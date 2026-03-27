التكامل يتيح تمويلاً شبه فوري من البطاقة إلى الحساب لعملاء شركة الوساطة، ما يوسع نطاق حالات استخدام أسواق رأس المال على بوابة الدفع الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أن شركة "الدولية للأوراق المالية"، وهي شركة وساطة يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت الآن متاحة على منصة الدفع الإلكتروني "بنك الإمارات دبي الوطني باي" باستخدام نموذج "معاملات تمويل الحساب" من فيزا، والذي يتيح للعملاء تمويل حسابات التداول الخاصة بهم من خلال تحويلات آمنة من البطاقة إلى الحساب، مع معالجة شبه فورية.

وباعتماد خدمة "بنك الإمارات دبي الوطني باي"، أصبح بإمكان المستثمرين الذين يستخدمون خدمات "الدولية للأوراق المالية" شحن حسابات الوساطة الخاصة بهم مباشرة من بوابة "الدولية للأوراق المالية"، حيث تتم معالجة المعاملات بأمان تام باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة. وتساهم هذه الخطوة في تقليل وقت الشحن بشكل ملحوظ مقارنة بالتحويلات المصرفية التقليدية، ما يتيح الوصول بشكل أسرع إلى فرص التداول مع دعم تدفقات التمويل الأساسية لشركات الوساطة.

وتعد "الدولية للأوراق المالية" أول شركة وساطة للأوراق المالية تنضم إلى منصة "بنك الإمارات دبي الوطني باي" ضمن نموذج "معاملات تمويل الحساب"، ما يمثل إنجازاً مهماً في تطوير حلول التمويل من خلال البطاقات لأسواق رأس المال في المنطقة. ومع إطلاق نموذج "معاملات تمويل الحساب" على بوابة الدفع الخاصة به، رسخ بنك الإمارات دبي الوطني إطار عمل قابلاً للتطوير وجاهزاً للاستخدام، ويمكن توسيعه ليشمل وسطاء إضافيين وحالات استخدام استثمارية ومحافظ إلكترونية أخرى.

يأتي إطلاق الخدمة الجديدة تماشياً مع الطلب المتزايد على تجارب تمويل رقمية أسرع وأكثر سلاسة في المنظومة الاستثمارية، حيث تواصل المؤسسات المالية تعزيز البنية التحتية التي تدعم الكفاءة والأمان والتوسع.

وتعليقاً على الإعلان، قال أنيث دانيال، رئيس المعاملات المصرفية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس انضمام ’الدولية للأوراق المالية‘ إلى منصة ’بنك الإمارات دبي الوطني باي‘ باستخدام نموذج ’معاملات تمويل الحساب‘ التزامنا بتطوير إمكانيات الدفع الرقمي في مختلف قطاعات الاستثمار. ومن خلال تمكين التمويل شبه الفوري لحسابات الوساطة من خلال البطاقات، نواصل دعم المشاركة في السوق بصورة أسرع مع ضمان المعالجة الآمنة والقابلة للتوسع، بما يتماشى مع معايير الدفع العالمية. وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني الاستثمار في الجيل التالي من إمكانيات الدفع التي تتيح بنية تحتية مالية أكثر ترابطاً واستجابة، تدعم توقعات المستثمرين المتغيرة ونماذج السوق الجديدة."

ومن جانبه، قال أيمن حامد، الرئيس التنفيذي لشركة "الدولية للأوراق المالية": "يسعدنا أن نكون أول شركة وساطة تقوم بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني على منصة ’بنك الإمارات دبي الوطني باي‘ باستخدام نموذج ’معاملات تمويل الحساب‘ من Visa. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتسهيل تجربة عملائنا. فمن خلال هذا التعاون، أصبح بإمكان العملاء الآن تمويل حسابات التداول الخاصة بهم بشكل أسرع وأكثر أماناً باستخدام بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم، في إطار تسريع العملية وإتاحة الوصول إلى الفرص المتاحة بالسوق. وتعد هذه الخطوة واحدة من الخطوات التي نتخذها للمضي قدماً في مسيرتنا الرقمية، ونحن متحمسون لما هو قادم وعازمون على أن نواصل تطوير منصتنا وتقديم تجارب أكثر ذكاءً وسلاسة لمستثمرينا".

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9.8 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 317 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

نبذة عن شركة الدولية للأوراق المالية

تُعدّ الدولية للأوراق المالية إحدى شركات الوساطة الرائدة والمتخصصة في تداول الأسهم والمشتقات في كلٍ من سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وناسداك دبي. وهي شركة وساطة مالية مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتواجد مقر الشركة في أبو ظبي.

تأسست الشركة عام 2001, وقد تم تغيير اسم الشركة إلى “الدولية للأوراق المالية”، قبل أن تنضم إلى عائلة الشركة العالمية القابضة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2019.

ترتكز فلسفة الدولية للأوراق المالية على مبدأ واضح وبسيط: العميل أولاً. ومن خلال هذا الالتزام، نجحنا في بناء علاقات طويلة الأمد وتحقيق نمو مستدام جنبًا إلى جنب مع عملائنا، عبر تقديم خدمات موثوقة، وحلول استثمارية مبتكرة، وتجربة تداول ترتقي إلى تطلعاتهم.

-انتهى-

#بياناتشركات