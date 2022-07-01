تشتمل صفقة الاستحواذ على:

· منتجع جزيرة نوراي الشاطئي المميز والفريد من نوعه

· جزيرتان جديدتان شمال شرقي جزيرة نوراي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الدار العقارية عن إضافة أصول جديدة فاخرة إلى محفظتها في قطاع الضيافة والفنادق باستحواذها على منتجع جزيرة نوراي، بالإضافة إلى جزيرتين جديدتين تقعان داخل أرخبيل أبوظبي سيتم تطويرها إلى مشاريع سكنية.

وتشتمل الصفقة على منتجع جزيرة نوراي الشاطئي المميز والفريد من نوعه، حيث ستشرع الدار بخطط تجديد وتوسعة الوحدات الفندقية والمطاعم والمقاهي التي يضمّها. كما تتضمن الصفقة جزيرتين جديدتين من المقرر استخدامهما لتطوير فلل شاطئية راقية معززة بمرافق عصرية فاخرة.

من خلالها استحواذها على أصول في قطاع الضيافة والفنادق، ستتمكّن الدار من تعزيز محفظتها بهذه الفئة من الأصول التشغيلية الفاخرة والجاذبة لمجموعة مختارة من العملاء. ويعدّ الاستحواذ الجديد أول الأصول الفندقية الشاطئية في أبوظبي للشركة والثاني في دولة الإمارات، وذلك بعد استحواذها على فندق ريكسوس باب البحر في رأس الخيمة والمكوّن من 715 غرفة. ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف المزيد من القيمة والتنوع لمحفظة الدار في قطاع الضيافة والفنادق.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم بوصبيع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "يضيف منتجع جزيرة نوراي بُعداً جديداً إلى محفظة الضيافة التابعة لنا لما يوفره من تجربة فريدة وفاخرة تلبي تطلّعات الزوار المحليين ومن مختلف أنحاء العالم. يشكل اكتمال هذه الصفقة دليلاً قوياً على التزامنا المستمر بتعزيز أعمالنا في قطاع الضيافة والفنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبفضل طبيعة الصفقة كونها متعددة الجوانب، ستُتاح لنا مساحة واسعة للتحسينات التشغيلية والتطويرية في مشروع قائم وجاهز، مما سيمكننا من الاستفادة من كفاءاتنا في إدارة الأصول وتشغيلها لتحقيق قيمة أكبر وبالتالي توسيع نطاق أعمالنا فيما نواصل جهودنا الفاعلة لتوظيف رأس المال بكفاءة ومتابعة تنفيذ خطط نمونا الطموحة".

وفي تعليقه على الإمكانات الكامنة للمشاريع التطويرية في الجزيرة، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "يوفر لنا هذا الاستحواذ فرصة مهمة لتطوير منازل شاطئية حصرية فائقة الفخامة، من المتوقع أن تحظى باهتمام كبير من قِبل المستثمرين العالميين. فبالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي بالقرب من شواطئ أبوظبي، تتمتّع هذه الجزر بطبيعة ساحرة وإطلالات فريدة ستجعلها مركز اهتمامٍ كبير للباحثين عن منازل فاخرة للسكن فيها أو للمستثمرين الذين ينوون تأجيرها بغرض الاستفادة من العوائد الجذابة التي من المتوقع أن تدرّها عليهم، لا سيما على مستوى سوق التأجير قصير الأمد".

استُكمل العمل على جزيرة نوراي عام 2015، وهي جزيرة خاصة تقع على بعد نحو كيلومترين شمال جزيرة السعديات ولا يمكن الوصول إليها إلا بحراً. وتحتضن الجزيرة منتجع جزيرة نوراي، وهو وجهة استثنائية فاخرة لقضاء العطلات، تقدّم خدماتها أيضاً للزوار اليوميين من خلال العديد من المرافق المتميزة، بما في ذلك شاطئ خاص وأربعة مطاعم ومقاهٍ، ومنفذين مشروبات، ومسبح، ومركز لخدمات السبا، ومكتبة في الطابق الأرضي، ونادٍ للأطفال، بالإضافة إلى ملعب تنس خارجي ونادٍ شاطئي ومركز للرياضات المائية. كما تضمّ الجزيرة 23 فيلا مائية وفيلا مستقلّة تعود ملكيتها لأطراف خارجية، وتتبع مجموعة مختارة منها لمحفظة المنتجع بموجب اتفاقيات إيجار مشتركة.

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التواصل الإعلامي:

عبيد اليماحي شركة الدار العقارية 5555 810 2 971+ جودي عيسى برنزويك غلف 9638 560 4 971+ ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 22 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 26 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 11 فندق، بإجمالي 3600 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.