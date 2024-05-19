الرقابة المالية تمنح شركة نقود للتمويل رخصة نهائية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة



القاهرة، 19 مايو 2024: أعلنت نقود للتمويل، التابعة لمجموعة نقود القابضة، عن حصولها على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني واستكمالاً لجهود هيئة الرقابة المالية في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة لتطوير وتنمية أعمالها لخدمة الاقتصاد القومي، والتي تقوم بمهام مؤثرة وفعالة في الاقتصاد المصري.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة لتعزيز دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك للتنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل. إذ تعتبر هذه الشركات الركيزة الأساسية في الاقتصاد، ومصدرًا رئيسيًا للابتكار والتطوير. وتستهدف "نقود للتمويل" تقديم استثمارات وحلول مالية مخصصة ومبتكرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلبي احتياجات المجتمع وتعزز التنمية المستدامة بالإضافة للخدمات الاستشارية. تهدف الشركة إلى دعم مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري.

وفي هذا السياق، صرح حازم عنبر، الرئيس التنفيذي لنقود للتمويل، قائلاً: "نحن ملتزمون بتقديم خدمات التمويل بأعلى معايير الجودة والشفافية، ونسعى جاهدين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق نجاحها وتحقيق أهدافها التجارية، وأن الشركة ستكون بمثابة منصة متطورة متخصصة في تلبية الاحتياجات المالية المتنوعة والفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة كما ستواصل تقديم باقة متنوعة وميسورة من الحلول المالية الابتكارية من خلال ما تحظى به من إمكانيات متطورة."

وأضاف عنبر قائلاً: "وفقًا للإحصائيات الأخيرة، فإن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق يشهد نمواً مستمرًا، وهو ما يؤكد على الحاجة الملحة إلى توفير التمويل والدعم المناسب لهذه الشركات. أن حصول شركة نقود للتمويل على الرخصة النهائية يعكس الثقة الكبيرة في قدرات الشركة على تقديم خدمات تمويلية عالية الجودة وملائمة لاحتياجات السوق المحلي ولدعم رؤية الدولة المصرية للشمول المالي والتحول الرقمي".

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الرحمن علي، الرئيس التنفيذي لنقود القابضة: "تعتبر هذه الخطوة إضافة إستراتيجية هامة لمجموعتنا، حيث نسعى دائمًا إلى تقديم الحلول المالية المبتكرة التي تدعم الاقتصاد الوطني عبر تزويد العملاء بالحلول الابتكارية التي تدعم تنمية أعمالهم. نؤمن بقدرة الشركات الناشئة على تحقيق النجاح والنمو، ونعتبر دعمها أحد أولوياتنا الرئيسية، حيث نسعى لتوفير الدعم اللازم لتحقيق أهدافها وتحقيق طموحاتها في سوق الأعمال المصري المتنامي."

جدير بالذكر، أن أهداف شركة نقود للتمويل تتمثل في دعم ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عمودًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني. وتسعى الشركة إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة وملائمة تلبي احتياجات الشركات، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز نمو القطاع الخاص في مصر.

نبذة عن شركة نقود للتمويل:

الشركات الصغيرة والمتوسطة (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) تشكل عموداً فقرياً في الاقتصاد المصري. تمثل أكثر من 90٪ من جميع الشركات، وتوظف أكثر من 43٪ من إجمالي القوى العاملة، وتسهم بنحو 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، واجهت هذه الشركات العديد من التحديات مثل نقص رأس المال، والقدرة التقنية المحدودة، أو الوصول إلى الأسواق.

تهدف نقود للتمويل إلى تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال الاستثمارات المالية والخدمات الاستشارية، وبالتالي، تساعد في تعزيز اقتصادنا الناشئ.

نبذة عن مجموعة نقود القابضة:

تأسست شركة نقود القابضة في يوليو 2021 على يد فريق من الخبراء المتمرسين في الصناعات المالية والتقنية ويقع مقرها الرئيسي في القاهرة، يتمثل هدف الشركة في تقديم حلول مالية ذكية ومخصصة ومميكّنة تقنياً للمستخدمين. من خلال تقديم أفضل ما في عالمي الأعمال والتكنولوجيا على حدٍ سواء.

تستهدف نقود دعم الشركات التي تسعى للنمو والتي يكافح أصحابها من أجل الحصول على حلول مالية او تقنية عالية الجودة.





#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا