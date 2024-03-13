يتميز "نوران ليفينج" بكونه مجتمعاً سكنياً راقياً يضم مبانٍ متوسطة الارتفاع، ويتمتع بموقع متميز بالقرب من مشروع المارينا الجديد في جزيرة السعديات

يقع المشروع على مقربة من عدة مؤسسات تعليمية بارزة، منها جامعة نيويورك أبوظبي ومدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي

يقدم المجتمع السكني الجديد مجموعة واسعة من المرافق العصرية، بما في ذلك مساحات عمل مشتركة ومكتبة، وحمامات سباحة، ومسارات للتنزه والأنشطة الخارجية تثري حياة قاطنيه

يضم "نوران ليفينج" 372 وحدة سكنية من الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف، ويلبي احتياجات فئات متنوّعة من المشترين الباحثين عن استثمارات عقارية بموقع متميز

أحدث مشروع تطويري ضمن سلسلة مشاريع الدار السكنية التي تتميز بتصاميمها الفريدة والعصرية، ومتاحة للمشترين من كافة الجنسيات مع انطلاق مبيعاته في 19 مارس 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- 13 مارس 2024: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") اليوم عن إطلاق مشروع "نوران ليفينج"، وهو مجتمع سكني راقٍ يتميز بمبانيه متوسطة الارتفاع، ويقع في منطقة المارينا بجزيرة السعديات، والتي تعد أحدث وجهة سكنية وترفيهية يجري تطويرها حالياً في الجزيرة.

يتميز المشروع التطويري الجديد بتصميمه الراقي الذي يواكب متطلبات الحياة العصرية، ويعد أول مشاريع الدار السكنية في منطقة المارينا، حيث سيحظى قاطنوه بأسلوب حياة مميز على بعد مسافة قصيرة من أبرز المعالم الترفيهية التي ستزخر بها الواجهة البحرية الجديدة. ويقع المشروع أيضاً على مقربة من جامعة نيويورك أبوظبي، مما سيجذب فئة مميزة من المسـتأجرين ويمنح أجواءً نابضة بالحيوية لمحيط المشروع. كما يمتاز "نوران ليفينج" بموقعه بالقرب من عدة مؤسسات تعليمية بارزة في الجزيرة، بما في ذلك مدرسة كرانلي أبوظبي ومدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي، وبيركلي أبوظبي.

ستعمل الدار على تصميم مساحات عصرية فريدة تجمع أفراد المجتمع معاً في "نوران ليفينج"، مع مرافق مميزة تثري الحياة المجتمعية وتعزز الشعور بالانتماء، كما تشجع على اتباع نمط حياة صحي ومتوازن. ويمكن للسكان اللقاء والتواصل في مساحة العمل المشتركة، أو الاسترخاء بجانب حمامات السباحة، فضلاً على الاستمتاع بركن السينما المخصص في المبنى، أو ممارسة التمارين في صالة اللياقة البدنية وملعب تنس "البادل" ومضمار الجري. ويستفيد المجمّع السكني أيضاً من منظومة متكاملة مجاورة له تضم أفضل دور الحضانة ومتاجر السوبر ماركت وصالات اللياقة البدنية والعديد من خيارات المطاعم المتنوعة.

ويعتبر "نوران ليفينج" أحدث مشروع تطويري ضمن سلسلة مشاريع الدار السكنية التي تتميز بتصاميمها الفريدة والعصرية، ومن بينها "منارة ليفينج" و"ريمان ليفينج"، حيث يعتمد نفس مبادئ التصميم للمشاريع المذكورة. ويتفرّد المشروع بطابع تصميمه الحضري المبتكر، ويوفر ردهات جذابة ومساحات حديثة نابضة بالحياة، مما يرتقي بتجربة قاطنيه ويثري الحياة المجتمعية. وستتفرد وحدات المجمّع بتصاميم مميزة ولمسات عصرية، وسيكون أمام المشترين فرصة لانتقاء ألوان الديكور الداخلي في منازلهم وفق أذواقهم وتطلعاتهم عبر الاختيار بين درجتي ألوان مختلفتين.

سيضم مشروع "نوران ليفينج" 372 وحدة سكنية، بما في ذلك وحدات الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، أو غرفتين أو ثلاث غرف وستبدأ الأسعار من 750,000 درهم إماراتي وستكون الوحدات متاحة للمشترين من كافة الجنسيات بدءاً من 19 مارس 2024.

وبفضل موقعه بالقرب من متحف اللوفر أبوظبي ومنارة السعديات ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي ومتحف جوجنهايم أبوظبي، سيكتسب المجمّع السكني قيمة إضافية تثري تجارب قاطنيه التعليمية والفنية والثقافية. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى سكانه بإمكانية الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الوجهات والمعالم الترفيهية، بما في ذلك شاطئ سول بيتش، وممشى السعديات، ونادي شاطئ السعديات، ونادي شاطئ السعديات للجولف. كما يتميز المشروع بسهولة الوصول إلى الطريق السريع E12، مما يعزز اتصاله بشتى أرجاء جزيرة السعديات، بالإضافة إلى ربطه بالمناطق المجاورة في مدينة أبوظبي وجزيرة الفاهد وجزيرة ياس.

صُمّم مشروع "نوران ليفينج" للتشجيع على تبني حلول النقل المستدام، فهو مجهز بمحطة لدراجات السكوتر الكهربائية وموقف للسيارات الكهربائية. ولضمان بيئة معيشية مستدامة، يستهدف المشروع الحصول على تصنيفات مرموقة، أبرزها تصنيف 3 لآلئ حسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤة من برنامج "استدامة"، وتصنيف 3 نجوم من مؤسسة "فيت ويل".

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في المشروع خلال الربع الأخير من عام 2024، على أن تبدأ مرحلة تسليم الوحدات خلال الربع الأخير من عام 2027. ويُمكن للعملاء المهتمين بشراء وحدات في "نوران ليفينج" زيارة مركز مبيعات الدار في "الدار سكوير"، أو التواصل مع الدار عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com أو من خلال الاتصال بالرقم 800-ALDAR (800-25327).

#بياناتشركات

-انتهى-

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

التواصل الإعلامي:

عبيد اليماحي

شركة الدار العقارية

رضوى الطويل

برنزويك

ALDARCORP@brunswickgroup.com

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار"سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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