تعتبر أول مدرسة جديدة لشركة "الدار للتعليم" تحت مظلة "مدارس الدار" والتي تأسست مؤخراً لتقديم تعليم متميز وفي متناول الجميع ضمن بيئات تعلم شاملة

تبلغ قدرتها الاستيعابية 3 آلاف طالب ومن المتوقع أن يصل عدد الطلاب المسجلين فيها خلال عامها الأول إلى 400 طالباً

ستفتح أبوابها اعتباراً من سبتمبر 2024 لتقديم المنهاج البريطاني للطلاب من المرحلة التأسيسية الأولى وحتى الصف السادس في العام الأول وصولاً إلى السنة 13

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار للتعليم، المجموعة التعليمية الرائدة في دولة الإمارات، عن إطلاق مدرسة نويا البريطانية، والتي تشكل إضافة مهمة إلى محفظتها من المؤسسات التعليمية المتميزة. تقع المدرسة الجديدة في قلب جزيرة ياس وتستعد لاستقبال الدفعة الأولى من طلابها للعام الدراسي 2024 – 2025 في شهر سبتمبر من العام القادم.

ويشكل هذا الإعلان علامة فارقة في مسيرة الدار للتعليم حيث تمثل مدرسة نويا البريطانية أولى المدارس التي تطلقها الشركة تحت مظلة "مدارس الدار" التي أسستها المجموعة مؤخراً. وتلتزم "مدارس الدار" بتقديم أرقى الخدمات التعليمية في وجهات أبوظبي الرئيسية مركزة على تحقيق التميز والاهتمام برفاه الطلاب وتقديم أفضل قيمة للآباء.

تقع مدرسة نويا البريطانية على مقربة من المدينة المستدامة وياس إيكرز في جزيرة ياس مما يجعل من السهل على الطلاب وعائلاتهم الوصول إليها. وتقدم المدرسة مرافق حديثة للتعليم والتعلّم منها الفصول الدراسية الفسيحة والقاعات متعددة الاستخدامات وغرف الاجتماعات المشتركة والمخصصة لطلاب المراحل الدراسية المتقدمة، ومساحات التعليم الاختصاصي ومناطق مخصصة للتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى حوضين للسباحة.

وتستعد المدرسة لتقديم منهاج تعليمي شامل ومتوازن لطلابها يرتكز على المنهاج البريطاني. وبالإضافة إلى برامجها التعليمية المتميزة، تعتزم المدرسة تقديم باقة واسعة من الأنشطة غير الأكاديمية التي تحفز التطور الجسدي والاجتماعي والذهني للطلاب، مثل الفنون الإبداعية والموسيقى والتعليم الرقمي الأساسي. وتضمن هذه المنهجية الشاملة تأسيس الطلاب وتحضيرهم بأسلوب فعال لمساعدتهم على تحقيق النجاح في المستقبل.

وفي هذه المناسبة، قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتعليم: "نستهل من خلال إطلاق "مدارس الدار" خطوة جديدة في مسيرتنا الرامية للارتقاء بمفهوم سهولة الوصول إلى التعليم عالي الجودة. وتجسد مدرسة نويا البريطانية، التي تشكل أولى مؤسساتنا التعليمية تحت مظلة "مدارس الدار"، التزامنا الراسخ بتقديم خدمات تعليمية عالية المستوى بتكلفة مناسبة. رسالتنا واضحة وهدفنا هو إنشاء بيئة تعليمية شاملة وداعمة وملهمة تساعد الطلاب على تحقيق كامل إمكاناتهم لبناء مستقبل مشرق. نتطلع قدماً لتسهيل وصول المزيد من العائلات إلى الخدمات التعليمية المتميزة، وضمان حصول جيل المستقبل على فرصة لتحقيق التطور والازدهار حتى يصبحوا قادة ناجحين قادرين على المساهمة بفعالية في نهضة مجتمعاتهم".

يمكن تقديم طلبات التسجيل في مدرسة نويا البريطانية للعام الدراسي 2024 – 2025 في شهر يناير 2024. لمعرفة المزيد عن المدرسة والبرنامج الأكاديمي وعملية القبول، يرجى التواصل مع شركة الدار للتعليم على الرقم 800 8535 أو البريد الإلكتروني: admissions@noya.sch.ae.

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نبذة عن الدار للتعليم:

مجموعة الدار للتعليم هي المزود التعليمي الرائد في إمارة أبوظبي، ويدرس لديها ما يقارب 38 ألف طالب في 31 مدرسة تديرها شبكة متنامية من المُعلمين ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية. وباعتبارها واحدة من أكثر المؤسسات التعليمية المرغوبة، تقدم الدار للتعليم تجربة تعليمية شاملة ومستدامة ومبتكرة من خلال مجموعة واسعة من المناهج والخدمات الإضافية التي تضمن اتّباع نهج شامل للنمو التحوّلي من خلال المرونة والاستدامة.

وتضع الدار للتعليم التميز في صميم أعمالها، وتعمل تبعاً لرؤيتها الهادفة إلى تقديم أعلى معايير التعليم عالمياً. وهي ملتزمة بتنمية مجتمعات التعلّم الأكثر استدامة وشمولية لتُثري كافة جوانب حياة الطالب، وتدعم بشكل مباشر رؤية دولة الإمارات لاقتصاد قائم على المعرفة المستدامة.

تشمل الدار للتعليم المحفظة التعليمية الكاملة للدار العقارية، المطور العقاري الرائد في دولة الإمارات، والتي تلتزم بتشغيل المشاريع المستدامة وطويلة الأجل من أجل توفير القيمة المستمرة لمساهميها.