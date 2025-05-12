والدورف أستوريا ريزيدنسز سيقع بمحاذاة ملعب ياس لينكس للجولف

مجموعة حصرية من الشقق الفاخرة ووحدات بنتهاوس مع إطلالات خلابة على الممرات الخضراء وحلبة مرسى ياس الشهيرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن إبرام شراكة مع علامة هيلتون، شركة الضيافة العالمية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز HLT)، لتطوير والدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، والذي سيكون أول مجمّع سكني يحمل علامة تجارية في الجزيرة والأول من علامة "والدورف أستوريا" تحديداً في أبوظبي.

وبحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، وقع الشراكة كل من جوناثان إيميري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير؛ ودانيال واكيلينغ، نائب رئيس تطوير المشاريع الفاخرة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون.

يشكل مجمّع والدورف أستوريا ريزيدنسز أول ظهور لعلامة الضيافة الفاخرة في أبوظبي ويقع بمحاذاة ملعب ياس لينكس للجولف، المضمار الوحيد في منطقة الشرق الأوسط بأسلوب لينكس الحقيقي والذي يستضيف بطولة أبوظبي للجولف، إحدى فعاليات سلسلة رولكس ضمن جولة موانئ دبي العالمية.

وسيوفر المجمّع مجموعة حصرية من الشقق الفاخرة ووحدات بنتهاوس المجهزة بأرقى المفروشات وأحدث وسائل الراحة والخدمات. وسيستمتع المقيمون بإطلالات خلابة على الممرات الخضراء المحيطة وحلبة مرسى ياس الشهيرة، موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: "تسهم شراكتنا مع هيلتون لتقديم علامة والدورف أستوريا لأول مرة إلى أبوظبي في إضافة بعداً جديداً لتجربة العيش والاستثمار في واحدة من أبرز الوجهات العالمية. وتتماشى هذه الشراكة مع طموحنا في إرساء ثقافة الضيافة عبر كافة منصات أعمالنا، كما تمكننا من توفير تجارب استثنائية لعملائنا بالتعاون مع علامة تجارية معروفة عالمياً بإرثها العريق ورقيها".

من جانبه، قال دانيال واكيلينغ، نائب رئيس تطوير المشاريع الفاخرة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى هيلتون: "يسعدنا التعاون مع مجموعة الدار في هذا المشروع التطويري المتميز في جزيرة ياس، والذي يُمثل انطلاقة علامة والدورف أستوريا في أبوظبي، ومحطة مهمة في استراتيجيتنا الرامية لحفز نمو قطاع العقارات السكنية الفاخرة ذات العلامات التجارية، ولا سيما في ضوء الطلب الاستثنائي الذي تشهده المنطقة على هذا النوع من العقارات. ونحن ملتزمون بتقديم عقارات فريدة توفّر للأفراد المتميزين أسلوب حياة راقٍ، ووسائل راحة عالمية المستوى، وخدمات متميزة، فضلاً عن منح المالكين فرصة فريدة ليصبحوا جزءاً من إرث والدورف أستوريا العريق".

تخطط الدار إطلاق هذه المساكن الفاخرة للبيع خلال الأسابيع القادمة، حيث سيضفي إرث علامة والدورف أستوريا عراقة وفخامة فائقة على جزيرة ياس، أحد أكثر الوجهات تميزاً في المنطقة. وسيُحظى قاطنو المجمع بوصول مباشر إلى العديد من المعالم السياحية عالمية المستوى، بما فيها "عالم فيراري" و"عالم ووارنر براذرز"، و"سي وورلد أبوظبي" و"الاتحاد أرينا"، وممشى غاردينيا باي الهادئ على الواجهة البحرية للجزيرة، فضلاً عن التمتع بالإطلالات الخلابة على أشجار القرم في "وست ياس".

تقدم علامة والدورف أستوريا، التي بدأت مسيرتها الحافلة بفندق ووحدات سكنية فاخرة في والدورف أستوريا نيويورك (الذي من المقرر إعادة افتتاحه في ربيع عام 2025)، مجموعةً متميزةً من المشاريع السكنية الفاخرة حول العالم، تضمّ أكثر من 20 مشروعًا سكنيًا قائماً أو قيد الإنشاء والتطوير.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا

تضمّ محفظة فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا الحائزة على جوائز 34 فندقاً مميّزاً توقظ في نفوس الضيوف إحساساً بالانتماء وتقدّم التزاماً لا هوادة فيه بالخدمة الأنيقة والتجارب الفريدة وخبرات الطهي في وجهات بارزة حول العالم. و في ربيع عام 2025، ستمثل إعادة الافتتاح المرتقبة لفندق والدورف أستوريا نيويورك لحظة حاسمة للعلامة، حيث ستعيد تقديم أسطورة وتبدأ عهداً جديداً من الفخامة. تستحضر فنادق والدورف أستوريا إلى الأذهان بيئةً باعثةً على الإلهام وضيافةً بأرقى المعايير، من أجل تقديم تجربة سلسة منذ اللحظة التي يحجز فيها الضيف إقامته وتستمرّ حتى مغادرته للفندق، من خلال التصاميم العمرانية المذهلة والأعمال الفنية الرائعة ومطعم بيكوك آلي وغيرها من تجارب الطعام الفاخرة الحائزة على نجمة ميشلان والمرافق الفاخرة ضمن الغرف. وبالإضافة إلى عروض والدورف أستوريا الشهيرة، يفتخر الفندق بأفضل محفظة سكنية حيث يقدّم إقامة فاخرة إلى جانب وسائل الراحة التي لا مثيل لها والخدمة الاستثنائية المعهودة من والدورف أستوريا. تنضوي مجموعة فنادق والدورف أستوريا تحت جناح شركة هيلتون الرائدة في قطاع الضيافة. عيشوا إقامة من العمر في فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا من خلال حجز إقامتك على موقع waldorfastoria.com أو عبر تطبيق Hilton Honors الرائد في القطاع. يحصل أعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرةً عبر قنوات هيلتون المفضلة على مزايا فورية. لمعرفة المزيد حول فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، يرجى زيارة الرابط stories.hilton.com/waldorfastoria، ومتابعة حسابات العلامة على تويتر، وإنستجرام .

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