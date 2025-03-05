دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتفل شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)، المزود الرائد للحلول الرقمية الشاملة، هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لتأسيسها، وتستذكر في هذه المناسبة إرثاً من الابتكار التكنولوجي والشراكات الاستراتيجية وتحول الأعمال الذي ساهم بتشكيل الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.

ولطالما كانت شركة الخليج للحاسبات الآلية منذ تأسيسها في عام 1990، شريكاً موثوقاً في مجال التحول الرقمي في المنطقة، حيث قدمت حلول تكنولوجيا معلومات متطورة عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك القطاع الحكومي والخدمات المصرفية والمالية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. وعملت الشركة بفضل أسسها القوية وتجذرها في المنطقة والتزامها الراسخ بالمعايير العالمية، على تمكين ودعم المؤسسات من خلال حلول تكنولوجية آمنة وقابلة للتطوير وذكية، ولعبت دوراً فعالاً في التطور المستمر للاقتصاد الرقمي في المنطقة.

وتشير دراسات وتقارير المؤسسة الدولية للبيانات، إلى أن ارتفاع الطلب على الحلول المبتكرة، من المتوقع أن يدفع النمو الإنفاق على التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15%، ليتجاوز 88 مليار دولار بحلول عام 2027. وتتمتع شركة الخليج للحاسبات الآلية بمكانة جيدة لدعم هذا النمو الهائل، ومساعدة الشركات على الاستعداد للمستقبل، وتعزيز الأمان، ودفع مرونة الأعمال، بفضل سجلها الحافل في مجال الابتكار.

كما تعد الخليج للحاسبات الآلية من أهم الجهات التي توفر حلول متقدمة تدفع نمو الأعمال، وذلك بفضل شراكاتها طويلة الأمد مع أهم شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً مثل IBM وسيسكو. ومع استحواذها على شركة كوردينيتس الشرق الأوسط في عام 2022 وإطلاق برنامج GBM Shield، تواصل الشركة توسيع قدراتها في مجال خدمات الأمن المتقدمة، ما يعزز دورها كداعم وممكّن رئيسي للتحول الرقمي في المنطقة. وتقود الخليج للحاسبات الآلية جهود الابتكار وتساعد الشركات على تعزيز مرونتها وأمنها وجهوزيتها للمستقبل، من خلال فريق متميز يضم أكثر من 1500 موظف متمرس، ومكاتب تنتشر في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتطلع الشركة إلى تسريع نموها من خلال توسيع حضورها في الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط، وتطوير الخدمات المدارة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وزيادة التركيز على تكنولوجيا السحابة، وتعزيز خبراتها التقنية لدعم العملاء في عالم يتزايد فيه الاعتماد على الرقمنة.

وإدراكاً منها بأن المواهب الخبيرة هي العامل الأساسي للتحول الرقمي، تواصل شركة الخليج للحاسبات الآلية الاستثمار في تطوير القوى العاملة، ما يضمن للشركات الاستفادة من أحدث التقنيات مع توفر الخبرات والكفاءات المناسبة. كما تلتزم الشركة بمساعدة المؤسسات على تحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز وضعها في مجال الأمن السيبراني، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي.

وفي تعليق له، قال مايك ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للحاسبات الآلية: "أثبتت الخليج للحاسبات الآلية على مدى العقود الثلاثة والنصف الماضية، نفسها كشريك موثوق للمؤسسات الإقليمية التي تتعامل مع تعقيدات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال. وبينما نحتفل اليوم بمرور 35 عاماً من النجاح، فإننا نؤكد على مواصلة التزامنا الراسخ بدفع الابتكار وتقديم قيمة استثنائية لعملائنا. ونظراً لأن المستقبل يتمحور حول خدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر ذكاءً ومرونة، فإننا نؤكد استعدادنا التام لريادة هذا المجال من خلال نهجنا الذي يولي العملاء أولوية قصوى".

وبفضل خبرتها الممتدة على مدى 35 عاماً وتركيزها الدؤوب على نجاح العملاء ورؤيتها الواضحة للمستقبل، تواصل الخليج للحاسبات الآلية تعزيز مكانتها بوصفها الشريك الموثوق للشركات التي تشق طريقها نحو عصر التحول الرقمي القادم. وتستعد الشركة بما تتمتع به من أسس قوية وخريطة طريق واضحة، لإعادة تعريف الخدمات المُدارة في الشرق الأوسط، ودفع عجلة الابتكار والمرونة والتميز التشغيلي عبر مختلف الصناعات.

نبذة عن شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM):

تعتبر "شركة الخليج للحاسبات الآلية" من الشركات الرائدة في مجال توفير الحلول الرقمية المتكاملة، وتتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً ولديها 7 مكاتب وأكثر من 1500 موظف في جميع أنحاء المنطقة. بصفتها شريكًا موثوقًا لحلول التحول الرقمي الشاملة، تقدم شركة الخليج للحاسبات الآلية، مجموعة واسعة ومتكاملة من الحلول والمنتجات التقنية، التي تشمل حلول البنية التحتية الرائدة في الصناعة وحلول الأعمال الرقمية والأمن وغيرها من الخدمات ذات الصلة. وقد قامت شركة الخليج للحاسبات الآلية بتوطيد علاقات مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم منذ عام 1990، واستثمرنا في تطوير كوادر مؤهلة ومتميزة لتنفيذ أفضل الحلول الكفيلة بتلبية احتياجات العملاء المعقّدة والمتنوعة.

ومن شركائنا الاستراتيجيين في منطقة الخليج شركة IBM، والتي نعمل كموزع وحيد وحصري لها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء المملكة العربية السعودية وبعض منتجات وخدمات IBM)، وشركة سيسكو التي نعمل معها كشريك ذهبي ورئيسي (وهو أعلى مستوى من الشهادات من شركة سيسكو).

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