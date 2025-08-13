الرياض، المملكة العربية السعودية: تصدر بندر المهنا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، غلاف عدد أغسطس من مجلة فوربس الشرق الأوسط، الرائدة في التغطية المالية والاقتصادية، والتي نشرت معه مقابلة حصرية عن "المسار الجديد" الذي يرسمه طيران ناس لقطاع الطيران الاقتصادي. وقالت فوربس إن طيران ناس دخل التاريخ كأول ناقل سعودي يدرج في السوق المالية بعد طرح 30% من أسهمه للاكتتاب العام في يونيو الماضي جامعًا 1.1 مليار دولار "في طرح شكل محطة تحول في قطاع الطيران". واستعرضت المجلة في المقابلة الحصرية رؤى المهنا وتركيزه على تسريع وتيرة توسع طيران ناس واستكشاف آفاق جديدة.

ونقلت فوربس الشرق الأوسط، وهي النسخة العربية من مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة، عن المهنا قوله إن الطرح، الذي تجاوزت تغطيته 100% مما رفع القيمة السوقية لطيران ناس إلى 3.6 مليار دولار، يمثل "إنجازا نوعيا لطيران ناس وللسوق السعودية ولقطاع الطيران الإقليمي عمومًا."

وأشارت فوربس إلى أن طرح طيران ناس تصدر إجمالي رأس المال الذي جمعته موجة متصاعدة من الاكتتابات العامة في منطقة الخليج خلال النصف الأول من العام بنسبة تزيد على 25% حيث جمع 1.1 مليار دولار من إجمالي 4.1 مليار دولار بينما توزع باقي الحصيلة على 26 اكتتابا عاما آخر شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفترة.

وقال المهنا إن طيران ناس استفاد من "مرونة الاقتصاد السعودي ونموه المستمر إلى جانب وضوح مستهدفات رؤية 2030" مشددا على أن قطاع الطيران يشكل أحد المحركات الرئيسية لمسيرة التحول الوطني. ونقلت فوربس عن جوهرة السماري نائبة الرئيس للخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة السعودي الفرنسي كابيتال، مدير الاكتتاب" قولها إن طيران ناس "بوصفه شركة الطيران الاقتصادي المستقلة الوحيدة في السعودية يحظى بتقدير عالمي بفضل كفاءته التشغيلية ونموه المتسارع."

ومع ظهور منافسين جدد في السوق، أشارت فوربس إلى أن طيران ناس يواصل ترسيخ مكانته من خلال توسعه الإقليمي السريع وتركيزه الاستراتيجي على القطاعات عالية النمو مثل الحج والعمرة. ونقلت فوربس عن المهنا قوله إن "المنافسة دائما محل ترحيب فهي تحفز على الابتكار". وأشارت فوربس إلى أن طيران ناس أطلق في عام 2018 استراتيجية للنمو والتوسع تحت شعار "نربط العالم بالمملكة" مستهدفًا وجهات دولية لم ترتبط سابقًا بالمملكة. وأضافت أنه يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه الطموح بتشغيل 160 طائرة بحلول عام 2030 بالتوازي مع توسعة شبكته إلى 165 وجهة وأكثر من 300 مسار جوي.

وأعرب المهنا عن ثقته في أن قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديه إمكانات قوية للنمو. وقال إن السعودية، على وجه الخصوص، تملك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون قوة رائدة في هذا القطاع."

