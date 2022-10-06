دبي, الامارات العربية المتحدة - أعلنت “الخليج لتقنية المعلومات”، شركة التوزيع ذات القيمة المضافة، عن إختيارها لـ “بنتيرا”، الشركة الرائدة في مجال التحقق من اداء الأمان الآلي، بهدف مساعدة أكثر من 1500 عميل في جميع أنحاء منطقة الخليج في مكافحة هجمات برامج الفدية وضمان التحقق المستمر من الأمان.

وفقًا لبحث حديث، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 زيادة بنسبة 71% على أساس سنوي في الهجمات الإلكترونية ضد شبكات الشركات أسبوعيًا. لذلك، تعد هذه الشراكة جزءًا رئيسيًا من استراتيجية “الخليج لتقنية المعلومات” لتقديم حل أمان موحد ومتكامل للعملاء في المنطقة.

تمكّن منصة التحقق من صحة الأمان الآلي من “بنتيرا” مدراء المعلومات من التحقق من فعالية الأمن السيبراني من خلال تحدي ضوابط الأمان المتوفرة عبر تحديد بنية الهجوم بالكامل. وبمحاكاة تقنيات القرصنة في العالم الحقيقي، توفر الشركة رؤية متواصلة عن الإنكشاف الأمني للمؤسسات وخارطة طريق قابلة للتنفيذ لتحسين الوضع الأمني. للتحقق من فعالية الأمان الحالي، ستضمن منصة “بنتيرا” أيضًا لعملاء “الخليج لتقنية المعلومات” الحصول على عائد محسّن على الاستثمار من ضوابط الأمان الخاصة بهم.

قال عبدول رحمان، الرئيس التنفيذي لشركة “الخليج لتقنية المعلومات”: “يستمر عدد هجمات برامج الفدية الناجحة في الارتفاع بمعدل لا يُصدق. لذلك، فإن الشركات التي تفشل في التكيّف ومواجهة التحديات الناشئة سوف تتخلف بسرعة. في شركة “الخليج لتقنية المعلومات”، نساعد العملاء على البقاء متقدمين على التهديدات الدائمة التطور التي يواجهونها. نحن متحمسون للشراكة مع “بنتيرا” وتقديم منصتهم للتحقق من فاعلية ضوابط أمان عملائنا ضد أحدث الهجمات وبرامج الفدية”.

قال مورغان جاي، نائب الرئيس الأول للمبيعات في “بنتيرا” لمنطقة أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا، والمحيط الهادئ: “اليوم، تكافح معظم الشركات للتحقق من إمكاناتها الأمنية في مواجهة تهديد دائم التوسع. ستضمن إضافة منصة “بنتيرا” إلى عروض “الخليج لتقنية المعلومات” أن تكون لدى الشركات في جميع أنحاء المنطقة إمكانية الوصول إلى أفضل تقنيات التحقق الآلي من الأمن. ستزيد منصتنا الثقة في ضوابط الأمان الحالية وتقلل التهديد له بشكل كبير”.

خلال أسبوع “جيتكس” للتكنولوجيا هذا العام لذي سيجري في دبي في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، ستعرض شركتي “الخليج لتقنية المعلومات” و”بنتيرا” منصة الأخيرة للتحقق الآلي من الأمن الرائدة. يرجى النقر هنا لتحديد موعد اجتماع خلال “جيتكس”، أو زيارة منصة “بنتيرا” (H2-D30) في المعرض للحصول على عرض توضيحي.

تعريف عن“ الخليج لتقنية المعلومات”

تأسست شركة “الخليج لتقنية المعلومات” في عام 2011 في دبي لسد الحاجة إلى موزع متخصص في حلول الأمن السيبراني، ولها أكثر من 40 شريك و1500 عميل في الشرق الأوسط. “الخليج لتقنية المعلومات” هي موزع ذو قيمة مضافة ومتخصصة في الحلول المتطورة التي تتطلب درجة عالية من المهارة والخبرة. يمكن أن توفر بنية نسيج الأمان لدى الشركة أمانًا تاماً لحل مشكلات الأمان الأكثر إلحاحًا، كما توفر لك كل ما تحتاجه للبقاء متقدمًا على المهاجمين من خلال حلولها الاستثنائية وخبراتها الإستراتيجية. عبر مكاتبها في دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، وقطر، تقدم شركة “الخليج لتقنية المعلومات” لشركائها ومورديها خدمات كاملة، تشمل المساعدة الفنية، التسويق، المبيعات، والاستشارات.

تعريف عن“ بنتيرا”

“بنتيرا” هي شركة رائدة في فئة التحقق الآلي من الأمان، تتيح لكل مؤسسة اختبار سلامة جميع طبقات الأمن السيبراني بسهولة، وتكشف عن ثغرات أمنية حقيقية وحالية في أي لحظة وعلى أي نطاق. يستخدم الآلاف من المتخصصين في مجال الأمن ومقدمي الخدمات حول العالم “بنتيرا” لتوجيه الإصلاح وسد الثغرات الأمنية قبل استغلالها. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة: pentera.io

مسؤول الإعلام في “بنتيرا” Noam.Hirsch@pentera.io

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جهات الاتصال

نورا طباع - noura@matrixdubai.com