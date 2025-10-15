المؤتمر يكشف عن "شهادة الصحراء"، أول نظام اختبار للأداء في درجات الحرارة المرتفعة في المنطقة

الرياض، المملكة العربية السعودية: تستعد شركة "يوروفنت الشرق الأوسط ”Eurovent Middle East ، بالتعاون مع جمعية التحكم وحركة الهواء (AMCA)، لتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الإقليمي لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد تحت عنوان "الجيل القادم من أنظمة "HVACR": الاستدامة في الظروف المناخية القاسية، وذلك في 28 أكتوبر 2025 في منتجع درة الرياض انتركونتيننتال. ويجمع المؤتمر، بدعم من أبرز شركاء الابتكار في القطاع، نخبة من المسؤولين الحكوميين وروّاد الصناعة والخبراء لمناقشة التحديات والفرص التي ترسم ملامح مستقبل قطاع التكييف والتبريد في واحدة من أكثر مناطق العالم قسوة مناخياً.

ووفقاً لتقرير صادر عن "ريسرش آند ماركتس"، تُقدّر قيمة سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 666.76 مليار ريال سعودي في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 850.96 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 5% خلال فترة التوقعات1. ومن شأن هذا النمو السريع أن يعزز الطلب على معدات التكييف والتبريد، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع في منطقة تمثل فيها أنظمة التبريد ما يصل إلى 80% من استهلاك الطاقة في المباني وأكثر من 50% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطنية.

وقال ماركوس لاتنر، المدير التنفيذي لشركة "يوروفنت الشرق الأوسط": "في ظل تركيز المنطقة المتزايد على الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة والتحول في استخدام غازات التبريد وجودة الهواء الداخلي، يسلّط هذا المؤتمر الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع ضمان حلول تكييف وتبريد مستدامة وموثوقة وبأسعار مناسبة. ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظروف المناخية القاسية، يظل هذا القطاع في قلب الجهود الرامية لتحقيق التوازن بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي."

وأضاف حسن أبو جوهر، مدير أوروبا والشرق الأوسط في جمعية "AMCA": "تواصل "يوروفنت الشرق الأوسط" وجمعية "AMCA" التزامهما بدعم تطوير الأطر التنظيمية ومعايير الحد الأدنى لكفاءة الطاقة عبر مجموعة واسعة من منتجات وتقنيات التهوية والتكييف. ومن خلال تعزيز الحوار بين صنّاع القرار والجهات الصناعية، يهدف المؤتمر إلى تسريع تبنّي الحلول المبتكرة ورسم مسار أكثر استدامة لمستقبل التبريد في المنطقة."

كما يشهد المؤتمر الإطلاق الإقليمي لبرنامج "شهادة الصحراء"، أول نظام اعتماد للأداء في درجات الحرارة المرتفعة مُصمم خِصيصاً للشرق الأوسط، لضمان اختبار واعتماد منتجات التكييف والتبريد وفقاً للظروف المناخية الفعلية في المنطقة. ويتضمن البرنامج كلمات رئيسية لخبراء دوليين وجلسات نقاشية بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والصناعة. كما ستُخصص جلسات بعد الظهر للحلول العملية، لتسليط الضوء على أحدث التقنيات ودراسات وأمثلة عملية تبرهن على الجدوى الاقتصادية للاستدامة، بما في ذلك التحول في استخدام غازات التبريد في الدول ذات المناخ الحار والمشاريع المُوفّرَة للطاقة التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء في الأماكن المغلقة.

نبذة عن "يوروفنت ميدل إيست":

"يوروفنت ميدل إيست" هي رابطة الصناعة في المنطقة تمثل الشركات الرائدة في مجالات المناخ الداخلي (التدفئة والتهوية وتبريد الهواء)، وتبريد العمليات، وسلسلة تبريد الأغذية، والتهوية الصناعية، وتقنيات أتمتة المباني، بالإضافة إلى جمعيات القطاع والمبادرات الصناعية النشطة في هذه المجالات. وتلبي الشركات المصنعة ضمن الرابطة أعلى معايير جودة المنتجات والاستدامة باتباع نهج تفكير يتخطى حدود التدفئة والتهوية وتبريد الهواء.

