مجمّع متكامل يوفر أسلوب حياة صحي وعصري

"جنان من الدار" يُعد مجمّعاً سكنياً فاخراً يوفر لأفراده ملاذاً هادئاً في واحدة من أفضل المناطق بإمارة دبي، بعيداً عن صخب الحياة اليومية

في قلب المشروع يأتي مركز مجتمعي متكامل مُحاط بحديقة مركزية واسعة، تتخللها مساحات مائية تعزز الشعور بالاسترخاء

المشروع يسهم بسهولة التنقل من خلال شبكة واسعة من المسارات والممرات المظللة، ويمتد على مساحة تبلغ 1 مليون متر مربع تقريباً، تشمل منطقة للاسترخاء ومجموعة من حدائق "الزن" ومنتجع صحي وغيرها من المرافق

المرحلة الأولى تضم 462 وحدة سكنية، تتراوح بين وحدات التاون هاوس المكوّنة من ثلاث إلى أربع غرف نوم وصولاً إلى الفلل الفاخرة المكوّنة من ست غرف نوم، والمتاحة للمشترين من كافة الجنسيات اعتباراً من 31 أكتوبر

المشروع يستهدف الحصول على شهادة (LEED) من الفئة الذهبية وتصنيف "فيتويل" من فئة 3 نجوم، وبذلك سيصبح أول مجمّع سكني في دولة الإمارات حاصل على هذين الاعتمادين

أبوظبي، الإمارات،: أعلنت شركة الدار العقارية ش.م.ع ("الدار") اليوم عن إطلاق «جنان من الدار» ("جنان")، مجمّعها السكني الأول في إمارة دبي، الذي يقدم توازناً فريداً بين عناصر الطبيعة الخلابة ورفاة قاطنيه وسط أجواء هادئة تساعدهم على اتباع أسلوب حياة نشط وصحي. ويعتبر مشروع «جنان» انطلاقة مميزة للدار نحو سوق دبي، بالشراكة مع "دبي القابضة"، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تمارس أعمالها في أكثر من 13 دولة حول العالم، وتكليلاً لمسيرة نجاحها الطويلة في أبوظبي والتي عزّزتها مشاريع فريدة تشمل إحدى أشهر المجمّعات السكنية في جزيرتي السعديات وياس.

يرتقي مشروع «جنان» بمفهوم المجمّعات السكنية في دبي إلى آفاقٍ جديدة، حيث سيوفر للمقيمين ملاذاً حصرياً بعيداً عن صخب الحياة اليومية مقدماً لهم تجربة عيش فريدة مستوحاة من أسلوب الحياة الحضرية. وقد روعي في تصميم المخطط الرئيسي للمشروع، الذي يتمركز حول حديقة مركزية واسعة، تعزيز الترابط بين مختلف مكوّناته بما يضمن سهولة الوصول إلى كافة المرافق والمساحات عبر شبكة من المسارات والممرات المظللة، والتي تؤدي إلى الحديقة المركزية، كي ينعم المقيمون بتجربة استثنائية في المساحات الخارجية والتي تعزز بدورها أجواء الاسترخاء في المجمّع.

يمتاز مشروع «جنان» بموقعه المثالي مقابل منتجع الحبتور بولو، كما يقع بالقرب من مسارات وشبكات النقل الرئيسية ومراكز الأعمال ووجهات الحياة العصرية الرئيسية في الإمارة، بما فيها طريق دبي ـ العين والذي يعزز سهولة الوصول إلى داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي بجانب إحدى أبرز مناطق الجذب السياحي مثل القرية العالمية و"آي إم جي عالم من المغامرات" ودبي مول. فضلاً عن ذلك، سيمكن للقاطنين في هذا المجمّع السكني الوصول بكل سهولة ويسر إلى الطرق السريعة الرئيسية التي تربط بين دبي وأبوظبي والشارقة.

ستطرح المرحلة الأولى من المشروع بحيث تكون متاحة للمشترين ابتداءً من 31 أكتوبر 2023، وستضم 462 وحدةً من أصل 2,428 منزلاً، وهي تشمل وحدات تاون هاوس تتراوح بين ثلاث إلى أربع غرف نوم وصولاً إلى فلل مكوّنة من ثلاث إلى ست غرف بتشطيبات قياسية وعالية الجوّدة. تبدأ أسعار وحدات التاون هاوس المؤلفة من ثلاث غرف من 2.5 مليون درهم، في حين تبدأ أسعار الفلل المكوّنة من ثلاث غرف نوم من 3.5 مليون درهم.

يمتد مشروع «جنان» على مساحة واسعة تبلغ نحو مليون متر مربع، حيث يمكن للمقيمين بكل سهولة ويسر الوصول إلى مجموعة واسعة من المنشآت والمرافق التي تركز على تعزيز اللياقة البدنية ورفاه الأفراد، بما في ذلك منطقة مخصصة للاسترخاء ومجموعة من حدائق "الزن" وحوض سباحة ومسار محاط بالطبيعة ومسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات، بالإضافة إلى مساحات مخصصة للتدريبات الرياضية ومرافق تعزيز الصحة واللياقة البدنية، وصولاً إلى ملعب بادل تنس واستوديو يوغا، مما يحثّ أفراد المجمّع على تبنّي أسلوب حياة نشط ومتوازن.

سيستمتع القاطنون كذلك بخدمات الكونسيرج الخاصة باللياقة البدنية، وغير ذلك من وسائل الراحة والمرافق الأخرى التي تشمل منتجعاً صحياً ومساحات لاستضافة الاجتماعات والأنشطة المختلفة. كما سيقدم «جنان» لقاطنيه تجربة عيش متكاملة عبر مجموعة واسعة من وسائل الراحة والمرافق الرئيسية، بما فيها مدرسة وحضانة ومساحة ألعاب مظللة ومسجد ومركز تجزئة وصالة ألعاب رياضية بالإضافة إلى مساحات مكتبية.

سيوفر مشروع «جنان» كذلك سلسلة من الخدمات الإضافية التي يمكن للمقيمين الوصول إليها عند الحاجة، وتشمل الحصول على وجبات صحية بحسب الطلب، وخدمات الرعاية والتدبير المنزلي، وحلول تنسيق المساحات الخضراء، ورعاية الأطفال وخدمات التمريض وكذلك خدمات الكونسيرج المتعلقة بالسفر.

وفي هذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "يسعدنا أن نبدأ فصلاً جديداً في تاريخ الدار من خلال توسيع حضورنا نحو إمارة دبي وطرح مشاريعنا السكنية المميزة فيها للمرة الأولى. سنقوم بالتعاون مع دبي القابضة بتطوير ثلاثة مجمّعات سكنية ضمن مواقع رئيسية خارج مركز المدينة، حيث سنوظّف أفضل إمكانات الدار لتطوير بيئات ومجمّعات ذات تصميم فريد وعملي، وستكون البداية مشروع «جنان». ومع استمرار سوق العقارات في دبي في تحقيق نمو قوي، نتطلع إلى توسيع حضورنا في الإمارة مع تركيزنا على المزيد من التنويع الجغرافي والقطاعي".

من جهته، علّق أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدبي القابضة، قائلاً: "تماشياً مع رؤيتنا في رسم معالم المشهد الحضري في الإمارة وبالتعاون مع الدار، نكشف اليوم عن مشروع سكني مميّز ومُستدام يراعي الصحّة والرفاه لقاطنيه كما يهتم بالطبيعة المحيطة. تتجاوز شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع الدار مفهوم التحالف والتعاون التجاري المُعتاد، بل هي تجسيد لالتزام كلا المجموعتيْن بأحداث أثر إيجابي في المجمّعات التابعة لنا، ونهدف معاً إلى وضع معايير جديدة ورفع مستوى ما يُطرَح في السوق من خلال التركيز على الجودة العالية والاستدامة. تأتي دبي القابضة في طليعة الشركات التي تعزّز مكانة دبي وجهةً عالميةً للاستثمار بشكلٍ مستمر، وتساهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة القائم على التميّز والابتكار ضمن مناخ السوق المعروف بديناميكيّته وتطورّه الدائم".

ومن جانبه، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للتطوير": "يسرنا الكشف عن مشروع «جنان» الذي يمثل أول مفهوم سكني للدار في دبي. وقد حرصنا على مدار عملية تطوير المخطط الرئيسي للمشروع على إيجاد أسلوب حياة مبتكر يركز على الرفاهية التي تجمع بين المنازل الحديثة والمساحات الخضراء الواسعة والمرافق المشجعة على التواصل والتفاعل بين السكان. ونحن واثقون من أن «جنان» يقدم مفهوماً جديداً لسوق دبي، وسيوفر لأصحاب المنازل والمستثمرين فرصة لشراء عقار في وجهة سكنية خارج مركز المدينة تمتاز بموقعها الجيد وسهولة الوصول إليها والتنقل منها".

سيستهدف المشروع التطويري الجديد الحصول على الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ((LEED للمخطط الرئيسي وسيدمج تدابير الاستدامة في تصميمه لتقليل استهلاك الطاقة والمياه والنفايات. وفي إطار التزامها بتطوير مجمّعات صحية ومستدامة، ستقوم الدار بتطوير «جنان» بما يتماشى مع معايير "فيتويل"، الشهادة الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية، بهدف الحصول على تصنيف "فيتويل" من فئة 3 نجوم. وقد صُمّم «جنان» بطريقة تعطي الأولوية للإضاءة الطبيعية والمناظر الخلابة بما يرتقي بجودة حياة قاطنيه.

وبالإضافة إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي بين السكان والارتقاء بجودة حياتهم، سيشتمل المجمّع السكني الجديد على ميزات مستدامة رئيسية تتماشى مع رغبة الدار في تعزيز الحياة المستدامة مثل نقاط شحن السيارات الكهربائية، وتجهيزات المياه عالية الكفاءة، والإدارة الذكية للنفايات. وسيتم إعطاء الأولوية لاستخدام المواد محلية المصدر في عملية التطوير لتقليل البصمة الكربونية، بجانب اعتماد ممارسات البناء المستدامة.

ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من مشروع «جنان» خلال الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يبدأ التسليم خلال الربع الثالث من عام 2027.

#بياناتشركات

- انتهى -

