أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين بالمملكـة السفر الآن إلى تركيـا أو المرور عبرها من جديـد؛ مع أكبر شركة طيران في العالم من حيث عدد الوجهات الدولية

يسُـرُّ الخطوط الجوية التركية أن تعلن أنه اعتبارًا من 20 يونيو 2022، سيتم رفع القيود التي فرضتها تركيـا على إثر تفشِّي جائحة "كوفيد 19"؛ حيث يتم استئناف الرحلات الجوية إلى المملكة العربية السعودية وفقاً لنفس الظروف والأوضاع السائدة ما قبل الجائحة، ليصبح المواطنين السعوديين قادرين على السفر أو المرور عبر تركيا من جديد.

تُسيّـر الخطوط الجوية التركية رحلات جوية من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، لربط المسافرين من داخل المملكة العربية السعودية مـع 335 مدينة في 128 دولة حول العالم، بما في ذلك 51 مدينة داخل تركيا، حيث يمكن للمسافرين السفر إلى تركيـا دون إجراء اختبار (PCR) أو تقديم بطاقة التطعيم أو إلزامهم بارتداء الأقنعة الواقية داخل الطائرات.

ومع استئناف البرنامج المجاني "جولة إسطنبول Touristanbul"؛ سيكون بإمكان ركاب الخطوط الجوية التركية - والذين لديهم ساعات انتظار تستغرق من 6 إلى 24 ساعة بين رحلاتهم المتصلة عبر مطارات اسطنبول - التمتع بخيارات استكشاف مدينة اسطنبول وعجائبها الثقافية والتاريخية المتنوعة.

تقوم الخطوط الجوية التركية بالربط ما بين السعودية واسطنبول من خلال رحلات جوية عبر أربع مدن سعودية كبرى هي: الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

ولمزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني: www.turkishairlines.com أو الاتصال على رقم الهاتف: 0849 444 212 90+ أو زيارة أحد مكاتبنا التجارية في المملكة العربية السعودية.

نصائح وإرشادات حول السفر من الخطوط الجويـة التركيــة:

v نوصِى مسافرينا الكرام بالتحقق من قواعد الدخول في البلدان المعنية لضمان الحصول على رحلة آمنة وملائمة؛ وذلك من خلال خريطتنا التفاعليـة: https://www.turkishairlines.com/en-ae/announcements/coronavirus-outbreak/travel-restrictions/

v يُرجى التحقق من متطلبات الحصول على التأشيرة قبل التخطيط لرحلتك.

يمكن للمواطنين السعوديين؛ اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة الصحفية؛ الاستمتاع بالسفر مع الخطوط الجوية التركية إلى الدول المطلوبة بدون تأشيرة أو من خلال تأشيرة إلكترونية، مع توفير اتصال سلِس وخالي من المتاعب مع تلك الدول عبر اسطنبول.

· تركيـــا: يمكن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية تصل مدتها إلى 3 أشهر، من خلال الموقع الإلكتروني: www.evisa.gov.tr؛ وذلك عبر 51 وجهة داخل الدولة؛ بما في ذلك اسطنبول، بودروم، طرابزون، ريزه، أنطاليا، إزمير، سامسون، كابادوكيا، دالامان، بورصة (من طرابزون)، أوردو، باليكيسير، جاناكالي.

· أذربيجان: يمكن الحصول على تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول بمدة تصل إلى 30 يومًا.

وذلك عبر 3 وجهات تشمل جينجي، و ناخچيوان، و باكو.

· كوبــا: يمكن الحصول على تأشيرة إلكترونية تصل مدتها إلى 30 يومًا، حيث يتم تسيير رحلات يومية من اسطنبول إلى مدينة هافانا، كوبا.

· كولومبيا: يمكن الحصول على تأشيرة إلكترونية تصل مدتها إلى 90 يومًا، حيث يتم تسيير رحلات يومية من اسطنبول إلى مدينة بوغوتا، كولومبيا.

· جورجيـا: التأشيرة غير مطلوبة.

يتم تسيير رحلات جوية إلى 2 من الوجهات في جورجيا: باتومي وتبليسي.

· أيرلنـدا: التأشيرة غير مطلوبة في حالة دخول المسافر أولاً للمملكة المتحدة بنسخة مطبوعة من "وثيقة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة" صادرة عن المملكة المتحدة. وفي هذه الحالة يكون المسافر معفياً من التأشيرة في أيرلندا لمدة أقصاها 90 يومًا أو حتى نهاية فترة الإقامة الممنوحة له في المملكة المتحدة.

يتم تسيير رحلات يومية من اسطنبول إلى دبلن، أيرلندا.

· كازاخستان: التأشيرة غير مطلوبة.

يتم تسيير رحلات جوية إلى 4 وجهات تشمل: نور سلطان، ألماتي، أكتاو، وتركستان.

· قيرغيزستان: التأشيرة غير مطلوبة.

يتم تسيير رحلات يومية من اسطنبول إلى مدينة بيشكيك، قيرغيزستان.

· المكسيك: التأشيرة غير مطلوبة للأشخاص الحاصلين على تأشيرة سارية أو إقامة دائمة في كندا أو اليابان أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو منطقة شنغن.

يتم تسيير رحلات جوية إلى 2 من الوجهات في المكسيك: كانكون و مكسيكو سيتي.

· المغرب: التأشيرة غير مطلوبة لمدة تصل إلى 90 يوماً.

يتم تسيير رحلات جوية إلى 2 من الوجهات في المغرب: مراكش والدار البيضاء.

· طاجيكستان: يمكن الحصول على تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول بمدة تصل إلى 45 يومًا، حيث يتم تسيير رحلات يومية من اسطنبول إلى مدينة دوشانبي، طاجيكستان.

· المملكة المتحدة: يمكن الحصول على تأشيرة إلكترونية تصل مدتها إلى 6 أشهر.

يتم تسيير رحلات جوية إلى 4 وجهات تشمل: لندن وبرمنغهام ومانشستر وإيدنبرغ.

· أوزبكستان: يمكن الحصول على تأشيرة إلكترونية تصل مدتها إلى 30 يومًا.

يتم تسيير رحلات جوية إلى 5 وجهات تشمل: طشقند، بخارى، سمرقند، فيرجانا، أورغنتش.

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نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست الخطوط الجوية التركية عام 1933 بأسطول مؤلف من 5 طائرات فقط. ويضم أسطول الشركة، التي تحمل عضوية "ستار ألاينس"، اليوم 377 طائرة ركاب وشحن، وتسير رحلاتها إلى 340 وجهات حول العالم، بما فيها 287 وجهة دولية و35 وجهة محلية، في 912 بلداً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: lines.comwww.turkishair أو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" و"لينكد إن" و"انستغرام".

حول تحالف "ستار ألاينس"

تأسس تحالف "ستار ألاينس" في العام 1997 ويُعد أول وأكبر تحالف عالمي حقيقي في مجال الطيران. وقد حصل التحالف على العديد من الجوائز التي تعكس الصدى الذي لاقته شبكته في السوق، بما يتضمن جائزة الريادة في سوق النقل الجوي العالمية وجائزة أفضل تحالف لشركات الطيران من مجلة "بزنس ترافلر ماغازين" و"سكاي تراكس". وتضم شبكة التحالف كل من: "أدريا إيرويز" و"إيجيان إيرلاينز" و"الخطوط الجوية الكندية" و"الخطوط الجوية الصينية" "والخطوط الجوية الهندية" و"الخطوط الجوية النيوزلندية" و"إيه إن إيه" و"آسيانا إيرلاينز" و"الخطوط الجوية النمساوية" و"أفيانكا" و"أفيانكا برازيل" و"بروكسل إيرلاينز" و"كوبا إيرلاينز" و"الخطوط الجوية الكرواتية" و"مصر للطيران" و"الخطوط الجوية الأثيوبية" و"إيفا إير" و"الخطوط الجوية البولندية إل أو تي" و"لوفتهانزا" و"الخطوط الجوية الاسكندنافية" و"خطوط شينزين الجوية" و"الخطوط الجوية السنغافورية" و"الخطوط الجوية الجنوب أفريقية" و"سويس" و"تي إيه بيه برتغال" و"الخطوط الجوية التايلاندية" و"الخطوط الجوية التركية" و"يونايتد". ويقدم التحالف للعملاء أكثر من 0002,1 رحلة يومياً إلى 0301, مطاراً في 719 دولة حول العالم. كما يوفر تحالف "ستار ألاينس" رحلات أخرى متواصلة من قبل شريكه "خطوط جونياو الجوية" و "الخطوط الجوية تاي سمايل".