عمان – زار سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" مصنع شركة طلال أبوغزاله للتقنية، والمُقام في المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي، للاطلاع على مرافق المصنع وخطوط الإنتاج التي أصبحت جاهزة، بالإضافة إلى المستودعات.

وكان في استقبال الدكتور أبوغزاله كل من عطوفة مدير عام المناطق الحرة الأستاذ عبد الحميد غرايبة وعطوفة مدير المنطقة الحرة في المطار الأستاذ خالد الردايدة.

يختص مصنع "طلال أبوغزاله للتقنية" بتصميم وتصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمول والتابلت والهواتف المحمولة وأجهزة تقنية أخرى بمُواصفات عالية، تُضاهي مواصفات الأجهزة العالمية، وبأفضل الأسعار لتكون في متناول الجميع.

خلال الزيارة، أعرب الدكتور أبوغزاله عن فخره بسرعة إنجاز المصنع خلال مدة قياسية، مبينا أن الفضل يعود لما تقدمة المناطق الحرة من تسهيلات للمستثمرين، من إجراءات الترخيص والبناء والتجهيزات.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى أن فكرة إقامة المصنع في الأردن جاءت استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وتشجيع جلالته على الاهتمام بالتكنولوجيا وأدواتها، مما دعا إلى إنشاء هذا المصنع ليكون الأول من نوعه في المنطقة، حيث يدعو جلالة الملك عبد الله الثاني دوما إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها لخدمة الأردن وتطوير الأداء.

وبين الدكتور أبوغزاله أن هذا المصنع ومصنع الشركة الاخر في مصر والذي أنشئ بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، يعتبران الأوائل من نوعهما في المنطقة ومحيطها، مضيفا أنهما ينافسان المصانع العالمية في شرق آسيا وأمريكا من حيث الإمكانيات والطاقة الإنتاجية.

يشار الى أن المصنع الاردني سيوفر العديد من فرص العمل التقنية للأردنيين، وسيشكل فرصة لتأهيل العمالة الأردنية على صناعة تقنية متخصصة، حيث سيتم التصنيع من خلال ثلاثة خطوط إنتاج منها خطين مختصين بالتجميع وخط خاص بالتغليف، وبحجم إنتاج يغطي احتياجات مساحة كبيرة من المنطقة العربية والعالمية من المنتجات التقنية التي تأتي من تصميم وإنتاج "طلال أبوغزاله للتقنية" بعقول وسواعد أردنية وعربية.

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