العُلا، المملكة العربية السعودية: أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية "السعودية" استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين باريس و العلا، بواقع رحلة واحدة أسبوعياً اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والوكالة الفرنسية لتطوير العلا.

سيتيح المسار الجديد للمسافرين الوصول من باريس إلى العلا في غضون 5 ساعات فقط، مع كامل وسائل الراحة التي توفرها طائرة بوينج 787 "دريملاينر". وستستمر الرحلات حتى 12 مارس للعام 2023.

يأتي إعلان استئناف الرحلات تزامناً مع مشاركة العُلا في معرض سوق السفر العالمي المقام في لندن هذا الأسبوع، حيث تعرض العُلا للعالم والمسافرين الدوليين أهم ما يميز هذه المنطقة الصحراوية المليئة بالعجائب والأثار والتي تعود إلى ما يزيد عن 7000 عام من التاريخ البشري.

وبهذه المناسبة، صرح فيليب جونز، رئيس قطاع تسويق وإدارة الوجهة السياحية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: "تمثل الرحلات الجوية الأسبوعية بين العلا وباريس طريقاً مباشراً آخرَ يعزز من إمكانية وصول الزوار الدوليين إلى العلا. إن الرحلات الجوية الأسبوعية المباشرة لن توفر فقط المزيد من خيارات الوصول للمسافرين، بل وستقدم أيضاً طرقاً أسهل وأسرع للقادمين من فرنسا ومن الدول الأوروبية المجاورة لاستكشاف العلا. ومع وجود المزيد من خيارات الإقامة الفاخرة وتقويم الفعاليات الاستثنائي، تتحد جميع العوامل لتجعل من العلا أحد أهم الوجهات الجديدة التي يجب اكتشافها اليوم وخلال الشهور المقبلة."

وقال أرفيد مولن، رئيس الشؤون التجارية في الخطوط السعودية: "يسعدنا استئناف الرحلات الجوية المباشرة المنتظمة بين باريس والعلا، وهي خطوة من شأنها تعزيز سبل الوصول للزوار القادمين من فرنسا والذين يتوقون لتجربة كل ما تقدمه هذه الوجهة الرائعة. يأتي إعادة إطلاق الرحلات الجوية الأسبوعية كجزء من شراكتنا المستمرة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وإستكمالاً للروابط القوية بين المملكة وفرنسا لخلق فرص لا متناهية للتبادل الثقافي. تتطلع الخطوط الجوية السعودية بدورها كأجنحة رؤية 2030 لاستقبال الزوار من أوربا لاكتشاف تراث المملكة الأصيل وعجائب الطبيعة الفريدة والأحداث المنظمة فيها وفق أعلى المستويات العالمية."

كما وتُشغِّل الخطوط السعودية 32 رحلة أسبوعية ذهابًا وإيابًا من العلا إلى الرياض وجدة والدمام بسعة ركاب تتجاوز 4.4 ألف مقعد.

يتزامن إطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين باريس والعلا مع فعاليات "لحظات العلا"، والذي يتألف من سلسلة من المهرجانات والأحداث الكبرى المتتالية. ومن بين الفعاليات القادمة، يعد مهرجان الممالك القديمة فرصة مثالية للتعرف على واحتين تراثيتين مجاورتين للعلا، وهما واحتي خيبر وتيماء. تتمتع كِلتا الواحتين بتراث جيولوجي وتاريخي كبير. كما ويشهد شهر ديسمبر عودة مهرجان شتاء طنطورة، حيث يقدم أفضل الفعاليات الانتقائية والمفاجئة للزوار والمشاركين.

ويمكن للضيوف من جميع أنحاء العالم حجز باقات أسعار خاصة في العلا تشمل الرحلات الجوية والإقامة والأنشطة عبر موقع: www.saudiaholidays.com

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نبذة عن الخطوط السعودية

الخطوط السعودية هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تأسّست عام 1945م، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، وهي عضوٌ في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

وقد نالت الخطوط السعودية تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من Airline Passenger Experience Association (APEX)، كما حازت على تصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً المدعوم من SIMPLIFLYING تقديراً لجهودها الشاملة خلال فترة الجائحة.

كما استحقت الخطوط السعودية للمرة الثانية جائزة "الطيران الأكثر تحسناً" من قبل سكاي تراكس في عام 2021م، وصنفت ضمن شركات الطيران الأعلى نمواً في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2022م من قبل براند فاينانس.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني

https://www.saudia.com/

المكتب الإعلامي:

المقر الرئيسي للخطوط السعودية

جدة 21231، المملكة العربية السعودية

البريد الإلكتروني: mediacenter@saudia.com

نبذة عن العلا:

تقع العلا على بعد 1100 كيلومتر من الرياض في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وهي منطقة ذات تراث طبيعي وإنساني غير مسبوق. تغطي العلا مساحة شاسعة تصل إلى 22.561 كيلومترًا مربعًا، وتشمل واحة خصبة وجبالًا شاهقة من الحجر الرملي ومواقع تراث ثقافي قديم يعود تاريخها إلى آلاف السنين عندما حكمتها مملكتي لحيان والأنباط. الموقع الأكثر شهرة واعترافًا في العلا هو الحِجر وهو أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية. الحِجر هي مدينة قديمة تبلغ مساحتها 52 هكتارًا، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسية للمملكة النبطية وتتألف من 111 مقبرة الكثير منها محفوظة جيدًا بواجهات متقنة مقطوعة من نتوءات الحجر الرملي المحيطة بالمستوطنة الحضرية. تشير الأبحاث الحالية أيضًا إلى أن الحِجر كانت البؤرة الاستيطانية الجنوبية للإمبراطورية الرومانية بعد غزو الرومان للأنباط عام 106 م. العلا هي أيضًا موطن لحضارة دادان القديمة، وعاصمة مملكتي دادان ولحيان، وتعتبر واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطوراً في شبه الجزيرة العربية. أما جبل عكمة فيعد بمثابة مكتبة مفتوحة تضم مئات النقوش والكتابات بعدة لغات مختلفة. أيضا بلدة العلا القديمة، وهي متاهة تضم أكثر من 900 منزل من الطوب اللبن تم استيطانها من القرن الثاني عشر على أقل تقدير، وسكك حديد الحجاز وقلعة الحِجر، وهي كلها مواقع رئيسية في قصة لورنس العرب وفتوحاته.

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