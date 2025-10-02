• يضم المشروع 678 شقة سكنية موزعة على ثلاثة مبانٍ عصرية، وستُطرح للبيع اعتباراً من 6 أكتوبر

• يتميّز كل مبنى بمرافقه الخاصة لأول مرة على جزيرة ياس، ما يضمن لقاطنيه تجربة معيشية راقية متكاملة

• يأتي إطلاق "ياس ليفنج" بعد الإقبال الكبير من جانب المشترين على مشروعي "منارة ليفنج" و"نوران ليفنج" في جزيرة السعديات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار اليوم عن إطلاق أولى مجموعتها الحصرية لأسلوب الحياة المعاصر في جزيرة ياس من خلال "ياس ليفينج"، وهو مجمّع سكني عصري يطل على القناة المائية في قلب واحدة من أبرز الوجهات العصرية وأكثرها طلباً في دولة الإمارات. ويجمع المشروع بين التصميم العصري، والحياة المجتمعية، والمرافق الحديثة. وبفضل تصميمه المميز ومرافقه الترفيهية والعملية الحديثة، يرتقي المشروع بمعايير السكن الحضري ليقدّم خياراً استثنائياً لسكان جزيرة ياس.

ويأتي "ياس ليفنج" كأحدث إضافة إلى مجموعة الدار الحصرية لأسلوب الحياة المعاصر بعد الإقبال الكبير من جانب المشترين على مشروعي "منارة ليفنج" و"نوران ليفنج" في جزيرة السعديات، حيث يرتكز على نفس المبادئ التصميمية التي تتميز بالطابع العمراني الفريد، والتخطيط المتكامل، مع إبراز تجربة الحياة المجتمعية وبأسعار مناسبة.

يتكون المشروع من ثلاثة مبانٍ تضم أكثر من 678 شقة عصرية تتراوح بين وحدات الاستوديو والشقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، مع توافر خيارين لتصاميم داخلية أنيقة: ألوان فاتحة أو داكنة. وتتمتع معظم الشقق بشرفات خاصة تطل إما على القناة المائية أو على معالم جزيرة ياس.

وقد صُمم المشروع بعناية ليعزز الاستفادة من الإضاءة الطبيعية ويوفّر تواصلاً سلساً بين المساحات الداخلية والخارجية. ويضم كل مبنى مجموعة من المرافق الحصرية، تشمل مسابح للبالغين والأطفال، وصالة سينما خاصة، وحديقة "زن"، وغرفة ألعاب متعددة الأغراض، ومناطق للأطفال، إلى جانب صالة رياضية متكاملة مزوّدة بغرفة تمارين القوّة. وتتكامل هذه المرافق لتشكّل بيئة مثالية للاسترخاء وممارسة الأنشطة الاجتماعية، وسط إطلالات بانورامية على جزيرة ياس.

ويبعد المشروع، بفضل موقعه الاستراتيجي، دقائق عن ياس مول وحديقة "ياس بارك"، كما أنه على مقربة من عالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتر وورلد وعالم فيراري وسي وورلد أبوظبي وحلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي. كما يتمتع مشروع "ياس ليفنج" بموقعه الاستثنائي الذي يوفّر سهولة الوصول إلى الطرق السريعة وشبكات القطارات المرتقبة، فضلاً عن قربه من مطار زايد الدولي، الأمر الذي يمنح القاطنين ارتباطاً مثالياً بالعاصمة أبوظبي والإمارات والعالم.

ويجري تطوير "ياس ليفنج" وفق أرقى معايير الاستدامة، مستهدفاً الحصول على تصنيف "3 لآلئ" وفق نظام "استدامة". ويضم المشروع مساحات خارجية منسّقة بعناية، وممرات مظللة تتيح حركة سلسة، إلى جانب مناطق مخصّصة للأنشطة ومساحات للفعاليات المجتمعية، بما يعزز التفاعل الاجتماعي ويكرّس أسلوب حياة عصري نشط.

المشروع متاح للتملك لجميع الجنسيات، وسيتم طرح وحداته للبيع اعتباراً من 6 أكتوبر. كما يمكن للعملاء زيارة مراكز مبيعات الدار على جزيرة ياس وفي دبي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: customermanagement@aldar.com.



نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".



