمة في تقليل انبعاثات الكربون باستخدام تقنيات ما قبل الاحتراق وما بعده.

وتمتلك "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" مسيرة تمتد لحوالي 90 عاماً من المساهمة في تطوير البنية التحتية للطاقة في المملكة، وساهمت كذلك في التنويع الاقتصادي والتوطين، ودعم الصادرات عالية القيمة وجهود تنمية الكفاءات بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. ويعمل في الشركة حالياً ما يقرب من 850 موظفاً داخل المملكة. ومن أبرز استثمارات "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في المملكة مركز ’جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا‘ في الدمام، والذي يضم مركزاً لصيانة التوربينات الغازية؛ ومركز ’جنرال إلكتريك للتميز في خفض انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘، فضلاً عن ’جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة‘ (GESAT).

يُذكر أن "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" كانت قد انفصلت عن جنرال إلكتريك (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمزGE) وبدأت التداول كشركة مستقلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية في 2 أبريل 2024. ومع ما يقرب من 55 ألف توربين رياح و7 آلاف توربين غازي، تساهم تقنية "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في توليد حوالي 25% من كهرباء العالم، وتسهم بدور مهم في تحول قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية وحول العالم.

البيانات التطلعية:

يحتوي هذا المستند على بيانات تطلعية، أي بيانات تتعلق بالأحداث المستقبلية التي بطبيعتها تتناول مسائل تتسم بمستويات مختلفة من عدم اليقين. غالبًا ما تتناول هذه البيانات التطلعية الأداء المتوقع للأعمال والأداء المالي لشركة GE Vernova، وحالة الشركة المالية، والأداء المتوقع لمنتجاتها، وتأثير خدماتها، والنتائج التي قد تحققها أو تنتجها. وغالبًا ما تحتوي على كلمات مثل "نتوقع"، "نتوقع"، "ننوي"، "نخطط"، "نعتقد"، "نسعى"، "نرى"، "سوف"، "سنعمل"، "نقدّر"، "نتنبأ"، "نهدف"، "أولي"، أو "نطاق". بطبيعتها، تتناول البيانات التطلعية مسائل تتسم بمستويات مختلفة من عدم اليقين، مثل البيانات المتعلقة بالمعاملات والاستثمارات أو المشاريع المخطط لها والمحتملة، ونتائجها المتوقعة، وتأثيرات الظروف الاقتصادية الكلية وتقلبات السوق على عمليات الشركة، ونتائجها المالية، وموقعها المالي، وعلى سلسلة التوريد العالمية والاقتصاد العالمي.

نبذة عن جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا:

شركة طاقة عالمية تركز على مختلف تقنيات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية، تضم قطاعات الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء، مدعومة بما يسمى وحدات "التسريع" الخاصة بها: الأبحاث المتقدمة، الخدمات الاستشارية والخدمات المالية. في ضوء خبرتها الواسعة التي تفوق 130 عاماً في مواجهة التحديات العالمية، تتمتع الشركة بمكانة فريدة للمساهمة في قيادة تحول قطاع الطاقة عبر الاستمرار في إمداد العالم بالكهرباء مع العمل في الوقت ذاته على إزالة الكربون. تساعد الشركة العملاء لاقتصادات الطاقة وتوفير الكهرباء الضرورية لضمان الصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تضم حوالي 75 ألف موظف في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وانطلاقاً من هدفها وشعارها المتمثل بـ "الطاقة لتغيير العالم"، فإن تقنيات وحلول جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا تضمن مستقبلاً للطاقة أفضل لناحية التكلفة المعقولة والموثوقية والاستدامة والأمان. وتهدف أعمال طاقة الغاز التابعة للشركة لتطوير تقنيات وخدمات متقدمة وفعالة باستخدام الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلول للتخلص من الانبعاثات والمساعدة في مسيرة التحول نحو عالم أقل انبعاثات كربونية. كما تتفرد الشركة بإنتاج توربينات الغاز وتقنيات وخدمات محطات توليد الطاقة بالغاز، وتمتلك أكبر محفظة في العالم بحوالي 7,000 توربين.

تتجلى رسالة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا من خلال اسمها، إذ تحافظ على إرث جنرال إلكتريك العريق الذي يمثل الابتكار والجودة بينما يشير مصطلح "Ver"/ "verde" باللاتينية إلى اللون الأخضر أي الانتقال إلى تقنيات أكثر استدامة، وأما كلمة "nova"، المشتقة من الكلمة اللاتينية "novus"، فهي تدل على عصر جديد ومبتكر للطاقة منخفضة الانبعاثات. لمعرفة المزيد، الرجاء زيارة صفحة الشركة GE Vernova ولينكد إن.

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