الرياض، في إطار التزامها المتواصل بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مبادئ الاستدامة والتنمية الشاملة، تواصل مجموعة السويدي إليكتريك جهودها لتمكين المرأة السعودية وإشراكها بفاعلية في بيئة العمل داخل المملكة العربية السعودية. إذ بلغ إجمالي عدد الموظفات السعوديات حوالي 6.5% من إجمالي القوى العاملة للمجموعة في المملكة، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز مشاركة الكفاءات النسائية الوطنية في مختلف القطاعات.

وتنبع قناعة مجموعة السويدي إليكتريك بأهمية تمكين المرأة السعودية من إيمانها بدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وابتكاراً. كما ترى المجموعة أن تعزيز التنوع الوظيفي يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء المؤسسي، ويواكب في الوقت ذاته الأهداف الوطنية الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

وقد تمكنت المرأة السعودية من شغل عدد من المناصب المهمة داخل المجموعة، حيث تتوزع أدوارها على مجالات متنوعة تشمل الموارد البشرية، والمشتريات، والشؤون الإدارية، والاستقبال، والمحاسبة، ودعم المبيعات، وإدارة المشاريع، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات، إلى جانب بعض الوظائف التشغيلية داخل المصانع. ويجسد هذا التنوع ثقة المجموعة بقدرات المرأة السعودية وحرصها على إتاحة فرص عمل متكافئة تتيح بناء مسار مهني مستقر ومثمر.

وقالت الاستاذة سارة ناجي من قسم الموارد البشرية في مجموعة السويدي اليكتريك في السعودية:" تعمل المجموعة حالياً على استقطاب الكفاءات النسائية في المجالات الهندسية والفنية، بما يدعم التوسع في مشاركة المرأة السعودية في التخصصات التقنية والصناعية، ويعزز من حضورها في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية."

وفيما يتعلق بالتدريب والتطوير، تعتمد مجموعة السويدي إليكتريك سياسات تطوير موحدة تشمل جميع الموظفين والموظفات دون أي تمييز، حيث يتم التركيز على الكفاءة والأداء كأساس للتقدم الوظيفي والترقيات. كما تتجه المجموعة مستقبلاً إلى تطوير برامج أكثر تخصصاً تهدف إلى إعداد القيادات النسائية الوطنية، ودعم فرص نموهن المهني وتمكينهن من تولي أدوار قيادية داخل مختلف قطاعات العمل.

كما تحرص مجموعة السويدي اليكتريك على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للموظفات، تتسم بالأمان والتنظيم، وتوفر مرونة في ساعات العمل، ودعماً لوسائل النقل عند الحاجة، إضافة إلى تأمين طبي شامل، وفرص مستمرة للتدريب والتطوير، وسياسات تدعم التوازن بين الحياة العملية والشخصية، بما يسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي والاستقرار المهني.

وفي الختام، تؤكد مجموعة السويدي إليكتريك التزامها الراسخ بتمكين المرأة السعودية من خلال التوظيف، والتطوير المستمر، وتوفير بيئة عمل داعمة ومحفزة، مع المضي قدماً في تنفيذ خطط استراتيجية تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية والهندسية، تعزيزاً لدورها كشريك فاعل في مسيرة النمو والتنمية داخل المملكة العربية السعودية.

-انتهى-

#بياناتشركات