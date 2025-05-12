الشارقة: عقدت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، في سوق الجبيل بكلباء، اجتماعًا تنسيقيًا مع المجلس البلدي لمدينة كلباء، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين الجهتين بما يخدم تطوير الأسواق في المنطقة الشرقية ويُسهم في تحسين الخدمات المقدمة للزوار والمتسوقين.

وحضر الاجتماع كل من، المهندس سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لأسواق الجبيل وأسواق الشارقة للمواشي، ويوسف الزعابي، المدير العام لقطاع الأغذية والضيافة، وهلال النقبي، مدير أسواق المنطقة الشرقية، كما حضر من جانب المجلس البلدي لمدينة كلباء سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس المجلس البلدي، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس والإداريين في سوق الجبيل بكلباء.

واستعرض الاجتماع أبرز الخدمات المتوفرة في سوق الجبيل بكلباء، والمرافق التابعة للسوق، والأقسام المختلفة، وما يتم تقديمه من خدمات متكاملة لتلبية احتياجات الزوار، والذي يعد إحدى مراكز التسوق المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة، ومنفذ مبتكر لتحقيق الأمن الغذائي.

وتطرق الاجتماع إلى استعدادات سوق كلباء للمواشي، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال مناقشة الإجراءات المتبعة لضمان توفير المواشي بكميات كافية، وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات، وتسهيل عمليات البيع والشراء بما يضمن راحة المتسوقين خلال موسم العيد، وتنظيم عمليات المسلخ ودعمه بالكوادر الإدارية والفنية اللازمة خلال فترات الذروة وتسهيل الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال المهندس سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لأسواق الجبيل وأسواق الشارقة للمواشي :" يأتي هذا الاجتماع مع المجلس البلدي لمدينة كلباء، انطلاقا من حرصنا على تحقيق وتعزيز التعاون المثمر مع جميع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات وتلبية حاجات ومتطلبات سكان المنطقة الشرقية، وفي جميع أسواق الجبيل وأسواق الشارقة للمواشي في إمارة الشارقة، ونؤمن بأن الشراكات الفاعلة تثمر عن نتائج ملموسة تنعكس إيجابًا على تجربة الزوار، وتعزز من كفاءة العمليات في مختلف الأسواق التي تندرج تحت مظلة الشارقة لإدارة الأصول".

وأضاف الكتبي: وفي إطار استعداداتنا لعيد الأضحى المبارك، نعمل على رفع جاهزية سوق كلباء للمواشي بشكل كامل، من خلال توفير الأعداد الكافية من المواشي، والتأكد من سلامتها وجودتها، وتسهيل جميع العمليات اللوجستية لضمان تجربة سلسة وآمنة للمتسوقين،كما نحرص على تقديم أعلى مستويات الخدمة والالتزام بالمعايير الصحية والتنظيمية، بما يلبّي احتياجات المجتمع خلال هذه المناسبة المباركة".

وقام الحضور في نهاية الزيارة جولة ميدانية شاملة في أقسام سوق الجبيل كلباء، للاطلاع ميدانيًا على سير العمل ومستوى الجاهزية في مختلف المرافق، استعدادًا لاستقبال الزوار خلال الفترة القادمة.

وفي ختام الزيارة، جرى تبادل الدروع التذكارية بين الشارقة لإدارة الأصول والمجلس البلدي لمدينة كلباء، تقديرًا للتعاون البنّاء والجهود المشتركة والتعاون المثمر بين الطرفين، والذي يصب في خدمة المجتمع وتعزيز جودة حياة سكان الشارقة وزوارها.

سوق الجبيل في كلباء

ويضم سوق الجبيل - كلباء الواقع في منطقة البحايص بمدينة كلباء، 3 أقسام رئيسية، وهي قسم اللحوم، وقسم الأسماك، وقسم الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى فناء وسطي ومنطقة مزاد داخلية لعرض وبيع المنتجات البحرية الطازجة.

يتمتع السوق بمساحة إجمالية تبلغ 33 ألف متر مربع، يضم مبنى السوق ومواقف السيارات، ويتضمن 16 محلاً للحوم والدواجن، و22 محلاً للأسماك، و31 محلاً للخضار والفواكه. يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات سكان المدينة من المنتجات الطازجة عالية الجودة، وتوفير فرص عمل للصيادين والتجار والمزارعين ومربي الماشية.

كما يتميز التصميم المعماري للسوق بالطابع الإسلامي والزخارف الداخلية والخارجية. ويحتوي المبنى على تشطيبات تتناغم مع الثقافة والبيئة المحلية، ويشمل مناطق تحميل وتفريغ البضائع وثلاجات لحفظ الطعام ومصنع للثلج وأماكن مخصصة لشواء الأسماك، بالإضافة إلى دورات المياه ومناطق للصلاة للرجال والنساء.

ومن الجدير بالذكر أن سوق الجبيل وسوق المواشي بمدينة كلباء في إمارة الشارقة، مشاريع تابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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