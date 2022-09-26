الشرق الأوسط : كشفت هواوي في القمة التي عُقدت تحت عنوان "الشبكات السحابية الذكية من هواوي: ابتكار رقمي رائد" على هامش مؤتمر "هواوي كونكت 2022" في بانكوك، عن القدرات المحدّثة لحل الشبكات السحابية الذكية والمخصصة لثلاثة سيناريوهات رئيسية - CloudFabric وCloudWAN وCloudCampus – والتي تسهم في تلبية متطلبات العملاء المتغيرة. كما نشرت هواوي تقريراً عن هندسة الشبكات اللاسلكية الذكية لتعزيز الابتكارات الرقمية في المؤسسات.

وتفرض خدمات المؤسسات المزيد من المتطلبات على شبكات اتصال البيانات في ظل تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية. أولاً، تتطلب الأعداد الكبيرة من اتصالات إنترنت الأشياء المزيد من الشبكات لتوفير اتصال النطاق الترددي العريض الفائق والشامل. ثانياً، يتم الانتقال إلى الحوسبة السحابية لتوفير خدمات الشركات الفرعية مما يتطلب نشر المزيد من الشبكات بشكل سلس وتوفير قدرات الحوسبة السحابية في وقت قصير. ثالثاً، يجب نشر الخدمات الجديدة على نطاق واسع وتعديلها بشكل متواصل مما يتطلب شبكات سلسة وآمنة وتتمتع بالكفاءة. وفي ظل تزايد الاعتماد على مؤتمرات الفيديو، يجب توفير الشبكات الملائمة لتوفير تجربة تتمتع بالكفاءة.

وأشار سون ليانغ، نائب رئيس خط منتجات اتصال البيانات لدى هواوي إلى أن شركة Huawei Datacom طورت حل الشبكات السحابية الذكية من خلال الابتكار المتواصل لمواجهة التحديات. ويوفر الحل القدرات الأساسية مثل تجربة الوصول المتكاملة والوصول فائق السرعة إلى منصة الحوسبة السحابية من خلال الفروع، والتجارب الحتمية، والنشر السلس والذي يتمتع بالكفاءة. ويتم الاعتماد على حل الشبكة السحابية الذكية على نطاق واسع في العديد من القطاعات مثل التعليم وتجارة التجزئة والمؤسسات الحكومية والخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق التحول الرقمي للعملاء. وفي قطاع التعليم - على سبيل المثال - يوفر حل شبكات "واي فاي" اللاسلكية بالكامل تجربة الوصول إلى الشبكة. وفي قطاع البيع بالتجزئة، يمكن فتح متجر خلال يوم واحد بالاعتماد على حل الوصول السحابي فائق السرعة SD-WAN. أما في القطاع الحكومي، فتوفر تقنية تقسيم الشبكات من هواوي النقل المتكامل عبر شبكة واحدة مع ضمان توفير الخدمات التجارية الأساسية بشكل كامل، فيما يعتمد القطاع المالي على حل نشر الخدمات السحابية المتعددة عبر عدة مجالات لنشر الخدمات خلال دقائق معدودة.

وكشفت هواوي في المؤتمر عن منتجات اتصالات البيانات المبتكرة مثل تقنية Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T الأولى من نوعها في القطاع التقني وتقنية CloudEngine S16700 (400G-ready ) من الجيل القادم من محولات مقرات العمل وجهاز التوجيه الذكي NetEngine 8000 M4 (4-in-1) للخدمات العالمية.

ونشرت هواوي تقرير هندسة الشبكات اللاسلكية الذكية حيث قال ليو جيانينغ، رئيس قسم مبيعات الحلول وتسويق شبكات المؤسسات العالمية في هواوي إن الاتصال اللاسلكي بالكامل من أهم التغيرات في شبكات مقرات العمل. ويفرض اعتماد شبكات "واي فاي 6" و"واي فاي 7" متطلبات جديدة على النطاق الترددي للشبكة والتصميم والتشغيل والصيانة في المستقبل. ولذلك، قدمت هواوي تصميم الجيل القادم من شبكات مقرات العمل - تصميم الشبكات اللاسلكية الذكية. ويمتاز التصميم بسبع ميزات أساسية حيث يوفر شبكات لاسلكية بالكامل ومتكاملة وسلسة ومنخفضة الكربون وآمنة وذكية وتوفر النطاق الترددي العريض.

وناقش العملاء من مختلف القطاعات في المؤتمر ممارساتهم التجارية وحل الشبكة السحابية الذكية من هواوي. وألقى آغوس أريناتو، نائب رئيس شركة Biznet كلمة بعنوان "Biznet تبني شبكات WAN الذكية التي تلبي الاحتياجات المستقبلية". وقال آغوس: "بالاعتماد على شبكات مترو المسطحة، تساعد هواوي شركة Biznet على تعزيز دورها الرائد في هذا القطاع. وسنستكشف المزيد من التقنيات الناشئة والابتكارات التجارية القائمة على IPE بالتعاون مع هواوي". كما ألقى بيلي وونغ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Nova Credit Limited كلمة بعنوان "الشبكات السحابية التجارية: تعزيز ابتكارات التكنولوجيا المالية". وقال بيلي: "قمنا بنشر حل CloudFabric الذي توفره هواوي لشبكات مراكز البيانات في شركة Nova Credit. وساهمت محولات CloudEngine من هواوي في توفير اتصالات فائقة الأداء في مراكز البيانات. أما على المستوى الإداري، يتيح الحل تشغيل القدرات آلياً بالكامل ويوفر تجربة الشبكات المعرفة بالبرمجيات SDN السلسة".

لمزيد من المعلومات عن حل الشبكات السحابية الذكية من هواوي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://e.huawei.com/cn/solutions/enterprise-networks/intelligent-ip-networks.

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