وخلال العامين الماضيين، شهدت "الدار للعقارات" زيادة في عدد الوحدات السكنية تحت إدارتها بنسبة 15% لتصل إلى 155 ألف وحدة، فيما ضاعفت المساحات القابلة للتأجير في قطاعات التجزئة والمكاتب المتميزة لتبلغ مليوني متر مربع

باعتبارها أكبر منصة متكاملة للخدمات العقارية في المنطقة، تدير "الدار للعقارات" مجموعة من العقود النشطة بقيمة تتجاوز الـ 3 مليارات درهم، مما يعزز نمو الشركة وتوسعها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار تعزيز حضورها في منصّة "الدار للعقارات"، أكبر منصة متكاملة للخدمات العقارية في المنطقة، من خلال رفع نسبة حصتها في الشركة إلى 82.55%، وذلك عقب استحواذها على حصة غير مباشرة تبلغ 17.45% من مجموعة "مدن القابضة" (عبر شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل "مجموعة أدنيك").

وقد نجحت "الدار للعقارات"، من خلال صفقات الاستحواذ الاستراتيجية ومسار نموّها القوي، في ترسيخ مكانتها باعتبارها أكبر منصة متكاملة للخدمات العقارية في المنطقة، حيث تدير عقوداً نشطة تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم. وتشرف المنصة على إدارة ما يزيد عن 155 ألف وحدة سكنية، مسجّلةً نمواً بنسبة 15% خلال العامين الماضيين، فيما نجحت في مضاعفة المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاعات التجزئة والمساحات مكتبية من الفئة الممتازة لتصل إلى مليوني متر مربع خلال الفترة ذاتها. وفي عام 2024، ارتفعت إيرادات المنصة إلى نحو 2.6 مليار درهم، محققة صافي أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 400 مليون درهم، ما يعكس مساهمتها المحورية في استراتيجية الدار الرامية إلى تعزيز وتنويع تدفقات الدخل المستدامة على المدى الطويل.

ومن جانبه، صرح جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لـشركة الدار للاستثمار: "تواصل منصة الدار للعقارات مسار نموّها القوي، مدفوعةً بارتفاع الطلب على خدمات إدارة المرافق وإدارة العقارات والخدمات المجتمعية. وتساهم كلٍ من محفظة مشاريع التطوير التابعة للدار، والتوسّع المستمر في أصولها الاستثمارية، إلى جانب قاعدة عملائها المتنامية، في تعزيز نمو المنصة وتوسعها لاغتنام الفرص الواعدة في سوق خدمات العقارات، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمجتمعات والعملاء والمساهمين".

تُعد "الدار للعقارات" إحدى الركائز الأساسية لمنصة الدار للاستثمار، التي تدير محفظة متنوعة من الأصول المُدرة للدخل بقيمة 47 مليار درهم. وقد أسهمت صفقات الاستحواذ التي نفذتها الشركة في تعزيز حجم أعمالها وتوسيع نطاق قدراتها، لتشمل خدمات تنسيق الحدائق، وخدمات الأمن، والخدمات الفنية، والحلول الاستشارية في مجال الاستدامة، وإدارة المجمّعات السكنية. وفي أواخر عام 2023، استحوذت الدار للعقارات على شركة "أبوظبي الأول العقارية"، في خطوة استراتيجية مكّنتها من توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروضها.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

