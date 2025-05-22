تتميّز هذه المنشأة من الدرجة الأولى بمواصفات متقدمة، حيث تضم أحدث تقنيات تخزين الأغذية وأنظمة التبريد، كما ستكون مقراً إقليمياً للشركة

تم الإعلان عن الشراكة بين الدار و"إمارات سناك فودز" خلال الحدث الصناعي الأهم في الدولة "اصنع في الإمارات"

أبوظبي، الإمارات: أعلنت مجموعة "الدار" اليوم عن انطلاق أعمال بناء وتشييد منشأة تبريد وتوزيع جديدة مصمماً خصيصاً لدعم عمليات شركة "إمارات سناك فودز"، إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في دولة الإمارات.

احتفاءً بهذه الشراكة، اجتمع كلٌّ من جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، وفداء صيموعة، الشريك الإداري في شركة "إمارات سناك فودز"، خلال "اصنع في الإمارات"، الحدث السنوي الأهم لدعم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الصناعي في الدولة.

تتمتع المنشأة بموقع استراتيجي في "المنطقة اللوجستية" في دبي الجنوب، وقد صُممت خصيصاً لتلبية متطلبات شركة "إمارات سناك فودز" والمتمثّلة في نقل كميات كبيرة من المنتجات بكفاءة عالية، بما يواكب احتياجات عملائها. وتجمع المنشأة بين كافة عمليات سلسلة التبريد التابعة للشركة ومكاتبها الإدارية تحت سقف واحد، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين أنظمة التخزين لتسريع وتيرة عمليات التوزيع.

توفر المنشأة الجديدة، التي تبلغ مساحتها القابلة للتأجير نحو 20,000 متر مربع، حلول تخزين متقدمة تعتمد على أنظمة أرفف ذكية لتعظيم الاستفادة من المساحات وتقليص أوقات المناولة. كما تضم أنظمة عزل متخصصة ونُظماً للتحكم في مستويات الرطوبة، ما يوفّر بيئة مثالية لتخزين المنتجات الحساسة للحرارة. وتتكامل هذه المرافق مع نظام إدارة مخزون آلي يتيح تتبّع المخزون بشكل لحظي وفعّال، مما يعزز من دقة العمليات وكفاءتها.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "يُجسّد هذا المشروع المصمَّم خصيصاً لدعم احتياجات شركة إمارات سناك فودز قدرتنا على توفير منشآت لوجستية هي الأفضل ضمن فئتها، والمُصمَّمة وفق احتياجات المشغّلين الراغبين في دخول السوق الإماراتية أو توسيع عملياتهم فيها. وبينما نواصل المضي قدماً نحو تعزيز حضورنا وقدراتنا في القطاع اللوجستي في إماراتي دبي وأبوظبي، فإننا نتطلع إلى تطوير منشآت مميزة من الدرجة الأولى تلبي، بل وتتجاوز، المعايير العالمية".

وبدوره، قال فداء صيموعة، الشريك الإداري في شركة "إمارات سناك فودز": "ترسخ استثمارنا في مرافق ومنشآت بمواصفات عالمية التزامنا بتقديم خدمة استثنائية لعملائنا وشركائنا من العلامات التجارية والمستهلكين. وتعكس هذه المنشآت الجديدة وتيرة النمو المتسارع عبر أعمالنا، كما تمنحنا القدرة على تلبية احتياجات مختلف قنوات التوزيع الفرعية بكفاءة عالية، سواء في قطاع الأغذية والمشروبات أو التجزئة أو التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء دولة الإمارات. وبينما نواصل المضي قدماً نحو توسيع نطاق أعمالنا، فإننا حريصون أن ترتكز استثماراتنا على أسس راسخة من الاستدامة والابتكار والتنوّع".

وضمن إطار سعيها نحو مستقبل مستدام، تعتمد شركة "إمارات سناك فودز" أحدث التقنيات لتقليل استهلاك الطاقة، وتدمج حلول مبتكرة رائدة في مجالي الطهي والتدريب.

وقد تم تصميم المنشأة الجديدة وفق ممارسات المباني الخضراء في دبي، من خلال اعتماد أنظمة إنارة موفّرة للطاقة، وبنية تحتية مجهّزة لدعم الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أنظمة تبريد عالية الكفاءة تشمل محطة أمونيا داخلية تتيح توفير حلول تخزن بارد فعالة ومستدامة.

وتتمتع المنشأة الجديدة بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، كما ترتبط بميناء "جبل علي" عبر ممر لوجستي مُدار، ما يساهم في تعزيز كفاءة التوزيع وتسريع الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. ومن المتوقع الانتهاء من تطوير المنشأة خلال الربع الأخير من عام 2025.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

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