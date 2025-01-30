أعلنت السعودي الألماني الصحية، إحدى أكبر مجموعات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ميجامايند آي تي سوليوشنز" خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025 الذي يقام خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. تهدف هذه الاتفاقية إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في المنطقة من خلال تطبيق نظام Health Information System (HIS) المتقدم للمعلومات الصحية في إطار مشروع الأمن السيبراني الذي أطلقته المجموعة لتوفير رعاية صحية آمنة في جميع المرافق التابعة لها في المملكة.

وقّع مذكرة التفاهم كل من مدني حزين، رئيس القطاع المالي للسعودي الألماني الصحية، وحمزة صبحي بترجي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "ميجامايند آي تي سوليوشنز"، خلال اليوم الثالث من فعاليات المعرض. وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام السعودي الألماني الصحية الثابت بالابتكار، والتميز التشغيلي، ورعاية المريض، بالإضافة إلى رفع معايير جودة الرعاية الصحية في المنطقة.

وقال مكارم صبحي بترجي، نائب رئيس مجلس إدارة السعودي الألماني الصحية: "نحن سعداء لاطلاق مشروع تنفيذ نظام Health Information System (HIS) المتقدم للمعلومات الصحية في المستشفى السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه المبادرة التزام المجموعة الثابت بتعزيز الابتكار والتميز في قطاع الرعاية الصحية".

وأضاف: "نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير منظومة صحية متكاملة تتمحور حول المرضى وتلبية جميع احتياجاتهم من خلال تعزيز بنيتنا التحتية الرقمية لضمان أعلى درجات الأمان في مختلف أنظمة الرعاية الصحية. ونلتزم في السعودي الألماني الصحية بتوفير بيئة آمنة ومبتكرة ومرنة للرعاية الصحية مع التركيز على سلامة المرضى وحماية البيانات".

وتم تصميم هذا النظام لتعزيز طرق تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال تحسين سير العمل في مجال رعاية المرضى ودمج تقنيات المعلومات الصحية المتقدمة، وتحسين دقة البيانات وسهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى تحسين نتائج المرضى ومستويات رضاهم. وفي الوقت نفسه، يرّكز المشروع على تعزيز البنية التحتية الرقمية لضمان أعلى معايير الأمان من خلال مجموعة شاملة من تدابير الأمان.

ويهدف مشروع الأمن السيبراني إلى تحسين أداء النظام الصحي في مرافق المجموعة وتوفير تجربة مستخدم آمنة وفعالة. وتشمل قائمة مكوناته الرئيسية جدار حماية لتطبيقات الويب (WAF) لحماية هذه التطبيقات من التهديدات السيبرانية، ونظام للوصول عن بُعد لضمان اتصال آمن وسلس للموظفين، إضافة إلى جدار حماية لمركز البيانات. ويشمل المشروع مزايا إدارة الهوية والوصول (IAM) لتعزيز عمليات التحكم في الوصول، وإدارة الوصول المتميز (PAM) لحماية الأنظمة والحسابات الحساسة، ومركز العمليات الأمنية على مدار الساعة (SOC) لمراقبة التهديدات والتصدي لها في الوقت الفعلي.

كما سيتم تطبيق أدوات إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) للكشف المتقدم عن التهديدات وإدارة الحوادث، والعمل على تحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها بما يضمن استمرارية الأعمال والتعافي السريع في حالات الطوارئ أو الاضطرابات غير المتوقعة.

تم تصميم هذه الشراكة لرفع مستوى نظام الرعاية الصحية في المنطقة من خلال دمج التقنية المتطورة مع حلول الأمن السيبراني القوية، مما يضمن أن تكون سلامة المرضى وحماية البيانات في مقدمة جميع العمليات.

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