أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع الخطوط الصينية للشحن، تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، عبر مسارات إضافية لأهم خطوط التجارة. ويجسّد هذا التعاون الاستراتيجي التزام الطرفين بدعم حركة التجارة العالمية، وتسريع مساعي المملكة للتحوّل إلى مركز لوجستي عالمي رائد.

وركزت محاور الاتفاقية على زيادة عدد الرحلات بين الرياض وشنغهاي ووجهات أوروبية متعددة، وتدشين خط شحن مباشر بين الرياض وبودابست لأول مرة، في خطوة نوعية تعزز ربط السعودية بالمراكز التجارية الأوروبية، وتدعم مستقبلاً التوسّع نحو وجهات في القارة الأفريقية ايضا، بالإضافة لتوفير حلول شحن متكاملة من خدمات سلاسل التبريد المتقدمة وربطًا بريًا فعالًا.

من جانبه، قال المهندس لؤي مشعبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السعودية للشحن، تعد هذه الاتفاقية محورية في مسيرة توسعنا العالمي، وتجسيدًا لالتزامنا المستمر في تعزيز شبكتنا الدولية وتقديم خدمات ترقى لتطلعات عملائنا. كما يمثل خط الرياض وبودابست خطوة مهمة في ربط أسواق جديدة في ضوء سعينا المستمر للمساهمة في تحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي في حين سيوفر الربط المباشر مع بودابست، إلى جانب زيادة عدد الرحلات، قيمة مضافة كبيرة لعملائنا في آسيا وأوروبا وأضاف، تعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين المشترك بالابتكار، ورفع مستوى رضا العملاء، وتقوية كفاءة سلاسل الإمداد العالمية. كما تأتي امتدادًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين مطلع العام الجاري، في إطار رؤيتهما المشتركة لتعزيز التعاون في قطاع الشحن الجوي.

نبذة عن السعودية للشحن:

تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي.

وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم.

تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة.

وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: saudiacargo.com.

نبذة عن "الخطوط الجوية الصينية للشحن":

تأسست شركة "الخطوط الجوية الصينية للشحن" (China Cargo Airlines) عام 1998، وتتخذ من مدينة شنغهاي، كبرى حواضر الصين وأكثرها تطورًا، مقرًا رئيسيًا لها في قلب منطقة دلتا نهر اليانغتسي.

وتُشغّل الشركة حاليًا 14 مسارًا مخصصًا لطائرات الشحن، إلى جانب الاستفادة من سعات الشحن المتاحة على رحلات شركة "تشاينا إيسترن إيرلاينز". وبالاعتماد على شبكة الأخيرة، توسّعت "الخطوط الصينية للشحن" لتغطي أكثر من 200 وجهة حول العالم، موفّرةً خدمات شحن جوي لعملائها في مختلف القارات.

-انتهى-

#بياناتشركات