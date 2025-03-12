الدرعية: أعلنت شركة الدرعية خلال مشاركتها في المهرجان الحضري العالمي MIPIMبمدينة كان الفرنسية، عن إطلاق 15 مسكنًا فاخرًا، تُمثّل أول ظهور للعلامة الإيطالية الشهيرة "أرماني ريزيدنسز الدرعية" في المملكة العربية السعودية، وتقع هذه المساكن الفاخرة بالقرب من فندق أرماني الجديد المُعلن عنه سابقًا، والتي تتميّز بإطلالاتٍ بانورامية على البوليفارد والحدائق ومنطقة التسوق الفاخر، مع تصاميم داخلية فريدة من نوعها، بتوقيع المصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، وذلك تعزيزًا لتفرّد الدرعية التي ستكون واحدةً من أهم الوجهات السياحية والثقافية في العالم بحلول عام 2030م.

وتُتيح التصاميم غير المسبوقة للمساكن الجديدة والتي تقع في ميدان الدرعية خصوصيةً استثنائيةً توفّرها ثلاثة تصاميم فريدة مستوحاة من التراث النجدي، تتمثّل في مساكن النخيل، ومساكن الحديقة، و"ذا رويال بينتهاوس"، وتتراوح مساحتها من 1,200 إلى 1,900 متر مربع، ويحتوي كل مسكن على أجنحة من ثلاث غرف نوم بدورات مياه، ومكتبة، ومنطقة طعامٍ فاخرة، وصالة جلوس.

وتتميز المساكن بمساحات خارجية شاسعة، تضم مسبحًا خاصًا، وجلسات مفتوحة، ويأتي كل مسكن بأثاث كامل من مجموعة "أرماني كاسا"، ومطبخ من "أرماني دادا"، مع مجموعة حمامات Armani / Roca الجديدة التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأناقة العصرية من "أرماني روكا"، وتصميم داخلي مصمم من قبل أرماني، كما يوفر المسكن منطقة استقبال، ومصعدًا ومدخلاً خاصاً لكل مسكن بالاضافة الى دور سفلي خاص لمواقف السيارات.

وعلق السيد جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، قائلاً: "نحن فخورون بكوننا أول الوجهات السعودية التي ترحب بأرماني في الدرعية، مع إطلاق هذه المساكن الفاخرة ذات التصاميم الرائعة، والذي نعتبره إضافةً متفردةً لتشكيلة مساكن الدرعية. فهي تجمع بشكلٍ مثالي بين الأناقة الخالدة لأرماني، وجمال التراث النجدي الغني، مما يوفر تجربة معيشية استثنائية، وستعزز المساكن مكانة الدرعية كواحدة من أكثر الوجهات الجاذبة للعيش والسكن النوعي، مع توفر المتاجر والمطاعم وكافة الخدمات الراقية في قلب ميدان الدرعية".

وسيكون مشروع "أرماني ريزيدنسز الدرعية" أحدث إضافة لمجموعة مساكن الدرعية الفاخرة ذات العلامات التجارية الراقية، التي تُضيف لمسةً فريدةً إلى التشكيلة السكنية الحصرية، وتشمل عددًا من العلامات التجارية الأكثر تميزًا، مثل "باكارا ريزيدنسز الدرعية"، و"كورينثيا ريزيدنسز الدرعية"، و"رافلز ريزيدنسز الدرعية"، و"الريتز-كارلتون ريزيدنسز الدرعية"، بالإضافة لمجموعة "سيجنتشر كولكشن" من "الريتز-كارلتون ريزيدنسز" بإجمالي يبلغ أكثر من 300 وحدة سكنية ذات علامة تجارية فاخرة.

وتسعى شركة الدرعية لاستكشاف سبل للتعاون مع أرماني في مواقع أخرى بالدرعية، ما يُعزّز تجارب تناول الطعام والتسوق ويرفع جودة الحياة للسكان والزوار؛ استكمالًا لإطلاق أرماني ريزيدنسز في ميدان الدرعية، الذي يُعد جزءًا مهمًا من مشاريع الشركة في قطاع السكن والضيافة الفاخرة.

لمحة عن الدرعية:

تُعَدُّ الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعدُّ أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسية للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع بوابة الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ14 كيلو مترًا مربعًا.

وستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًا ومحليًا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

تأسّست شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيسي للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتصبح الدرعية "مدينة الأرض"، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

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