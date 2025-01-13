في إطار تعاون يدعم التحول الرقمي وسيادة البيانات وينسجم مع رؤية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم عملاقة التكنولوجيا العالمية "إس إيه بي" عن إتاحة منصة "إس إيه بي بزنس تكنولوجي" على "جوجل كلاود" في المملكة العربية السعودية، وذلك بشكل حصري للعملاء الخاضعين للقوانين والتشريعات المعتمدَة ذات الصلة.

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي بين الطرفين إلى دعم تطوير المؤسسات الحكومية السعودية والكيانات ذات البنية التحتية الوطنية الحساسة، وذلك عبر تزويدها بحلول سحابية آمنة ومبتكرة وقابلة للتوسع. وتُعد منصة "بزنس تكنولوجي" من "إس إيه بي" منصة ابتكارية مُحسَّنة خاصة بتطبيقات "إس إيه بي" العاملة في السحابة، وتجمع بين تطوير التطبيقات والأتمتة وتحليلات البيانات والتكامل وقدرات الذكاء الاصطناعي، في بيئة واحدة مبسطة. وتضمن هذه المبادرة الامتثال للوائح المحلية والتماشي ومع رؤية السعودية 2030، وذلك بتأكيدها سيادة البيانات وإسهامها في تسهيل التحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، أعرب محمد الرميزان، نائب رئيس شركة "إس إيه بي" في السعودية، عن سروره بإتاحة منصة "بزنس تكنولوجي" من "إس إيه بي" للعملاء الخاضعين للقوانين والتشريعات المعتمَدة في المملكة العربية السعودية على "جوجل كلاود" في المملكة، وقال: "تعد هذه الخطوة في غاية الأهمية لأنها تتيح للمؤسسات الحكومية وأية مؤسسات أخرى لديها بنى تحتية وطنية حساسة، الاستفادة من الخدمات السحابية المتقدمة مع الاطمئنان إلى أن بياناتها محفوظة محلياً. وتعمل منصة "بزنس تكنولوجي" من "إس إيه بي" بوصفها أساساً لدمج تطبيقات "إس إيه بي" وتطبيقات الجهات الأخرى، والتوسع فيها، مع تمكين هذه المؤسسات من تحسين عملياتها واكتساب مزايا تنافسية".

من ناحيته، أكد بدر الماضي، بدر الماضي، مدير جوجل كلاود في المملكة العربية السعودية، التزام الشركة بالقطاعات الخاضعة للقوانين والتشريعات المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالإسهام في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال التعاون مع "إس إيه بي".

وأضاف السيد بدر: "تساهم منصة بزنس تكنولوجي من "إس إيه بي" على جوجل كلاود في المملكة في إتاحة المجال أمام العملاء للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي نقدمها، كما أنها تعزز بيئة سيادية آمنة لتسريع تحولهم الرقمي، ويمكّنهم من تسريع الابتكار وخفض التكاليف وتعزيز مزاياهم التنافسية، مع ضمان امتثالهم للوائح المحلية ذات الصلة، والإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة".

هذا وتُعد منصة "بزنس تكنولوجي" من "إس إيه بي" منصة ابتكار مُحسَّنة خاصة بتطبيقات "إس إيه بي" العاملة في السحابة، تقدم حلولًا مصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الخاضعة للقوانين والتشريعات المعتمَدة، عبر الجمع بين تطوير التطبيقات والأتمتة والبيانات والتحليلات وقدرات التكامل في بيئة واحدة مبسطة.

وتقدم هذه المنصة العديد من المزايا للمؤسسات الخاضعة للقوانين والتشريعات المعتمدة، إذ يتيح توظيف التطبيقات في بيئات سحابية محلية تقليل زمن الوصول إليها ورفع أدائها، في حين تدعم البنية التحتية القابلة للتطوير، لنمو المؤسسات دون الحاجة لتنفيذ استثمارات كبيرة في الأجهزة. كما يمكن للمؤسسات الاستفادة من منظومة شركاء "إس إيه بي"، والتي تضم أكثر من 2,800 شريك، لتطوير التطبيقات وتوسيع قدرات المنصة وتقديم حلول متخصصة.

وينسجم التعاون بين الطرفين مع رؤية السعودية 2030، لا سيما وأنه يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التقدم الرقمي من خلال تقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة، التي تدفع الابتكار والنمو داخل القطاعات الحكومية والبنية التحتية الحيوية.

جدير بالذكر أن العملاء الخاضعين للقوانين والتشريعات المعتمَدة هم "أية جهة حكومية في المملكة العربية السعودية، سواء داخل المملكة أو خارجها (كالوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها)، والجهات والشركات التابعة لها (داخل المملكة وخارجها)، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك أو تدير أو تستضيف بنىً تحتية وطنية حساسة، وتستخدم أو تخطط حاليًا لاستخدام أي من خدمات الحوسبة السحابية"، وذلك بحسب ما ورد في وثيقة ضوابط الأمن السيبراني المحدثة الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

عن "إس إيه بي"

إس إيه بي (رمزها في بورصة نيويورك SAP) هي شركة عالمية رائدة في تطبيقات المؤسسات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأعمال، تُسخر التكنولوجيا لخدمة المؤسسات من جميع الأحجام والمجالات، ما جعلها ولأكثر من 50 عاماً محطّ ثقة الشركات التي تتطلع إلى العمل بأفضل الإمكانيات والممارسات العالمية من خلال توحيد عملياتها الحيوية التي تشمل الأقسام المالية والمشتريات والموارد البشرية وسلاسل التوريد وإدارة تجارب العملاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.sap.com.

عن جوجل كلاود

تمثّل جوجل كلاود الطريق الجديد إلى السحابة الإلكترونية. فهي تقدّم مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحديثة وأدوات التطوير والبيانات والأمن السيبراني والتعاون الإلكتروني، التي بُنيت خصّيصًا لتلبية احتياجات اليوم والغد. وتقدّم جوجل كلاود حزمةً من خدمات الذكاء الاصطناعي الحديثة والمدمجة بالكامل في بنيتها التحتية العالمية وشرائح مخصّصة التصميم ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة تطوير، فضلاً عن تطبيقاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المؤسسات في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي. وتمثّل جوجل كلاود اليوم الشريك التكنولوجي الموثوق لعُملاء موزّعين في أكثر من 200 بلد ومنطقة.

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