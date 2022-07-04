المرفق الطبي التاسع للمجموعة على مستوى المملكة والسابع عشر في المنطقة

أعلنت مجموعة السعودي الألماني الصحية عن افتتاحها مجمع عيادات السعودي الألماني في مدينة أبها، وذلك إطار خطتها التوسعية الرامية لتمكين المرضى للوصول لخدمات رعاية صحية عالمية المستوى. ويعد مجمع عيادات السعودي الألماني في أبها المرفق الطبي التاسع للمجموعة على مستوى المملكة والسابع عشر في المنطقة، ما يجعلها مجموعة المستشفيات الأكثر امتداداً في المنطقة.

ويضم مجمع العيادات الجديد تخصصات طبية متعددة تشمل طب الأطفال والباطنية والنساء والولادة بهدف تقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمرضى، بالإضافة إلى احتوائه على قسم للطوارئ يضم قسماً متكاملاً لاستقبال عدة حالات، تحت إشراف فريق طبي ذوي الكفاءة.

وسيكون مجمع العيادات داعماً لقطاع الرعاية الصحية في أبها، حيث سيسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين نظراً لأحتوائه على أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الأطباء والكوادر الطبية المؤهلة على أعلى المستويات.

وأكد مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية"، التزام المجموعة بالوصول إلى كل مريض في أنحاء المملكة، لافتاً إلى أن مجمع العيادات الجديد في أبها يهدف إلى تزويد المرضى بخدمات الرعاية الصحية رفيعة المستوى تحت شعار "نرعاكم كأهالينا".

وقال بترجي: "نفخر بافتتاح مجمع العيادات الجديد الذي يأتي في إطار مساعينا المستمرة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى في المملكة والمنطقة. ومن خلال هذا المجمع وغيره من المشاريع، نواصل التزامنا لتوفير وصول المزيد من المجتمعات في المنطقة لخدمات الرعاية الصحية المتميزة التي نوفرها."

وتواصل السعودي الألماني الصحية توسعها على المستوى الإقليمي في كل من دولة الإمارات والسعودية وعلى المستوى العالمي في كل من مصر والمغرب وباكستان، حيث من المتوقع أن تمتلك مجموعة الرعاية الصحية أكثر من 25 مرفق طبي في السنوات القليلة المقبلة.

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