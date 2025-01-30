دبي : أعلنت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات ، بصفتها واحدة من أكبر مجموعات الرعاية الصحية في المنطقة، عن شراكة استراتيجية مع ميجاميند للحلول التقنية لتطبيق أنظمة متطورة لإدارة معلومات المستشفيات (HIS) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP).

تهدف هذه الشراكة إلى استبدال نظام التشغيل الحالي بأحدث نسخة من نظام التشغيل TrackCare المعتمد عالميًا، بالإضافة إلى تحديث انظمة الحوكمة و العمليات عن طريق نظام تشغيل Oracle ERP. وذلك بهدف تعزيز إدارة رعاية المرضى وتحسين العمليات الإدارية والمالية.

يأتي إدخال هذه الأنظمة المتقدمة ضمن التزام مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات بتبني أفضل المعايير و البرامج العالمية، مما يضمن تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

سيمكن نظام TrackCare HIS الجديد من تحقيق تحكم أفضل في رحلة رعاية المرضى، بينما سيقوم برنامج ORACLE ERP بالإشراف على الجوانب المالية والإدارية للمجموعة.

تم الإعلان الرسمي عن هذه الشراكة خلال فعالية أقيمت في جناح المستشفى السعودي الألماني بمعرض آراب هيلث 2025، بحضور الدكتور أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات، والمهندس حمزة البترجي، رئيس ميجاميند ، إلى جانب فريق إدارة المستشفى.

و قال الدكتور أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات:"تعكس هذه الشراكة مع ميجاميند التزامنا الراسخ بالابتكار والتميز في قطاع الرعاية الصحية. من خلال اعتماد نظام TrackCare HIS و Oracle ERP، بحيث نضمن أن كل جانب من جوانب رعاية المرضى وعمليات المستشفى يتمتع بالكفاءة والتنظيم، وفقًا لأعلى المعايير العالمية. لأن تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية هي من أهم أولوياتنا".

وقال المهندس حمزة بترجي، رئيس ميجاميند: "أفتخر بتقديم حلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة لقطاع الرعاية الصحية من خلال هذه الشراكة مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الإمارات وتجسد هذه الشراكة رؤيتنا في دفع عجلة التقدم للأعمال والموظفين والشركاء. من خلال تطبيق أنظمة HIS و ERP المتطورة، نحقق وعدنا بتحقيق النمو والابتكار، وتقديم تجربة رعاية صحية سلسة وعالمية المستوى للمرضى والطاقم الطبي على حد سواء".

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