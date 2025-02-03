اختارت مجموعة لاندمارك للضيافة التعاون مع شركة الخليج للحاسبات الآلية، المزود الرائد للحلول الرقمية الشاملة، لتزويدها بخدمات شاملة لإدارة تكنولوجيا المعلومات لأعمالها في مجال الضيافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وستقوم الخليج للحاسبات الآلية بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بالإشراف على البنية التحتية الكاملة لتكنولوجيا المعلومات والخدمات المُدارة للمستخدم النهائي في جميع وجهات ومواقع لاندمارك للترفيه، وفيتنس فيرست، وفودمارك في كلٍّ من البحرين والكويت وعُمان والإمارات العربية المتحدة.

وتهدف مجموعة لاندمارك للضيافة من خلال الاستعانة بشركة الخليج للحاسبات الآلية في إدارة بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إلى تبسيط العمليات اليومية لتكنولوجيا المعلومات، بما يمكنها من التركيز على النمو وتسخير قوة التكنولوجيا المتطورة. وتستند هذه الشراكة إلى الخبرة المتميزة التي تتمتع بها الخليج للحاسبات الآلية في مجال الخدمات المدارة، وتوفير قدرات المراقبة الاستباقية على مدار الساعة، والأتمتة، وتحسينات العمليات الشاملة التي تقوم على أفضل الممارسات.

كما تضمن اتفاقية الشراكة استفادة مجموعة لاندمارك للضيافة من الخدمات المستندة إلى اتفاقية مستوى الخدمة وأدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المتوافقة مع إطار عمل مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (ITIL) لخدمات المؤسسات. وتشمل الخدمات التي ستوفرها الخليج للحاسبات الآلية جميع جوانب إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات داخل المجموعة، مما يوفر قدراً أكبر من التحكم وقدرة الرؤية والمرونة لمجموعة لاندمارك للضيافة.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال أسامة السمدوني، مدير عام شركة الخليج للحاسبات الآلية في دبي: "تؤكد اتفاقية الخدمات المدارة هذه التزام شركة الخليج للحاسبات الآلية بتقديم حلول متطورة لتكنولوجيا المعلومات، تعزز التميز التشغيلي والتقدم التقني في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نهدف من خلال تسخير خبراتنا وعروض خدماتنا الشاملة، إلى تمكين مجموعة لاندمارك للضيافة من تحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات، بما يتيح لها التركيز على نموها الاستراتيجي وتعزيز تجربة الضيوف".

من جانبه، قال بانكاج رونغتا، المدير المالي لمجموعة لاندمارك للضيافة: "تمثل شراكتنا مع الخليج للحاسبات الآلية خطوة مهمة جداً لتحسين استثماراتنا في التكنولوجيا وتعزيز كفاءة التكلفة لمختلف عملياتنا. ويمكننا من خلال تكليف الخليج للحاسبات الآلية بإدارة بنيتنا التحتية لتكنولوجيا المعلومات إعادة توجيه مواردنا باتجاه المبادرات الاستراتيجية الرئيسية التي تعزز نمونا على المدى الطويل، مما يضمن خلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة".

هذا ويهدف التحالف الاستراتيجي بين شركة الخليج للحاسبات الآلية ومجموعة لاندمارك للضيافة إلى إرساء معيار رفيع المستوى لخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطاع الضيافة، مع تركيز خاص على دفع الابتكار وتعزيز المرونة وتحقيق التميز التشغيلي.

نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM):

تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، وتتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً ولديها 7 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء المنطقة. بصفتها شريكًا موثوقًا لحلول التحول الرقمي الشاملة، تقدم شركة الخليج للحاسبات الآلية، مجموعة واسعة ومتكاملة من الحلول والمنتجات التقنية، التي تشمل حلول البنية التحتية الرائدة في الصناعة وحلول الأعمال الرقمية والأمن وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وقد قامت شركة الخليج للحاسبات الآلية بتوطيد علاقات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم منذ عام 1990، واستثمرنا في تطوير كوادر مؤهلة ومتميزة لتنفيذ أفضل الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات العملاء المعقّدة والمتنوعة.

ومن شركائنا الاستراتيجيين في منطقة الخليج شركة IBM، والتي نعمل كموزع وحيد وحصري لها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء المملكة العربية السعودية وبعض منتجات وخدمات IBM)، وشركة سيسكو التي نعمل معها كشريك ذهبي ورئيسي (وهو أعلى مستوى من الشهادات من شركة سيسكو).

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gbmme.com

نبذة حول مجموعة لاندمارك:

تأسست مجموعة لاندمارك في عام 1973 في البحرين، ونمت لتصبح واحدة من أكبر وأنجح التكتلات في مجال البيع بالتجزئة والضيافة على مستوى متعدد القنوات، حيث تتواجد في 17 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا. تتخذ المجموعة من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها منذ عام 1990، وتملك وتدير 22 علامة تجارية محلية عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 2200 متجر، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تصل إلى 33 مليون قدم مربع.

يُعزى نجاح مجموعة لاندمارك إلى محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية الراسخة التي تغطي العديد من فئات البيع بالتجزئة، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات في مجالات الأزياء والمنازل والمواد الغذائية والإلكترونيات. وتشمل هذه العلامات "سنتربوينت"، "ماكس فاشن"، "هوم سنتر"، "بيبي شوب"، "سبلاش"، "شومارت"، "لايف ستايل"، "فيفا"، "إيماكس"، "هوم بوكس"، "ستايلي"، "شوإكسبرس"، "سبار"، و"إيزي باي".

إلى جانب البيع بالتجزئة، قامت مجموعة لاندمارك بتنويع أنشطتها لتشمل قطاعات الترفيه واللياقة البدنية والضيافة من خلال علامات مثل "فيتنس فيرست"، "سيتي ماكس"، "فن سيتي"، "فن فيل"، "زعفران" و"كارلوتشيوز".

تتميز المجموعة بقدرات لوجستية لا مثيل لها، حيث تمتلك أكبر مركز توزيع مملوك للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - "أوميغا لوجيستيكس" و"لوجستيك"، التي تقدم خدمات لوجستية متطورة للغير.

تضع مجموعة لاندمارك تركيزاً كبيراً على تقديم قيمة استثنائية وتحقيق رضا العملاء من خلال مجموعتها الشاملة من المنتجات.

يعمل لدى الشركة أكثر من 53,000 موظف، وتستمر في الحصول على شهادة "أفضل بيئة للعمل" (Great Place to Work®) منذ عام 2017.

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