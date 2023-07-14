اتفاقية التعاون تأتي في إطار جهود الشركة للارتقاء بالمشهد الكروي في المملكة العربية السعودية.

جدة - أعلنت الشركة السعودية للقهوة، عبر علامتها جازين، ، عن توقيع اتفاقية رعاية لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2026 مع النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، أحد أقدم وأنجح أندية كرة القدم في المملكة العربية السعودية والذي تأسس عام 1937 ميلادي. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الشركة السعودية للقهوة لدعم القطاع الرياضي المتنامي ومساندة الجهود في إبراز الدوري السعودي.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل محمد زيني، مدير إدارة التسويق في الشركة السعودي للقهوة والرئيس التنفيذ المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية المهندس طارق خليفة، تحت شعار #مجدك_قدام. ويهدف الطرفان من خلال هذه الاتفاقية على العمل معاً للارتقاء بالمشهد الكروي في المملكة العربية السعودية.

ويؤكد توقيع اتفاقية التعاون اليوم مع نادي الأهلي السعودي لكرة القدم التزام الشركة السعودية للقهوة بدعم المجتمعات المحلية وتقديم الرعاية لها. وتلتزم الشركة، بصفتها أحد الجهات الراعية للفريق، بتقديم الدعم لنادي الأهلي السعودي من خلال علامة جازين، التي تهدف للاحتفاء بمنتج بُن الأرابيكا المحلي وتسويقه محليًا وعالميًا. كما تطمح الشركة من خلال هذه الاتفاقية، لتفعيل الجانب الثقافي للقهوة السعودية باعتبارها عنصراً فعالا في الإرث الثقافي وتجسيدا لقيم الضيافة والكرم في المملكة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد زيني، مدير إدارة التسويق في الشركة السعودية للقهوة "نفخر بتوقيع اتفاقية الرعاية مع النادي الأهلي السعودي لكرة القدم وتقديم الدعم لهذه الأيقونة الوطنية. ويشترك نادي الأهلي وعلامة جازين بقيمةٍ وطنيةٍ كبيرة تزخر بالعراقة والأصالة، ويمثّل كلاهما شغفنا وثقافتنا الغنية وطموحنا لمواصلة المضي قدماً. وفي إطار سعينا لأن نصبح منتجاً عالمياً، توفر لنا هذه الرعاية منصةً رائعة لإبراز جذورنا السعودية وتسليط الضوء على طموحنا للتحول إلى رمزٍ للفخر الوطني".

وأعرب الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نادي الأهلي الاستثمارية المهندس طارق خليفة، عن سعادته للتوقيع مع شركة القهوة السعودية قائلاً:" نرحب بالشريك الجديد الذي انضم إلى ركب شركائنا الذين نفخر ونتعز بشراكاتنا معهم"، مؤكدا حرص مجلس الإدارة على تفعيل الجانب الاستثماري من خلال التوقيع مع الشركات الرائدة والتي تليق بمكانة وجماهيرية النادي الأهلي ليكون بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن مثل هذه الرعايات تدعمنا لتحقيق المزيد من النمو والتطوير على مستوى النادي، خصوصاً في ظل استعدادنا للموسم الجديد.

لمعرفة المزيد عن اتفاقية الرعاية، أو لمشاهدة البضائع الخاصة بنادي الأهلي السعودي، يُرجى زيارة

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