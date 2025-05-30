الدرعية: اختتمت شركة الدرعية مشاركتها في معرض "بورصة السياحة العالمية"، بمدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري، بهدف تعزيز التعاون السياحي مع الصين ودعم حضور الدرعية على خارطة السياحة العالمية كأحد أبرز الوجهات السياحية والثقافية العالمية.

واستهدفت هذه المشاركة تعزيز التعاون مع أبرز وكالات السفر الصينية وشركات الطيران الصينية الرائدة، إضافةً إلى التفاعل المباشر مع العاملين والمستثمرين في قطاع الضيافة الصيني ، في وقتٍ نشهد فيه نموًا متسارعًا لعدد السياح الصينيين إلى المملكة العربية السعودية، حيث وصل عددهم إلى 140 ألف زائر خلال عام 2024م. ويُعزى هذا التدفّق إلى سهولة إجراءات الحصول على التأشيرات عبر الإنترنت وجودة الربط الجوي، وهو ما يمثّل تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق هدف المملكة المتمثّل في استقبال 5 ملايين زائرٍ صينيٍ سنويًا بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للنجاح الذي حقّقه الحدث الثقافي التفاعلي الذي نظمته شركة الدرعية في أحد أبرز المواقع المميزة في مدينة شنغهاي، والذي استمر على مدى ثلاثة أيام سبقت المعرض، حيث استقطب أكثر من 1000 زائرٍ استمتعوا بتجربةٍ غنيةٍ للثقافة والضيافة السعودية عبر عروضٍ فنيةٍ تفاعليةٍ حية، وحرفٍ يدويةٍ أصيلة، وفرصةٍ للقاء فريق الدرعية والتعرّف عليها عن قرب، حيث أقيمت هذه الفعالية المميزة في "مركز نورث بوند الدولي للمسافرين"، ونقلت روح الضيافة السعودية إلى الزوار من خلال تقديم القهوة السعودية، واستكشاف عبق التوابل النادرة، ومتابعة عروض النسيج التقليدي الحي.

ومع تزايد أعداد المسافرين الصينيين إلى المملكة، تُقدّم الدرعية تجارب سياحية مُصمّمة خصيصًا لتلبية تطلعاتهم، بدءًا من المعارض الفنية المنسّقة برفقة مرشدين سياحيين يتحدثون الصينية، وصولًا إلى تجارب الطعام الراقية بين العديد من الخيارات السعودية والعالمية في منطقتي "مطل البجيري" و"الزلال"، إضافةً إلى الضيافة الأصيلة التي يقدّمها فندق "باب سمحان" من مجموعة "لكشري كوليكشن" التابعة لماريوت العالمية، أول فنادق الدرعية البالغ عددها نحو 40 فندقًا، تقع جميعها في منطقة طبيعيةٍ تزخر بقرونٍ من التاريخ والتراث السعودي العريق.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الدرعية كانت قد شاركت في أكتوبر الماضي في عرض التراث والثقافة السعودية للجمهور الصيني والعالمي في أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو في الصين، عبر جناحها المشارك ضمن "سوق السفر السعودي" في بكين.

وتلعب الصين دورًا حيويًا في تطوير مشروع الدرعية، حيث تم تعيين عددٍ من شركات البناء الصينية الرائدة للعمل في العديد من المشاريع الرئيسية في منطقة التطوير التي تبلغ مساحتها 14 كيلومترًا مربعًا. وتشمل الشركات: شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (CSCEC) التي تعمل في الحي الشمالي ودار الأوبرا الملكية بالدرعية، وشركة الصين لهندسة الموانئ التي تتولّى أعمال التنقيب بشكلٍ واسع، ومشروع تحالف مشترك بين فرع الشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة ومجموعة الصين لبناء السكك الحديدية وشركة البناء البسيط المركزية المحدودة؛ لنقل مواقع عددٍ من مرافق جامعة الملك سعود.

لمحة عن الدرعية:

تُعد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسة للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ 14 كيلو مترًا مربعًا.

وستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضمُّ أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًّا ومحليًّا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيس للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتصبح الدرعية وجهة عالمية، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

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