133 وحدة سكنية مفروشة بالكامل تتنوع بين شقق فاخرة، ووحدات دوبلكس، وبنتهاوس

تجربة معيشية مستوحاة من مفهوم الضيافة الفاخرة، تشمل خدمات الكونسيرج الشخصية على مدار الساعة، وخدمات مخصصة، ومرافق السبا واللياقة البدنية، وصالة خاصة للقاطنين

إطلالات خلابة على المساحات الخضراء في ملعب ياس لينكس للجولف، مع إمكانية الوصول المباشر إلى المرافق الترفيهية عالمية المستوى التي تحتضنها جزيرة ياس

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن إطلاق مجمّع "والدورف أستوريا ريزيدنسز" في جزيرة ياس، والذي يرسّخ مفهوماً جديداً لأسلوب العيش الفاخر في أبوظبي. ويضم المجمّع 133 وحدة سكنية حصرية مفروشة بالكامل، تجمع بين إرث والدورف أستوريا العريق في عالم الضيافة الراقية وأسلوب العيش الفاخر وسط الأجواء الحيوية التي تشتهر بها جزيرة ياس، ويمتاز المجمّع بموقعه المميز وإطلالته الخلاّبة ليقدم تجارب عيش استثنائية لقاطنيه.

يتميّز مجمّع "والدورف أستوريا ريزيدنسز" بإطلالات خلاّبة على ملعب ياس لينكس، الذي يستضيف بطولة للجولف، كما تطل وحداته على مناظر طبيعية خلابة تشمل غابات القرم من جهة، وحلبة مرسى ياس – مقر سباق الفورمولا 1 "جائزة أبوظبي الكبرى" – من الجهة الأخرى.

وفي هذه المناسبة، قال جوناثان إيميري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: "باعتباره أول مشروع سكني يحمل علامة والدورف أستوريا في أبوظبي وأول مجمّع فاخر يحمل علامة تجارية مرموقة في جزيرة ياس، سيكون والدورف أستوريا ريزيدنسز عنواناً جديداً للفخامة وأسلوب الحياة الراقية في الجزيرة. إذ يقدم المجمّع مستوىً استثنائياً من الرفاهية، ويمنح قاطنيه أسلوب عيش راقي وتجارب سكنية استثنائية. وبفضل موقعه الحيوي واتصاله المباشر بملعب ياس لينكس والمرافق المحيطة، سيحظى القاطنون بتجربة معيشية متكاملة تجمع بين حيوية المدينة ومستوى الضيافة العالمي الذي تشتهر بها والدورف أستوريا".

واستلهاماً من مفاهيم التصميم البيوفيلي، قدّمت شركة "نورديك أوفيس آركيتكتس" رؤية معمارية متميزة لمجمّع والدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، تضم ثلاثة مبانٍ فريدة تعبّر بتناغم واضح عن التوازن بين الفخامة الكلاسيكية التي تمثلها علامة "والدورف أستوريا" وإيقاع الحياة الحيوي الذي تنفرد به جزيرة ياس، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الترفيهية والسياحية عالمياً.

وتتولى شركة "كي زد ديزاين سيرفيسز"، ومقرّها في لندن، الإشراف على التصميم الداخلي لمجمّع والدورف أستوريا ريزيدنسز، الذي يضم مجموعة فاخرة من الوحدات السكنية المصممة بعناية فائقة. تتنوع هذه الوحدات بين شقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، ودوبلكس بغرفة نوم واحدة، بالإضافة إلى بنتهاوس فاخر يضم أربع غرف نوم. وصُممت هذه المساحات لتكون رحبة ومريحة، بما يوفّر تجربة معيشية تنبض بالسكينة والخصوصية. أما التشطيبات الداخلية الفاخرة، فتمنح كل وحدة طابعاً من الأناقة الراقية، ضمن بيئة متوازنة تتكامل بانسجام مع المحيط الخارجي.

وتعزيزاً لأسلوب الحياة الفندقية الفاخرة الذي تتميّز به علامة "والدورف أستوريا"، يقدّم المجمّع مجموعة من خدمات الضيافة الراقية، تشمل خدمات الكونسيرج الشخصية على مدار الساعة، بما يجسّد أعلى معايير الراحة والاهتمام بالتفاصيل. كما يتضمن المجمّع مساحات مشتركة مصممة بعناية، أبرزها صالة راقية للقاطنين مستوحاة من تصميم "بيكوك آلي" الفاخر، وبطابع عصري يوفّر بيئة مثالية للاجتماعات واللقاءات الخاصة في أجواء تتسم بالهدوء والرقي.

يضم المجمّع كذلك مركزاً متكاملاً للياقة البدنية والسبا، صُمم وفق أعلى المعايير العالمية، ويقدّم مجموعة من الخدمات الحصرية التي تلبي احتياجات القاطنين الساعين إلى أسلوب حياة صحي ومتوازن. كما يوفّر مسبحاً بإطلالة ساحرة على ملعب ياس لينكس. وتشمل المرافق الترفيهية نادياً للأطفال، وغرفة محاكاة، وغرفة ألعاب تتيح بيئة مثالية للترفيه لكافة أفراد العائلة، إلى جانب صالة سينما خاصة توفّر تجربة مشاهدة مميزة ضمن أجواء راقية ومريحة.

تأكيداً على التزام "الدار" بالاستدامة واتباع أعلى المعايير البيئية، يهدف مجمّع والدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس إلى الحصول على تصنيف "3 لآلئ" وفق نظام "استدامة"، بالإضافة إلى تصنيف "نجمتين" بموجب شهادة فيتويل (Fitwel) المعتمدة عالمياً لتعزيز صحة وجودة حياة السكان. وفي إطار جهودها للحد من البصمة الكربونية لعمليات البناء، ستعتمد "الدار" استخدام خرسانة وفولاذ منخفضي الانبعاثات، مما يساهم في تقليل الانبعاثات المرتبطة بأعمال التشييد بنسبة تصل إلى 25%. وعند اكتماله، سيوفر المجمّع مستويات متقدمة من كفاءة استهلاك الموارد، بما يشمل تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 35% والمياه بنسبة 45% مقارنة بالمعايير المحلية والدولية، ما ينعكس بشكل مباشر في خفض قيمة فواتير الخدمات وتعزيز الاستدامة المعيشية للقاطنين.

ومن المقرر طرح وحدات مشروع والدورف أستوريا ريزيدنسز للبيع ابتداءً من 22 مايو 2025 وذلك خلال فعالية خاصة تُقام في فندق هيلتون أبوظبي – جزيرة ياس. ولمزيد من التفاصيل، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com أو الاتصال بالرقم: 800-ALDAR (800-25327).

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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