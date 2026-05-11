"ابحث عن جبلك الذي تريد أن تتسلقه، ذلك الشيء الذي تتقد روحك لرؤيته. تسلقه، ثم امسك الباب للآخرين."

كانت هذه هي الرسالة التي نقلها سعادة الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني — أول قطري يصل إلى أعلى قمة في جميع القارات السبع ويتزلج على الجليد إلى القطب الجنوبي — في كلمته الموجهة لدفعة خريجي جامعة جورجتاون في دفعة قطر لعام 2026 خلال حفل التخرج يوم الخميس 7 مايو.

بالنسبة لمجموعة من الخريجين الذين شكلتهم تجاربهم خلال السنوات الأربع الماضية على نحو عميق، كان لوجود المغامر ورجل الأعمال القطري اعتبار خاص. فسعادته — الذي كان أيضا مؤسس وكالة السفر "مسافر دوت كوم" ، و رئيس مجلس إدارة شركة هاي كامب القابضة. حث الخريجين على الاستمرار في التقدم حتى عندما يشعر العالم من حولهم بعدم الاستقرار.

وقد حث الخريجين على السعي لتحقيق أحلامهم لكن دعاهم لا ينسوا أن يعيشوا حياة ذات معنى.

"أنت لا تكون في القمة لأكثر من لحظة في كل مرة. القوة والشهرة والمال هي الأدوات، وليست الوجهة أو المقصد. أسعوا ورائهم إذا كانوا يخدمون اغراضكم، لكنهم ليسوا الجبل، فالجبل هو أنه في نهاية حياتك، تكون حياة شخص ما أفضل لأنك كنت فيها."

بالنسبة للعديد من الخريجين، كانت رسالته تتطابق مع واقع لمسوه خلال فترة وجودهم في جامعة جورجتاون قطر. فقد احتشد الآباء والأشقاء والأقران وأعضاء هيئة التدريس والموظفون للاحتفال بإنجازات 121 خريجا حصلوا على بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية و27 خريجا تنفيذيا للماجستير التنفيذي، والذين واجه العديد منهم تحديات صعبة ومصاعب شخصية عميقة طوال سنوات دراستهم في الجامعة.

بدأ طلاب البكالوريوس لدفعة 2026 الدراسة الجامعية عندما كانت الكمامات وقيود الانعزال التي فرضها تفشي وباء كوفيد-19 لا تزال تشكل الحياة اليومية. وعلى مدى السنوات الأربع التالية، شاهدوا الحروب تتكشف في السودان وأوكرانيا واليمن وغزة ولبنان، بينما أثرت التغيرات السياسية في المنطقة على حياة العديد منهم شخصيا. بالنسبة لبعض الطلاب، لم تكن تلك الصراعات عناوين بعيدة، بل كانت حقائق تؤثر على عائلاتهم ومجتمعاتهم وزملائهم في الدراسة.

في فصلهم الدراسي الأخير، أدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران واستهداف إيران لمجلس التعاون الخليجي إلى انقسام الحرم الجامعي نفسه، مما فصل الطلاب عن بعضهم البعض في اللحظة التي كان ينبغي عليهم الاحتفال فيها معا. فالخريطة الجيوسياسية التي درسوها في الفصول الدراسية تحركت تحت أقدامهم في الوقت الحاضر. لم يكن هناك أي مجموعة من المجموعات في وضع أفضل لفهم ما يحدث — أو أكثر استعدادا للاستجابة.

"الامتياز الذي اكتسبتموه بقدومكم لهذا المكان سيتبعكم أينما ذهبتم، وسيبقى بهدوء في الخلفية حتى تصلوا إلى غايتكم."

على عكس كل التوقعات، يترك فريق دفعة 2026 سجلا يتحمل الضغط بل ويتألق.

حصل اثنان وعشرون طالبا على مرتبة الشرف في التخصص. وأدخل تسعة منهم في جمعية الشرف "فاي بيتا كابا". فاز اثنان منها بمنح "شوارتزمان". سيواصل الخريجون دراستهم في مؤسسات مثل جامعة كامبريدج، وساينس بو، وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة تسينغهوا، ومن خلال برنامج إيراسموس موندوس — وجهات تعكس طموحاتهم العالية واستعدادهم الرائع.

أرسل عميد الجامعة د. صفوان المصري، الذي انضم إلى جامعة جورجتاون في قطر في نفس العام الذي وصل فيه هذا الفصل كطلاب جدد ويختتم فترة عمله قريبا هذا العام، أرسل الخريجين بمهمة جمعت بين تقاليد المؤسسة اليسوعية والإسلامية.

وقال في كلمته اليهم: "المثل اليسوعية في أن نكون أشخاصا لنعمل لخدمة الآخرين يدعونا إلى ما وراء الحدود الضيقة للذات، والمبادئ الإسلامية للعدالة والرحمة والواجب وكرامة المعرفة تعمق هذا الدعوة. وتعليمكم، بهذا المعنى، يؤسس لجيل جديد. إنه يجهزكم لبناء مستقبل يتناسب مع احتياجات زماننا."

بينما يبدأ العميد صفوان المصري ودفعة 2026 المرحلة التالية من رحلاتهم، يتركون وراءهم إرثا ساهم في ترسيخ جورجتاون في قطر كمركز إقليمي للتميز. فقد قبلت الجامعة فقط 9٪ من المتقدمين للالتحاق بدفعتها القادمة هذا العام وشهدت ارتفاعا في عدد طلبات التقديم بنسبة 92٪، وهو أعلى مستوى اهتمام في تاريخ جورجتاون في قطر منذ تأسيسها قبل عشرين عاما. ومع تقديم تخصص جديد في العلوم والتكنولوجيا والشؤون الدولية، وهو من البرامج القليلة من نوعها في المنطقة، تواصل جورجتاون في قطر وضع نفسها كميدان اختبار للجيل القادم من القادة العالميين.

نبذة عن جامعة جورجتاون في قطر

تأسست جامعة جورجتاون في قطر في العام 2005، وهي الحرم الجامعي الدولي الرائد للجامعة، حيث تقدم برامج درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية مع تخصصات في السياسة الدولية، والاقتصاد الدولي، والثقافة والسياسة، والتاريخ الدولي. كما توفر جامعة جورجتاون في قطر برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية، وعددا من برامج التطوير المهني المخصصة لكيانات القطاعين العام والخاص.

