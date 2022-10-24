المجتمع السكني الجديد المُستوحى من الطبيعة يمتدّ على مساحة فسيحة ويعزز الجاذبية المتنامية لجزيرة السعديات كوجهة عالمية المستوى

المشروع يأتي تلبيةً للطلب المتزايد على المساحات المنزلية الواسعة والمستدامة والمجهّزة بكافة المرافق العصرية مع خيار التصميم بحسب الطلب

ستطرح الدار خلال المرحلة الأولى من المبيعات 207 فلل مكونة من أربع وخمس وستّ غرف نوم متاحة للبيع حصراً لمواطني دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات: أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") اليوم عن إطلاق مشروع "السعديات لاغونز"، وهو مجتمع سكني جديد مستوحى من الطبيعة ومُحاط بأشجار القرم الخلابة مع إطلالة متميزة على الخليج العربي. ويُتاح المشروع الواقع على الجانب الشرقي من جزيرة السعديات في أبوظبي حصراً للمشترين من مواطني دولة الإمارات.

وستطرح الدار خلال المرحلة الأولى من المبيعات 207 فلل يوم 3 نوفمبر بأسعار تبدأ من 6.1 مليون درهم. وتتنوع تصميمات الفلل بين أربع وخمس وستّ غرف نوم، مما يوفر للمشترين مجموعة أوسع من خيارات الفلل ضمن بيئة عيش فريدة وأجواء متميزة. وتم تقسيم المجتمع السكني إلى عدة مجمعات في ثلاث مناطق تتفرّد كل منها بتصميم معماري خاص ومختلف بما يلبي كافة الأذواق في قاعدة عملاء الدار من المواطنين الإماراتيين.

وبالنسبة للتصاميم الداخلية، تتميز جميع الفلل بمجموعة ألوان هادئة مع إمكانية الاختيار بين التشطيبات القياسية أو المتميزة. وبإمكان العملاء أيضاً إضافة المزيد من التعديلات على التشطيبات والخصائص إلى منازلهم وفق تطلعاتهم وأذواقهم، مع خيار إضافة حجرة خاصة في الحديقة لاستخدامها كمجلس أو مكتب منزلي. ويقدّم المشروع مجموعة من المرافق المجتمعية العصرية المميّزة، بما في ذلك ممشى الكورنيش الأخضر (إيكو كورنيش) وقاعة مسرح مفتوحة ومساحة النوافير المائية ومنتزه التزحلق وملاعب كرة السلة والكرة الطائرة والبادل تنس، إلى جانب جدار التسلق ومساحات لعب الأطفال والمساحات الخضراء الواسعة والمتنزهات. وسيحتوي المجتمع السكني أيضاً على المدارس ورياض الأطفال والمتاجر والمطاعم والمقاهي، مع عيادة ومحطات وقود وقاعة فعاليات متعددة الاستخدامات ومناطق للنزهات وحفلات الشواء، ومساجد وثلاثة مجالس.

ويشكّل المشروع جزءاً من المخطط الرئيسي الشامل لشركة الدار في جزيرة السعديات، وسيكون قريباً من الوجهة الثقافية "سعديات غروف" ووجهة الاستجمام المميزة "سول بيتش" في ممشى السعديات. وسيمتد المجتمع على قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع كانت الدار قد استحوذت عليها في وقت سابق من العام 2022.

وتعليقاً على إطلاق المشروع الجديد، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "يتميز مشروع السعديات لاغونز بموقعه في واحدة من أفضل قطع الأراضي في أبوظبي من حيث الموقع الاستراتيجي وجاذبية المكان، مما يعزز القيمة الاستثنائية التي سيوفرها. كما أُحيط كل جانب من جوانب المشروع بعناية تامة وإتقان بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وذلك من خلال المرافق المجتمعية العصرية والتصميم المستدام وخيار إضافة التشطيبات والخصائص وفق ذوق العملاء. ومن المتوقع أن يساهم المشروع عند استكماله في تعزيز مكانة جزيرة السعديات كوجهة سكنية وثقافية وترفيهية مطوّرة بالكامل، ونتوقع أن يحصد طلباً قوياً من قبل مواطني الدولة."

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على جزيرة السعديات التي تزخر بمجموعة كاملة من المرافق الثقافية والترفيهية والسياحية المتميزة بجانب قربها من جزيرة ياس، مما سيمنح قاطنيه فرصة للاستمتاع بجميع ما تقدمه الجزيرتان من تجارب فريدة، بما في ذلك المنتجعات الشاطئية الفخمة والوجهات الثقافية والمؤسسات التعليمية البارزة، مثل مدرسة كرانلي وجامعة نيويورك أبوظبي.

واستوحيت تصميمات "السعديات لاغونز" من جمال الطبيعة ومحيط المشروع الذي يزخر بأشجار القرم. وتماشياً مع التزام شركة الدار الراسخ بالاستدامة، ستطبّق تصميمات "السعديات لاغونز" مجموعة من تدابير التصميم والبناء المستدام، ومن أبرزها تركيب الألواح الشمسية في جميع أنحاء المشروع بغرض تسخين المياه. كما ستساهم تمديدات المياه عالية الكفاءة في خفض استهلاك المياه بنسبة 50% تقريباً، فضلاً عن العديد من مبادرات الاستدامة الأخرى. ويستهدف المشروع الحصول على تصنيفات متقدمة ضمن فئة المباني السكنية في نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج "استدامة" في دولة الإمارات، مع توقعات بتحقيق تصنيف يتخطى اللؤلؤتين لبعض العناصر.

ومن المُقرّر أن تبدأ أعمال البناء في مشروع "السعديات لاغونز" خلال الربع الثاني من عام 2023، في حين يُتوقّع أن تبدأ عمليات التسليم خلال الربع الثاني من عام 2026. ويمكن للعملاء الراغبين بشراء وحدات سكنية في المشروع الجديد "السعديات لاغونز" زيارة مركز مبيعات الدار في "الدار سكوير"، أو الاتصال بمركز مبيعات الدار على الرقم 800-ALDAR أو 800-25327 أو عبر البريد الإلكتروني customermanagement@aldar.com.

#بياناتشركات

- انتهى -