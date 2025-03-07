عمرو خاطر: هذه الخطوة تعكس رؤيتنا الاستراتيجية لمواصلة تقديم حلول عالية الجودة وتعزيز التقدم المستدام في سوق الأسلاك والكابلات

مصر، أعلنت شركة السويدي إلكتريك، الرائدة في تقديم الحلول المتكاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي، عن توسيع خطوط إنتاج "أسلاك الألومنيوم المطلية بالورنيش " لرفع الطاقة الإنتاجية السنوية بمقدار 3,600 طن، مما يعزز إجمالي قدرتها الإنتاجية ليصل إلى 7,200 طن.

يُعد هذا التوسع في مصنع الشركة بالعاشر من رمضان خطوة استراتيجية هامة ضمن خطة شركة السويدي إلكتريك، التي تركز على تعزيز نموها وتوسيع قدرتها الإنتاجية في صناعة الأسلاك والكابلات.

ويُعتبر توسع شركة السويدي إلكتريك جزءًا من استثمار ضخم يتم ضخة و اكتماله بحلول عام 2026. وفي إطار هذا المشروع، قامت الشركة بتوريد خمسة عشر ماكينة اسلاك ورنيش متطورة من شركة نيوتك الإيطالية، الرائدة في مجال بناء مصانع اسلاك الورنيش، والتي تشتهر بتقنياتها المبتكرة.

وفي هذا الصدد، صرّح عمرو خاطر، المدير العام لشركة السويدي للكابلات المتخصصة (إحدى الشركات التابعة للسويدي إلكتريك)، قائلاً: " اننا في السويدي الكتريك نعمل على تعزيز كفاءتنا التشغيلية وزيادة طاقتنا الإنتاجية من خلال الاستثمار في أحدث الآلات وتوسيع قدراتنا الإنتاجية، مما يؤكد أيضًا التزامنا المستمر بتلبية احتياجات عملائنا المتطورة."

وأضاف عمرو خاطر: "بفضل هذا التطوير، سنظل في موقع ريادي يمكننا من تلبية احتياجات عملائنا المتزايدة في السنوات المقبلة. ويعكس هذا التوسع التزامنا برؤيتنا الاستراتيجية التي تركز على تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة، فضلاً عن تعزيز التقدم المستدام في سوق الأسلاك والكابلات."

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