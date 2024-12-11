"أبل" تستهدف افتتاح العديد من المتاجر في المملكة بحلول عام 2026م

الدرعية، شركة الدرعية و"أبل" يخططان لافتتاح أول متجر رئيسي لـ "أبل" في قلب الدرعية، المدينة التاريخية التي مهدت لتأسيس الدولة السعودية، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية والثقافية في العالم.

ومن المقرر أن يصبح هذا المتجر أيقونة جديدة في عالم التجزئة، حيث سيتم بناؤه في الدرعية التي تضم حي الطريف، والذي يُمثل تحفة معمارية عالمية مسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث تأتي الشراكة المرتقبة في إطار خطة "أبل" لافتتاح العديد من المتاجر في مختلف أنحاء المملكة بحلول عام 2026، مما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركة للسوق السعودي الواعد.

وقال السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية تعليقًا على هذا الإعلان: "تعزز هذه الشراكة المرتقبة مجال البيع بالتجزئة في الدرعية، وتتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في تعزيز اقتصاد نابض بالحياة يحتضن التكنولوجيا والإبداع، مع إظهار التزامنا بأن نصبح وجهة عالمية. المملكة العربية السعودية لها تأثير ملحوظ على قطاع التجزئة، وهذا التعاون مع أبل في افتتاح متجر أيقوني في الدرعية يؤكد هذه الأهمية".

من جانبها، أكدت "أبل" التزامها بتقديم أحدث منتجاتها وخدماتها لعملاء المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن متجر الدرعية سيكون مثالاً حيًّا على التزام الشركة بالابتكار والتصميم المتميز.

وتخصص الدرعية مساحة 566 ألف متر مربع للبيع بالتجزئة، ستضم ألف متجر، يتوقع أن تؤدي دورًا مهمًّا في التجربة الحضرية في الدرعية، التي ستكون مركزًا حيويًّا للثقافة والترفيه والتعليم والفنون، ضمن مشروع يربط ماضي المملكة بحاضرها ومستقبلها.

يذكر أن مشروع الدرعية الجاري تطويره سوف يستقطب أكثر من 100 ألف ساكن، ويوفر 178 ألف فرصة عمل، ويجذب 50 مليون زيارة سنويًّا، ويسهم بنحو 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.

لمحة عن الدرعية:

تُعَد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسة للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية وتمتد مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

ستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًّا ومحليًّا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

لمحة عن شركة الدرعية:

تأسست شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2022، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

تعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني لتصبح الدرعية "مدينة الأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

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