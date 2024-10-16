الرياض، وقعت شركة الخطوط السعودية للشحن اتفاقية تعاون استراتيجية مشتركة مع شركة "تجمع مطارات الثاني" بهدف تعزيز جوانب التعاون بين الطرفين عبر مجالات متعددة ضمن قطاعي الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

وتسعى الشراكة إلى تعزيز العمليات اللوجستية من خلال التركيز على عدة مجالات رئيسية تشمل؛ إطلاق وجهات جديدة وتوسيع قدرات الشحن التي تقدمها شركات النقل الوطنية وتفعيل خدمات الربط البري بين مختلف المطارات وتنفيذ استراتيجيات تسعير تنافسية مصممة حسب القطاعات والمواسم الرئيسية، مع تبسيط العمليات التشغيلية لخفض التكاليف وتعزيز تجربة العملاء، ودفع عجلة النمو من خلال المبادرات التسويقية والترويجية المشتركة بالإضافة إلى تعزيز الابتكار وتبادل المعارف تسهم في دعم قطاع الشحن والعمليات اللوجستية

وحول الاتفاقية المشتركة علق الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن تيدي زيبيتز، قائلا ً"يسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "تجمع مطارات الثاني". ستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في دفع نمو المحتوى المحلي، ورفع مستوى خدمات نقل الشحن الجوي، وتحسين العمليات اللوجستية عبر شبكتنا. "

وأضاف: "بتوحيد جهودنا، سنعزز قدراتنا اللوجستية، وسنساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة. نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيعود بفوائد كبيرة على شركائنا من خلال رفع القدرات اللوجستية في مطارات المملكة

من جانبه اوضح، علي مسرحي، الرئيس التنفيذي لشركة “تجمع مطارات الثاني”، على هامش الشراكة قائلًا: "هذا التعاون مع "السعودية للشحن"، سيتيح لنا تقديم حلول لوجستية متطورة تسهم في رفع كفاءة وموثوقية خدمات الشحن المقدمة في مطارات المملكة وستؤدي دورًا محوريًا في دعم أهداف المملكة الطموحة، من خلال تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية وتمكين قطاعات التجارة والنقل وتحسين البنى التحتية لتواكب التطلعات في القطاع اللوجستي

وتجسد هذه الشراكة الجهود المتكاملة بين الشركتين لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز القدرات اللوجستية للمملكة، ودعم نمو التجارة المحلية والدولية، والاستفادة من المزايا التنافسية لشركتي "السعودية للشحن" و"تجمع مطارات الثاني"

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