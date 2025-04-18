تعزيزا للأنشطة التجارية بين المملكة والصين وقعت السعودية للشحن والخطوط الصينية للشحن مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر تحالف الشحن العالمي المقام في مدينة دبي، وتهدف المذكرة إلى تحسين عمليات التصدير وتوفير خدمات لوجستية متقدمة تواكب متطلبات السوق العالمية المتنامية كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وضمان توفير سلاسل إمداد مرنة تدعم مختلف صور التبادل التجاري بين البلدين

كما تضع مذكرة التفاهم إطاراً لتعزيز التعاون والنمو المستقبلي ويشمل ذلك الأنشطة التسويقية والترويجية والاستراتيجيات المشتركة، والتركيز على تنسيق عمليات الشحن، واستراتيجيات التسعير، وتبني حلول مناولة فعالة للبضائع التي تتطلب عناية ومراقبة عالية الدقة

وقال المهندس لؤي مشعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للسعودية للشحن: "تمثل مذكرة التفاهم مع الخطوط الصينية للشحن خطوة مهمة حيث نتطلع معها إلى توسيع نطاق صادراتنا في الأسواق الصينية وتقديم خدمات لوجستية متطورة تلبي متطلبات السوق العالمية، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز مكانتنا كشركة شحن عالمية رائدة تطمح إلى تقديم المساهمة الفاعلة نحو تحقيق رؤية 2030."

من جانبه، أضاف السيد وانغ جيانمين، رئيس الخطوط الصينية للشحن: "يسرنا أن ننطلق في هذه الرحلة الاستراتيجية مع السعودية للشحن. ونحن على ثقة بأن توحيد قدراتنا ومواردنا سيتيح لنا تحقيق قيمة كبيرة لعملائنا، وتعزيز الاتصال التجاري بين آسيا والشرق الأوسط وهو أمر يحقق التكامل بين رؤية السعودية 2030 ومبادرة "الحزام والطريق كما تتضمن المذكرة كذلك تشكيل فريق تنفيذي يضم ممثلين عن كلا الطرفين لضمان التعاون السلس والحصول على نتائج فعالة في المستقبل".

وكانت السعودية للشحن قد أطلقت مؤخراً حملة واصلين الصين في 24” والتي حققت تفاعلًا كبيرًا من الشركاء الرئيسيين وأكدت على الطلب المتزايد على حلول لوجستية فعالة تربط المملكة بالأسواق الصينية الرئيسية.

وتعد الصين الشريك التجاري الرئيسي للمملكة العربية السعودية في مجال البضائع، حيث بلغت الصادرات 16.1 مليار ريال سعودي في عام 2023، وهو ما يمثل 17٪ من إجمالي صادرات المملكة. وهذا يؤكد الأهمية المتزايدة لهذا الممر التجاري وإمكانات النمو المستقبلية.

يذكر أن السعودية للشحن تسيّر في الوقت الحالي 20 رحلة أسبوعية إلى المدن الصينية الرئيسية، مدعومة بـ 5 رحلات أسبوعية إضافية تستخدم سعات الشحن على متن طائرات الركاب. ولزيادة تعزيز الاتصال، أطلقت السعودية للشحن مؤخرًا خطوط شحن جديدة من مطار تشنغتشو شينتشنغ الدولي (CGO) في الصين إلى المملكة العربية السعودية، مما يسهل نقل البضائع بالتعاون مع منصات التجارة الإلكترونية والتجار ومقدمي الخدمات اللوجستية.

نبذة عن السعودية للشحن:

تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي.

وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم.

تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة.

وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.

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