الاستحواذ على 70% في "ملتقى أعمال أبوظبي" الذي يضم مكاتب ومستودعات متنوعة ومنشآت صناعية في مدينة أبوظبي الصناعية "آيكاد"

ستركز الشركة، عبر وحدة أعمالها الجديدة للاستثمار في الأصول اللوجستية، بشكل أساسي على دولة الإمارات مع إمكانية التوسع في المملكة العربية السعودية ومصر

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة الدار للاستثمار، المنصّة الرائدة للاستثمارات العقارية في المنطقة والتي تمتلك وتدير محفظة متنوعة من الأصول العقارية بقيمة تتجاوز 22 مليار دهم، اليوم عن استكمال صفقة استحواذها على حصّة تبلغ 70% في مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" الذي تُقدر قيمة أصوله بأكثر من 500 مليون درهم، على أن يحتفظ الشريك الاستراتيجي بحصة الـ 30% المتبقية.

وتمثّل صفقة الاستحواذ هذه إنشاء وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية، وهي وحدة جديدة تركز على استثمارات الأصول اللوجستية وتنضوي تحت مظلّة الدار للاستثمار، حيث ستركز بشكل أساسي على سوق دولة الإمارات مع إمكانية التوسّع في المملكة العربية السعودية ومصر. وتعتزم الدار للاستثمار بعد إتمام صفقة استحواذها على "ملتقى أعمال أبوظبي" تقييم المزيد من فرص الاستحواذ من خلال وحدتها الجديدة للأصول اللوجستية، بهدف زيادة حجم استثماراتها وتنويعها في القطاع.

يعتبر "ملتقى أعمال أبوظبي" شركة رائدة في تطوير وإدارة العقارات في أبوظبي، حيث يمتلك مجمعاً من المستودعات والمكاتب والمرافق الصناعية ضمن موقع استراتيجي في مدينة أبوظبي الصناعية ("آيكاد") ويبلغ صافي مساحاته المخصصة للإيجار نحو 166,000 متر مربع. ويحتوي المجمع على ثلاثة مبانٍ مكتبية، ومستودعات تمتد على مساحة 132,000 متر مربع، إلى جانب قطع أراضٍ صناعية غير مطوّرة تتيح إمكانية التوسع مستقبلاً. وتتجاوز نسبة إشغال المرافق اللوجستية في المجمع حالياً 90%، مع عقود إيجار طويلة الأجل مع مستأجرين كبار، بما فيهم "سبينيس" شركة متاجر السوبر ماركت والتسوق الإلكتروني لمستلزمات البقالة، و"زونز كورب"، مشغل المناطق الاقتصادية المتخصصة، وtwofour54، المنطقة الحرة الرائدة للإعلام في أبوظبي. وسيوفر قطاع المكاتب ضمن مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" بجانب قطع الأراضي غير المطورة بعد إمكانات وفرص كبيرة للمزيد من التوسع والنمو.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "نرى الكثير من الإمكانات الواعدة وفرص النمو والتوسع في قطاع العقارات والمرافق اللوجستية في المنطقة، الذي يمتاز بأسس ودعائم قوية مدفوعة بجهود تطوير البنية التحتية واستمرار نمو الاقتصاد الرقمي. ومن شأن إضافة الأصول اللوجستية تحقيق زيادة فورية في عوائد محفظتنا العقارية الاستثمارية المتنوعة كما أنها ستعزز مستوى مرونتها في وجه المخاطر. وبصفتنا إحدى المؤسسات الاستثمارية الرائدة، فلدينا القدرة والإمكانات الفريدة لتعزيز نمو دخلنا من خلال اتباع نهج نشط في إدارة الأصول. ويشمل ذلك الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وتقنيات التحول الرقمي لضمان تلبية الأصول التي نستحوذ عليها لاحتياجات المستأجرين دائمة التغير، فضلاً عن مواكبتها لمتطلبات المستقبل".

يستفيد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات من الاستثمارات الكبيرة في قطاعات النقل والبنية التحتية والتي تسارعت وتيرتها بعد الإعلان عن "مشاريع الخمسين" وهي سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية تهدف إلى تسريع عجلة التنمية في دولة الإمارات وتحولها إلى مركز شامل في جميع القطاعات. وتشمل تلك المشاريع استثمار 50 مليار درهم في شبكة سكك حديدية لنقل البضائع والركاب عبر مختلف أنحاء الدولة، وستكون استكمالاً للمرحلة الأولى من شبكة السكك الحديدية الوطنية "قطار الاتحاد". كما تستثمر أبوظبي بشكل كبير في الموانئ والمناطق الصناعية المتكاملة، بما في ذلك مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد).

يذكر أن الدار للاستثمار تشرف أيضاً على شركة الدار للاستثمار العقاري، أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، والتي ستضيف الآن العقارات اللوجستية كإحدى فئات الأصول التابعة لها. وحصلت الدار للاستثمار العقاري على تصنيف Baa1 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة.

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التواصل الإعلامي:

عبيد اليماحي شركة الدار العقارية 5555 810 2 971+ سارة عبدالباري برنزويك غلف 9638 560 4 971+ ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار

تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 65 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة 45 مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 20 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية. كما تتولّى إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه". وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها 20 مدرسة وأكثر من 26 ألف طالب بالإضافة إلى شبكة متنامية من 3 آلاف مُعلم ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 11 فندق، بإجمالي 3600 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.