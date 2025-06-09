من المقرر افتتاح المدرسة في سبتمبر 2028 بطاقة استيعابية تصل إلى 2,220 طالباً، بما يدعم رؤية أبوظبي لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتميّز التعليمي.

تصميم المدرسة ينسجم مع معايير "كينجز" العالمية، حيث تضم مرافق تعليمية ورياضية متطوّرة، ومساحات متكاملة تعزز جوّدة التجربة التعليمية للطلاّب والكادر التدريسي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن توقيع شراكة حصرية بين "الدار للتعليم" ومدرسة "كينجز كوليدج – ويمبلدون" البريطانية العريقة، لإنشاء أول حرم إقليمي لها في جزيرة فاهد بإمارة أبوظبي.

ومن المقرر افتتاح هذه المدرسة المرموقة الجديدة، التي تغطي المراحل التعليمية ابتداءً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في أبوظبي، في شهر سبتمبر 2028، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من دائرة التعليم والمعرفة والجهات التنظيمية المعنية. وستُسهم هذه الإضافة النوعية في تعزيز المنظومة التعليمية العالمية التي تتميز بها الإمارة، من خلال توفير مسار أكاديمي متميز يؤهل الطلبة للالتحاق بأرقى الجامعات على مستوى العالم.

يتميز الحرم الجديد لمدرسة "كينجز كوليدج – ويمبلدون" بأبوظبي بموقع استراتيجي ضمن المخطط الرئيسي لجزيرة فاهد، ويمتد على مساحة واسعة تبلغ 50,000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 2,220 طالباً. وقد روعي في تصميم المدرسة توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين أحدث الموارد الأكاديمية، ومرافق رياضية متطورة، مع التركيز بصفة خاصة على تعزيز مستوى رفاه الطلاب، وبما يتماشى مع رؤية مشروع جزيرة فاهد لتقديم أسلوب حياة متوازن ضمن بيئة طبيعية نابضة بالحيوية.

وتُعد "كينجز كوليدج - ويمبلدون" واحدة من أعرق المؤسسات التعليمية المستقلة في المملكة المتحدة، وتشتهر بإرثها التعليمي العريق ومعاييرها الأكاديمية الاستثنائية. وتتبنى المدرسة نهجاً تعليمياً شاملاً يركز على تنمية الجوانب الأكاديمية والشخصية للطلبة على حد سواء، مما يعزز فرصهم في القبول بأرقى الجامعات العالمية ويؤهلهم جيداً لحياة ناجحة بعد التخرّج.

وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "نفخر بالإعلان عن تأسيس أول مدرسة لـ ’كينجز كوليدج - ويمبلدون’ في أبوظبي والمنطقة، وهي خطوة مهمة تعكس التوسّع المتسارع لمحفظة الدار التعليمية وتجسّد التزامنا المستمر بإحراز أعلى درجات التميّز الأكاديمي. وبفضل إرث كينجز العريق في التميّز الأكاديمي، وسجلها الحافل في تأهيل الطلاب للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية، ستعزز هذه المدرسة الجديدة في قلب جزيرة فاهد مكانة أبوظبي باعتبارها وجهةً رائدةً للتعليم الدولي ومركزاً عالمياً لتنمية المواهب".

ومن جانبها، قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لدى "الدار للتعليم": "تشتهر مدرسة كينجز كوليدج ويمبلدون عالمياً بقدرتها على تنمية مهارات طلابها الأكاديمية والشخصية، من خلال بيئة تعليمية محفزة تركز على بناء الثقة وتعزيز مهارات التفكير النقدي، بما يضعهم على طريق النجاح والتفوّق. ونحن واثقون بأن هذه المدرسة ستضيف بنهجها التعليمي المتكامل، والذي يرتكز على قيم راسخة ومناهج دراسية غنية واهتمام ورعاية استثنائية بالطلاب، بعداً جديداً ضمن عروض الدار للتعليم، كما ستدعم رؤية أبوظبي المتمثّلة في تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً متميزاً في التعليم".

وبدوره، قال كارل غروس، مدير المدارس الدولية لدى "كينجز كوليدج – ويمبلدون": "نحن سعداء بشراكتنا مع الدار للتعليم لافتتاح مدرستنا الرائدة عالمياً في أبوظبي. ولا شك أن تأسيس حرم جديد لمدرسة ’كينجز كوليدج – ويمبلدون’ في جزيرة فاهد يُعد خطوة مهمة في مسيرتنا نحو بناء شبكة دولية من المدارس المتميزة التي تقدّم تعليماً شاملاً يغذي القلب والعقل والروح".

وانطلاقاً من نجاح مدرستنا في ويمبلدون وتجربتنا الناجحة في التوسع خارج المملكة المتحدة، تمثل هذه الشراكة فرصة مميزة وملهمة لطلاب أبوظبي لخوض تجربة التعليم الملهمة التي تقدمها مدارس "كينجز"، وتجهيزهم جيداً بالمهارات والأدوات اللازمة للازدهار والنجاح في حياتهم بعد التخرّج".

ويمثّل إطلاق مدرسة "كينجز كوليدج – ويمبلدون" في جزيرة فاهد المرحلة الأولى من الاستراتيجية التعليمية الشاملة التي وضعتها "الدار" للجزيرة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على عروض التعليم النوعي. وتشمل المراحل القادمة افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة ضمن المخطط الرئيسي لجزيرة فاهد. كما تعمل "الدار للتعليم" على توسيع طاقتها الاستيعابية عبر شبكة مدارسها المنتشرة في جزيرة ياس، ومدينة خليفة، وجزيرة السعديات، لتوفّر أكثر من 4,000 مقعد دراسي جديد بحلول العام الدراسي 2028-2029، بما يضمن توفير فرص تعليمية متنوعة، وسهلة الوصول، وعالية الجودة في جميع أنحاء أبوظبي.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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