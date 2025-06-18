الدرعية :أعلنت شركة الدرعية عن تدشين "دار الدرعية للتجارب" في العاصمة البريطانية لندن، في خطوةٍ استراتيجيةٍ تهدف إلى تعزيز حضورها العالمي وجذب الاستثمارات الدولية، وتقع الدار في "ون هايد بارك"، أحد أرقى المواقع التجارية في منطقة نايتسبريدج، بالقرب من متجر هارودز الشهير.

وتُعد دار الدرعية بمثابة منصةٍ تسويقيةٍ مبتكرة، مصممةٍ لتقديم تجارب فريدة للمهتمين بفرص الاستثمار في الدرعية، المشروع السعودي العملاق الذي يقع في قلب العاصمة الرياض، ويستعد لاستقبال أكثر من 50 مليون زيارة سنويًا بحلول عام 2030. وتحتضن الدار جناحًا تسويقيًا يعرض المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية، إلى جانب محتوى تفاعلي يُتيح فرصة استكشاف تفاصيل المشروع ورؤية الدرعية بطريقةٍ مُبتكرة، تواكب تطلّعات الجمهور العالمي من المستثمرين والمهتمين.

وسيتم افتتاح "دار الدرعية " بشكلٍ رسميٍ مطلع شهر يوليو 2025م، بالتعاون مع الشركة البريطانية "سوثبيز إنترناشونال ريالتي"، التي ستتولّى مهمة تشغيلها، والتي أُسّست على يد خبراء المزادات الفنية في سوثبيز، وكانت قد دخلت السوق السعودي مؤخرًا واختارت الدرعية كمنصة انطلاقٍ رئيسية عبر أول مزادٍ عالميٍ تُقيمه في المنطقة، كما بدأت الشركة في تسويق عددٍ من المشاريع السكنية الفاخرة ضمن مشروع الدرعية، والتي تحمل علاماتٍ تجاريةٍ عالميةٍ مرموقة، مثل الريتز-كارلتون، كورينثيا، وباكارا، والتي تُعد جزءًا من المشاريع النوعيّة التي يتم العمل عليها في الدرعية.

من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، السيد جيري إنزيريلو قائلًا: "نشعر بسعادةٍ غامرةٍ لتدشين دار الدرعية للتجارب في قلب العاصمة لندن، حيث سيعرض فريقنا من خلالها قصة الدرعية عبر منصةٍ عالميةٍ وتجربةٍ نوعيةٍ تليق بمكانتها على الساحة العالمية، مما يُعزّز وصولنا الدولي، بينما نعمل على بناء إحدى أعظم الوجهات العالمية التي تتجذّر في تاريخ المملكة وتُبرز ثقافتها الأصيلة وتراثها الغني."

وبهذه المناسبة، أكّد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سوثبيز إنترناشونال ريالتي" في دبي والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، جورج عازار، عن سعادته بالشراكة المستمرة مع الدرعية، قائلًا:

"نفخر بالتعاون مع شركة الدرعية في هذه المبادرة المميزة، ودعم إطلاق دار الدرعية للتجارب في ون هايد بارك. وبصفتنا شركاء، يسعدنا أن نضع خبراتنا في خدمة هذا المشروع، لتقديم عقارات مشروع الدرعية الفاخرة للجمهور العالمي.

وبفضل خبرتنا في مجال العقارات الفاخرة في المملكة المتحدة، تتيح لنا هذه الشراكة ممارسة ما نُجيده بشكلٍ مباشر، عبر تمثيل أبرز العقارات في العالم، مع الحفاظ على دورنا كخبراء محليين بامتداد عالمي. ومن خلال هذا التعاون، نتطلّع إلى ربط المستثمرين وأصحاب العلاقة في المملكة المتحدة برؤية الدرعية الفريدة وما تقدمه من فرص استثنائية."

وتأتي "دار الدرعية " للتجارب عقب حملةٍ ناجحةٍ استمرت شهرًا كاملًا أقامتها شركة الدرعية في متجر هارودز في لندن خلال شهور يوليو من العام الماضي، والتي استعرضت المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية، وتزامنت مع حملةٍ تسويقيةٍ مكثفةٍ في أنحاء العاصمة البريطانية؛ لتعزيز حضورها العالمي، ورفع الوعي حول مهد انطلاق المملكة، وجذب المستثمرين الدوليين الذين يتزايد اهتمامهم بالاستثمار في الدرعية، في خطوةٍ تعكس اهتمام الدرعية بتعزيز روابطها مع المجتمع الدولي.

لمحة عن الدرعية:

تُعد الدرعية الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في العالم، ومهد انطلاق الدولة السعودية الأولى، وصرحًا يروي قصة مجدها العريق منذ عام 1727، وهو ما يمثّل أهمية تاريخية بارزة، وتحتضن حي الطريف التاريخي الذي يُعد أحد أهم المعالم الأثرية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تتّجه الدرعية لتكون الوجهة الرئيسة للتاريخ والثقافة ونمط الحياة التي تجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر، على بُعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من وسط مدينة الرياض يقع مشروع الدرعية، وتمتدُّ مساحته التطويرية لـ 14 كيلو مترًا مربعًا.

وستصبح الدرعية مكانًا لأكثر من 100,000 من السكان والعاملين والدارسين والضيوف، وستُقدِّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُلبي احتياجات جميع الأذواق والأعمار، وتتنوّع قطاعاتها وتشمل الضيافة والثقافة والترفيه والتعليم والسكن.

ويُرحّب مطل البجيري بضيوفه للاستمتاع بأرقى التجارب في قطاع الضيافة، ويضم أكثر من 20 مطعمًا ومقهى عالميًّا ومحليًّا، مع إطلالات بانورامية خلابة على حي الطريف التاريخي ووادي حنيفة وفندق باب سمحان (أول فندق متخصص بتقديم الضيافة في الدرعية).

عن شركة الدرعية:

أُطلقت شركة الدرعية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، وهي مسؤولة عن تطوير مشروع الدرعية، وتحويل مهد المملكة العربية السعودية لوجهة تاريخية وثقافية ومنطقة نابضة بالحياة، وهو ما سيتيح للزوّار فرصة التعرُّف عن قرب على تاريخ المملكة، في أجواء نجدية عريقة يملؤها الاعتزاز والفخر بهذا الإرث العريق.

وتعمل شركة الدرعية بكل فخر كمطور لمخططها الرئيس للارتقاء بقطاعي الثقافة والضيافة، حيث تقدّم مفهومًا متجددًا لتحديد التخطيط العمراني، لتصبح الدرعية وجهة عالمية، مع التزامها الراسخ بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على تراثها وفقًا للمعايير العالمية.

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