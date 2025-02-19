يمثل واحة سكنية استثنائية تعزز رفاه قاطنيه، وتشجّع أسلوب حياة نشط، وتوفر بيئة داعمة للمستكشفين الصغار

أول مجمّع في الإمارات يحصل على أعلى تصنيفات الاستدامة، والصحة، بما في ذلك شهادة "ليد" البلاتينية وتصنيف 3 نجوم من "فيتويل"

نجوم من "فيتويل" المجمّع يضم قرابة 1,700 وحدة تشمل القصور والفلل والشقق السكنية

من المقرر عرض الفلل للبيع في كوكا كولا أرينا يوم 27 فبراير الجاري

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن إطلاق مجمّع "ذا وايلدز"، ثالث مجمعاتها السكنية في دبي ضمن إطار شراكتها مع "دبي القابضة". ويُقدّم "ذا وايلدز" تجربةً سكنيّة استثنائية يتناغم فيها فن العمارة مع الطبيعة الخلابة لتمنح العائلات والمستكشفين الصغار فرصة العيش وسط واحةٍ غنّاء تُعيد تعريف مفهوم التعايش مع الطبيعة.

يُعتبر "ذا وايلدز" أول مجمّع سكني من نوعه في دبي، إذ يضم المجموعة الأكبر والأكثر تنوعاً من الحياة البرية ضمن مجمّعٍ سكنيّ في الإمارة. وسيُوفّر المجمع مجتمعاً فريداً يتعايش فيها السكان مع مجموعة واسعة من الحيوانات والنباتات المحلية ضمن محمية طبيعية أشبه بالغابات.

ويتجلى مفهوم التعايش مع الطبيعة في المجمّع من خلال أعشاش الطيور الاصطناعية ومناطق تربية النّحل المنتشرة عبر أرجائه، بينما تندمج بيوتُ البطّ في تناغمٍ تام مع الينابيع والبرك النابضة بالحياة، والمروج الخضراء، وموائل الجداول الجافة لتثري المشهد الطبيعي إلى أبعد الحدود.

ومن جانبه، صرح جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للتطوير": "يسرنا أن نُقدّم ذا وايلدز، ثالث مجمّعاتنا السكنية في دبي والذي سيصبح أكثر المشاريع الخضراء طلباً في الإمارة؛ وهو تحفة تصميمية حقيقية يلتقي فيها الإنسان مع الطبيعة ليرسما لوحة فريدة من التعايش والازدهار. ويشجع هذا المجمّع الأطفال على الاستكشاف ضمن بيئةٍ آمنة تعزز صحتهم ورفاههم، وتنمّي لديهم الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والحفاظ عليها".

تتجلّى الملامح المعمارية الفريدة للمجمّع الجديد في الجناح المجتمعي المميز "ذا نست"، الذي يستوحي تصميمه من الطبيعة الأم، فيشكل معلماً بصرياً فريداً ومساحة للتواصل المجتمعي في الوقت ذاته. وللسكان الصغار، يقدم "ذا نست" منطقة مخصصة لتشجيعهم على مراقبة الحياة البرية والتعلّم عن البيئة.

يقع "ذا وايلدز" على طريق الشيخ محمد بن زايد مقابل القرية العالمية، في واحدة من أرقى المناطق بدبي. ويضم المجمع قرابة 1,700 وحدة سكنية تتنوع بين القصور الفاخرة المكونة من خمس وست غرف نوم من تصميم المهندس المعماري اللبناني الشهير نبيل غلام، والفلل المكونة من ثلاث إلى خمس غرف نوم، والشقق السكنية التي تتراوح بين غرفة إلى ثلاث غرف نوم. ويتمتع كل منزل بممرات صديقة للبيئة ومساحات خضراء مبتكرة تُضفي عليه لمسةً من الخصوصية وسط أجواء الطبيعة الساحرة.

ويضم المجمّع أيضاً مدرسةً دولية مرموقة مع حرمٍ مبتكر يضم مساحاتٍ تعليمية في الهواء الطلق ومرافق مستدامة تؤكد الالتزام بقيم الاستدامة والتعلّم البيئي. وسيضم المجمّع كذلك مركزاً تجارياً بالقرب من المدخل، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المرافق؛ تشمل نوادٍ اجتماعية، وروضة للأطفال، وعيادة صحية، ومسجدين.

يتمحور هذا المجمّع في صميمه حول العائلة ليوفر مساحات لعب ترفيهية ومناطق مائية تفاعلية، وقنواتٍ مائية ضحلة تنمّي لدى الأطفال شغف التعلّم وحب الطبيعة. ومراعاةً لمبدأ الشمولية ودعم احتياجات كافة أفراد المجتمع، سيوفّر المجمّع مناطق لعب مخصصة لأصحاب الهمم، تتضمّن زهوراً موسيقية، وتجارب حسية، وأماكن للاسترخاء، ومعدات لعب مصممة خصيصاً لهم.

وبدورهم سيستمتع عشّاق المغامرات والرياضيون بمناطق مخصصة للألعاب المائية، ومساحات للياقة البدنية، وملاعب للتنس والبادل وكرة السلة. أمّا بالنسبة للباحثين عن الهدوء والاسترخاء، فيمكنهم الاستمتاع بأجنحة الرفاه المظللة، ومساحاتِ التأمّل، فضلاً عن حمامات السباحة المصممة على طراز المنتجعات، والأراجيح الشبكية وسط الطبيعة. ويتضمن المخطط الرئيسي للمجمّع مساراتٍ للمشي وركوب الدراجات تهدف إلى تشجيع السكّان على استكشاف الطبيعة.

ويعد "ذا وايلدز" أول مجمّعٍ في دولة الإمارات يحصل على أعلى تصنيف في شهادتي "ليد" و"فيتويل"؛ حيث حصل على شهادة "ليد" البلاتينية وتصنيف 3 نجوم من "فيتويل"، مما يؤكد التزام الدار بتطوير أساليب الحياة المستدامة وتبني ممارسات البناء المبتكرة.

يأتي إطلاق مشروع "ذا وايلدز" في أعقاب النجاح الكبير لمشروعي "جنان من الدار" و"آثلون" اللذين أطلقتهما الدار بالتعاون مع دبي القابضة، وشهدا طلباً غير مسبوق أثمر عن بيع كافة وحداتهما في غضون ساعات من إطلاقها، مما يعكس الرغبة الكبيرة بالعيش ضمن المجمّعات السكنية التي تعزز رفاه قاطنيها وتشجع تبني أسلوب حياة نشط.

من المقرر أن يبدأ بيع وحدات "ذا وايلدز" في 27 فبراير 2025 في "كوكا كولا أرينا" بدبي. يُمكن للمشترين المهتمين زيارة مركز مبيعات الدار في الدار سكوير، أو مركز مبيعات الدار في دبي بجوار "كايت بيتش" على طريق شاطئ جميرا. كما يمكن للعملاء التواصل عبر البريد الإلكتروني على customermanagement@aldar.com، أو الاتصال على الرقم 800-ALDAR (25327 800).

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 42 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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لمحة حول دبي القابضة

دبي القابضة، هي شركة استثمار عالمية متنوعة تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة وتضم فريق عمل يتجاوز الـ 45,000 موظف. تأسست دبي القابضة في عام 2004، وهي تسهم في إثراء حياة الملايين من سكان دبي وزوّارها عبر محفظتها الواسعة التي تزيد قيمتها على 284 مليار درهم إماراتي، داعمةً بذلك مسيرة نمو وتنويع اقتصاد دبي ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، بما في ذلك العقارات، والضيافة، والترفيه، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم، والتعليم، والتجزئة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعلوم.

تتكون محفظة دبي القابضة من سبع شركات رئيسية هي:

دبي القابضة للعقارات، وهي أحد أبرز مُطوّري المشاريع المتكاملة الرئيسية في دبي التي تجمع بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" و"دبي للعقارات". تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق؛

دبي القابضة لإدارة الأصول، التي تمتلك محفظة عالمية المستوى تضم 21 مُجمّعاً سكنياً و15 وجهة عصرية و10 مراكز تسوق تجارية و19 مركز تسوق سكني، كما تُعد المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة تيكوم التي تضم 10 وجهات أعمال متخصصة تلبي احتياجات ست قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة؛

دبي القابضة للضيافة، التي تمتلك وتدير 53 فندقاً إضافةً إلى العلامات التجارية الفندقية الفاخرة بما فيها جميرا، شركة الفنادق الفاخرة العالمية والعلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة والتي تدير 31 فندقاً عالمي المستوى، كما تضم محفظة دبي القابضة للضيافة مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ذات المفاهيم المختلفة الحائزة على الجوائز؛

دبي القابضة للترفيه، هي أكبر الشركات الإعلامية والتّرفيهية في المنطقة واكثرها تنوعاً، حيث تضم عدداً من أبرز المنتزهات والمعالم مثل القرية العالمية، وعين دبي، ودبي باركس آند ريزورتس، وذا فيو في بالم، بالإضافة إلى مؤسسات الإعلام ومناطق الترفيه الرائدة مثل روكسي سينما، وكوكاكولا أرينا، وشبكة الإذاعة العربية؛

دبي القابضة للاستثمارات، وهي الذراع المسؤولة عن تطوير وتنفيذ استراتيجية الاستثمار للمجموعة وكذلك إدارة محفظة متنوعة تضم استثمارات إستراتيجية ومالية في الأسواق العامة والخاصة، على الصعيدين المحلي والدولي بهدف تحقيق التنوّع في أصول واستثمارات المجموعة مع تحقيق عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر. وتستثمر الشركة في بنك الإمارات دبي الوطني، ومركز ورسان لمعالجة النفايات، وشركة دو، وأزاديا، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة وشراكاتها الإستراتيجية مع بروكفيلد، وإعمار، والدار، وغيرها،

دبي القابضة لإدارة الأراضي التي تعمل على إدارة الأراضي المتاحة للتطوير لدى دبي القابضة، ودعم التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة والتنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040؛

دبي القابضة لإدارة المجمّعات وهي شركة متكاملة تركز على إنشاء وإدارة مجتمعات مستدامة وحيوية، وتلتزم بتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أكثر من 1.2 مليون نسمة يعيشون في 53 مجمّعاً رئيسياً تحت إدارتها في جميع أنحاء دبي.

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