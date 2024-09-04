"ياس ريڤا" يضمّ 151 فيلا مكونة من أربع أو خمس أو ست غرف نوم؛ بعضها يقع على القناة مباشرة والأخرى متصلة بالقناة، وستتاح للمشترين من جميع الجنسيات ابتداءً من 13 سبتمبر 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الدار العقارية ("الدار") اليوم عن إطلاق مجمعها السكني الجديد "ياس ريڤا" في قلب جزيرة ياس، والذي يتيح للمشترين خيارات استثنائية من الفلل الفاخرة، منها ما يطل مباشرة على القناة المائية وأخرى متصلة بالقناة صممت ببراعة لتوفر إطلالات خلابة وسط أجواء هادئة على الواجهة البحرية.

يتميز "ياس ريڤا" بموقع استثنائي يتوسط العديد من المعالم السياحية عالمية المستوى، ويتيح لقاطنيه أسلوب حياة راقٍ على ضفاف مياه القناة. ويتبنى المجمّع أرقى مبادئ التصميم العصري، ويُعد من المشاريع السكنية القليلة في أبوظبي التي توفر لقاطنيها إمكانية الوصول المباشر إلى القناة المائية واستكشاف الممرات المائية المحيطة بواسطة القوارب انطلاقاً من مسكنهم الخاص.

وتمتلك الفلل المطلة على القناة مرفأ خاص يمكّن قاطنيها من استكشاف الممرات المائية المحيطة بالقارب. وتمتاز هذه الفلل الاستثنائية بتصميم خارجي منحني يحاكي تموجات المياه ويتناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة. فيما تتميز الفلل الداخلية بتصاميمها العصرية وخطوطها الانسيابية البسيطة التي تنسجم مع الحدائق المحيطة بها، فضلاً عن إمكانية الوصول منها إلى القناة المائية عبر ممرات مخصصة.

وتوفر فلل "ياس ريڤا" إطلالات مميزة على القناة والحدائق والمتنزهات الطبيعية، وتأتي بتصميمين خارجيين فريدين وتصاميم داخلية مصممة حصرياً من قبل استوديو "1058 لندن". ويمكن لمالكي الفلل تخصيص حجرة خارجية حسب رغبتهم لتصبح صالة ألعاب رياضية أو مكتباً أو مجلساً تقليدياً أو مساحة معيشة إضافية.

علاوة على ذلك، يوفر المجمّع مركز استجمام على ضفة القناة تماماً، يضم سبا وصالة ألعاب رياضية للقاطنين، إضافةً إلى مسبح للكبار وآخر للأطفال ومجلساً منخفضاً يتوسطه موقد نار. ويضم المجمّع أيضاً العديد من المرافق الأخرى التي تثري أجواء الحياة النابضة فيه، وتشمل متنزهات طبيعية وثلاث حدائق مجهزة بمرافق خاصة مثل تنس الطاولة، وملعبين للبادل، ومناطق خارجية لممارسة تمارين اللياقة البدنية، إضافةً إلى مسرح مدرج، ومساحات للتنزه واللقاءات الاجتماعية، ومضمار حواجز. كما يمكن للأطفال قضاء أوقات ممتعة في "ياس ريڤا" من خلال ساحات اللعب المخصصة لهم، ومنطقة اللعب بنوافير الرش (سبلاش باد)، إلى جانب العديد من ألعاب التسلق والألعاب المائية.

يقع "ياس ريڤا" على الشواطئ الشمالية لجزيرة ياس، ويتيح لقاطنيه الاستمتاع بالمجموعة الواسعة من مرافق التسوق والترفيه عالمية المستوى في الجزيرة، بما فيها "ياس مول"، و"ياس باي"، و"حلبة مرسى ياس"، وملعبي "ياس لينكس" و"ياس ايكرز للغولف"، و"الاتحاد أرينا". ويحيط بالمجمّع عدد من الوجهات المرتقبة مثل "ياس بارك" والعديد من المتنزهات الترفيهية الحائزة على جوائز، بما فيها "ياس ووتروورلد" و"عالم فيراري" و"عالم ووارنر براذرز"، إضافةً إلى "كلايم أبوظبي" الحائزة على أرقام قياسية عالمية.

وتماشياً مع هدف الدار لتعزيز ممارسات العيش والبناء المستدامة، يستهدف "ياس ريڤا" الحصول على تصنيف "3 لآلئ" للفلل ولؤلؤتين للمجمّع عموماً بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج "استدامة"، حيث سيتم دمج عناصر تصميم مستدامة تساهم في تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه في جميع مراحل تصميم المشروع وبنائه والعيش فيه، مما يقلل إجمالي البصمة الكربونية لقاطنيه. ويشمل ذلك التصميمات منخفضة الكربون للفلل واستخدام مواد مثل الفولاذ والخرسانة المعاد تدويرها، فضلاً عن الأخشاب منخفضة البصمة الكربونية المعتمدة من مجلس رعاية الغابات (FSC). ويهدف المجمّع أيضاً للحصول على تصنيف نجمتين من "فيتويل" - نظام الشهادات الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية.

من المقرر أن تبدأ عمليات بيع الوحدات في 13 سبتمبر 2024 للراغبين بالشراء من مختلف الجنسيات. ويمكن للمشترين المهتمين زيارة مركز مبيعات الدار في الدار سكوير في أبوظبي أو مركز مبيعاتها في دبي بالقرب من كايت بيتش على طريق شاطئ جميرا. كما يمكن للأفراد أيضاً التواصل عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com، أو الاتصال على الرقم 800-ALDAR (25327 800).

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 69 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 37 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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