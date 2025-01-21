المعرض يناقش على مدار ثلاثة أيام مستقبل قطاع التصميم في المنطقة بحضور مجموعة من أبرز الشركات في القطاع، بما فيها وكالات التصميم الداخلي السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة دي إم جي إيفنتس عن تنظيم الدورة الأولى من معرض جدة للديكورات الداخلية والأثاث في جدة سوبردوم الشهر القادم، مما يوفر منصة فريدة لعرض المنتجات والخدمات في قطاعي التصميم والتجهيز، واستكشاف الفرص وتعزيز التواصل على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُقام المعرض بين 18 و20 فبراير القادم بمشاركة مجموعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية وخبراء التصميم الداخلي والمهندسين المعماريين وأصحاب المشاريع ومقاولي التجهيزات من جميع أنحاء المنطقة الغربية في المملكة. وتثبت مدن مثل جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك أنها مراكز مزدهرة لأنشطة التصميم المدعومة بالمبادرات الحكومية والمشاريع العملاقة، بما يشمل قطاعات الضيافة والإسكان والتطوير التجاري بقيمة تتجاوز 1,452 مليار دولار أمريكي.

ويشهد قطاع الفنادق والضيافة في المملكة العربية السعودية وتيرة نمو متسارعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة. وتسعى المملكة إلى تطوير 320 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، باستثمارات تبلغ 37.8 مليار دولار أمريكي. وتتصدر كل من جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة هذا النمو، مع تبنيها خططاً لتشييد فنادق ومنتجعات فاخرة تلبي احتياجات السياح المحليين والدوليين. وتشكل شريحة الفنادق الفاخرة حالياً 66% من إجمالي الفنادق في المملكة، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 72% بحلول عام 2030.

وتعليقاً على الموضوع، قال جاسميت باكشي، نائب رئيس قطاع التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: "تعيش المملكة العربية السعودية تحولاً غير مسبوق، وتتألق جدة كمنصة بارزة للابتكار والتراث الثقافي. وتواصل المدينة مسيرة التقدم مع مشاريع طموحة بوصفها بوابة إلى مكة المكرمة وركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتعيد مشاريع التطوير، مثل مشروع وسط جدة ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، رسم ملامح الحياة الحضرية، وتفتتح عصراً جديداً من المعيشة المستدامة والمبتكرة، مما يقود إلى نمو غير مسبوق في قطاعات التصميم والبناء".

وتشكل جدة منصة للأفكار المعمارية الجريئة والديكورات الداخلية العصرية وحلول التصميم المتطورة، بفضل مشاريع التطوير العقاري قيد الإنشاء في جدة، والتي تتجاوز قيمتها 74.8 مليار دولار أمريكي، إلى جانب قطاع السياحة الدينية الحيوي، مما يجعلها الوجهة المثالية لاستضافة المعرض الممتد لثلاثة أيام.

ومن أبرز الجهات العارضة المحلية؛ شركة العقيل، وفومكو، والقثمي، ومفروشات الرقيب، والخزائن المبتكرة، والنساج، والسريع، وماجيستيك، ودامونز، وباك كير، إلى جانب جهات دولية أمثال شركة ستاندارد كاربتس، وتريند ميدل إيست، وسورفيسز فرنشينغ ذ م م، وزوما ديزاين كونسلتانتس.

ويستضيف معرض جدة للديكورات الداخلية والأثاث فعالية "آي إف سبيكس"، التي تتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية بحصور قادة القطاع والمبدعين والمفكرين لاستعراض مراحل تطور التصاميم. وتم إعداد البرنامج بالتعاون مع لجنة توجيهية تضم مجموعة من أبرز مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين الصاعدين في المملكة.

وتضم قائمة المشاركين حتى الآن أماني الإبراهيم، الشريكة والرئيسة التنفيذية لشركة كريستينا زانيك للاستشارات؛ والدكتورة كريمة حميدة، رئيسة قسم التصميم في كلية جدة العالمية؛ والمهندس المعماري الرائد معن باجنايد من شركة إم ثري إن للتصميم والهندسة المعمارية؛ ومصممة الديكور الداخلي السعودية المتألقة إيمان أبو الجدايل من مركز إن ديتيل للتصميم، الذي ترك بصمة فريدة في عالم التصميم الفاخر. ويستكشف كل من المشاركين مجموعة من المواضيع، من بينها التصاميم العصرية المستوحاة من التراث، وحلول التصنيع المبتكرة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والارتقاء بأناقة المساحات باستخدام المنسوجات، إلى جانب توجهات التصميم المستدامة التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.

ويبحث المعرض على مدى ثلاثة أيام في مختلف جوانب عالم التصميم، حيث يحتفي اليوم الأول بالتراث السعودي العريق ويستكشف تأثير اللمسات الجمالية التقليدية على الديكورات الداخلية العصرية، بينما يركز اليوم الثاني على التوجهات الحالية التي تتمحور حول مساحات العمل المرنة المبتكرة، وإعادة تعريف الحياة البشرية واستخدام الذكاء الاصطناعي. وسيتناول اليوم الأخير الآفاق المستقبلية، وآليات تمكين الجيل القادم من المصممين السعوديين وبناء مستقبل جدة.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض ما يزيد على 5,000 مشترٍ من الشخصيات المؤثرة، إلى جانب 100 جهة عارضة ومختصة، والتي تمثل مجموعة من القطاعات المتنامية الرئيسية مثل الضيافة والإسكان والديكورات الداخلية التجارية.

وأضاف باكشي: "تتخطى هذه الفعالية مفهوم المعرض لتعكس التطور الذي أحرزته المملكة، حيث تجمع أبرز العلامات المحلية والعالمية إلى جانب نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين وأصحاب المشاريع الباحثين عن حلول لدعم المشاريع الطموحة التي تعيد رسم ملامح المنطقة الغربية في المملكة. ويسلط المعرض الضوء على المنتجات المميزة، كما يوفر مساحة تلتقي فيها الأفكار والثقافة والابتكار. وتتمتع جدة بهوية فريدة تجمع بين التراث العريق والحياة العصرية، وتتميز بمكانة رائدة عالمياً في مجال التصميم، مما يجعلها الوجهة الأمثل لاستضافة هذه الفعالية المرموقة"

لمحة حول معرض جدة للديكورات الداخلية والأثاث:

ينطلق معرض جدة للديكورات الداخلية والأثاث، الفعالية الأبرز في عالم التصميم الداخلي وتجارة الأثاث والتجهيزات في المملكة العربية السعودية، في إطار فعاليات معرض إندكس السعودية. وتوفر الدورة الأولى من المعرض منصة رائدة تتيح للعلامات العالمية والمحلية التواصل مع أبرز مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين وأصحاب المشاريع ومقاولي التجهيزات. ويركز المعرض على توفير حلول تلبي احتياجات قطاع البناء المزدهر في المنطقة، بدعم من رؤية السعودية 2030. كما يشكل مساحة مثالية لبناء علاقات وثيقة وتأمين صفقات مربحة وتسليط الضوء على الابتكارات عالمية المستوى، مما يساعد الشركات على ترسيخ مكانتها في صدارة القطاع.

لمحة حول دي إم جي إيفنتس:

دي إم جي إيفنتس هي واحدة من أبرز الشركات المنظمة للمؤتمرات والمعارض ومزود رائد لخدمات المعلومات. وتتمثل مهمتها في تسريع الأعمال من خلال ربط المجتمعات المتشابهة ودفع عجلة النمو والابتكار والتقدم في مختلف القطاعات.

وتتمتع الشركة بحضور مميز في أكثر من 25 دولة، وتمتلك 13 مكتباً في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة والهند، وتنظم أكثر من 115 فعالية ضخمة سنوياً، والتي تستقطب ما يزيد على 425 ألف متخصص ومشارك.

وبوصفها أكبر شركة لتنظيم الفعليات العالمية في المملكة منذ عام 2011، تعمل دي إم جي إيفنتس على التواصل مع الشركات العالمية بما يلبي الطلب المحلي من خلال مكاتبها في الرياض وجدة. ويعكس نمو الشركة في المملكة قدرتها على التكيف مع العلامات التجارية الناجحة، وإقامة شراكات تعود بالفائدة على الجميع، وتنظيم فعاليات تواكب متطلبات السوق. وتعزز الفعاليات الرئيسية، مثل معرض BIG 5 Global ومعرض إندكس السعودية ومعرض الفنادق السعودية ومعرض الغذاء السعودي والمعرض السعودي للبنية التحتية، مسيرة التحول في القطاع.

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