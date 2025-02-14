القاهرة: أعلنت الشركة السعودية المصرية للتعمير (SED) عن افتتاح وتشغيل فندق "هيلتون النيل المعادي" في مشروعها الرائد "نايل بيرل"، الذي يُعد تحفة معمارية متميزة على ضفاف النيل. يتميز المشروع بموقعه الفريد في قلب منطقة المعادي، وباستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ويؤكد التزام الشركة بتقديم مشروعات بمعايير عالمية.

يُمثل مشروع "نايل بيرل" نموذجًا فريدًا يجمع بين الفخامة والراحة، ويمتد على مساحة 9600 متر مربع. يتكون المشروع من برجين رئيسيين: البرج الأول هو برج سكني فاخر يضم 190 وحدة متنوعة المساحات تناسب مختلف الاحتياجات، أما البرج الثاني فهو فندق خمس نجوم تديره مجموعة "هيلتون العالمية"، ويضم 256 غرفة وجناحًا مصممًا بأعلى المعايير العالمية. يتميز المشروع بإطلالات بانورامية ساحرة على نهر النيل وتصميمات داخلية تجمع بين الفخامة والحداثة، إلى جانب مجموعة متكاملة من المرافق الراقية مثل المنتجع الصحي، حمام السباحة، والمطاعم الفاخرة.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، قائلاً: "افتتاح فندق هيلتون النيل المعادي وتسليم الوحدات السكنية في مشروع نايل بيرل يُعد إنجازًا كبيرًا يعكس التزامنا بتطوير مشروعات عقارية تضيف قيمة للسوق المصري. هذا المشروع ليس فقط نقطة تحول في مسيرتنا، ولكنه أيضًا خطوة مهمة تساهم في دعم القطاع السياحي وزيادة عدد الزوار إلى مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى استقبال 30 مليون سائح سنويًا."

وأضاف الطاهر: "مشروع نايل بيرل هو الأول من نوعه على ضفاف النيل بهذه الفخامة والجودة، ويعكس شراكتنا الناجحة مع مجموعة هيلتون العالمية. لقد عملنا على تحقيق أعلى المعايير الدولية لضمان تقديم تجربة استثنائية لعملائنا."

ومن جانبه قال هيثم نصار، المدير العام لفندق هيلتون النيل المعادي: "نفخر بالشراكة مع الشركة السعودية المصرية للتعمير بالإعلان عن افتتاح أحدث منشآت الضيافة التي تحمل علامة هيلتون المرموقة " هيلتون النيل المعادي"، وندعو الزوار إلى تجربة الخدمات الموثوقة التي نقدمها بكل ترحاب والاستمتاع بالمرافق الحديثة وخيارات الطعام المميزة والإطلالة الخلابة. ونتطلع قدماً إلى استقبال الضيوف لإقامة لا تُنمى في فندقنا المتميز وتجربة كل ما تقدمه المدينة من خيارات مدهشة".

ساهمت عدة شركات بارزة في إنجاح هذا المشروع العملاق، منها شركة "سياك"، وشركة "هيل"، وشركة "إيهاف"، وشركة "سيمنز"، وشركة "بينو ماروني"، الذين كانوا الركيزة الأساسية وراء هذا الإنجاز. كما شارك في المشروع أكثر من 2000 عامل، وبلغت ساعات العمل أكثر من 90 ألف ساعة، مما يُبرز حجم الجهد والتفاني الذي بذل لتحقيق هذا الصرح المتميز.

ويتمتع الفندق بموقع استراتيجي بالقرب من أهم المعالم السياحية في مصر مثل الأهرامات، المتحف المصري الكبير، والطرق الرئيسية. يتكون الفندق من 22 طابقًا، ويوفر غرفًا وأجنحة فندقية بتصميمات فاخرة وإطلالات بانورامية على نهر النيل. كما تم تجهيز الفندق بمداخل حديثة ومصاعد كهربائية متطورة لضمان أعلى مستويات الراحة والرفاهية للضيوف.

تأسست الشركة السعودية المصرية للتعمير عام 1975 كشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة بوزارة الإسكان، والحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية. منذ ذلك الوقت، نجحت الشركة في تقديم مشروعات مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات العملاء، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري بالسوق المصري.

على مدار السنوات، حققت الشركة السعودية المصرية للتعمير نموًا ماليًا كبيرًا، حيث ارتفعت أرباحها من 25 مليون جنيه في عام 2017 إلى نصف مليار جنيه بنهاية عام 2023، مما يعكس نجاح رؤيتها الطموحة واستراتيجيتها الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة.

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