دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكّدت شركة الخليج العربي للعقارات أن المشاريع العقارية في مختلف أنحاء الإمارات تواصل زخمها القوي وفق الخطط المعتمدة للشركات العقارية، بما يعكس مرونة القطاع العقاري في الدولة وقوة البيئة التشغيلية الداعمة لاستمرارية الأعمال والتنفيذ وتعزيز الثقة طويلة الأمد لدى المستثمرين.

وقال بدر راشد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات، أن العمل مستمر في مشاريع الشركة، حيث تتواصل مراحل التخطيط والتطوير والتنفيذ والتنسيق مع الشركاء وفق الجداول الزمنية والأولويات الاستراتيجية المعتمدة.

وأوضح البلوشي أن دولة الإمارات تثبت دائماً قدرتها على الحفاظ على استمرارية الأعمال واستدامة الزخم في القطاعات الحيوية، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، ومنظومة تشغيلية مرنة، وبيئة تنظيمية واستثمارية مستقرة.

وقال البلوشي: "تواصل دولة الإمارات تقديم نموذج واضح في الجاهزية والمرونة التشغيلية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على استمرارية التقدم في المشاريع العقارية في مختلف أنحاء الدولة. وفي الخليج العربي للعقارات، تمضي مشاريعنا قدمًا وفق خططنا المعتمدة، مع تركيز ثابت على التنفيذ والجودة والحفاظ على ثقة المستثمرين والعملاء والشركاء."

وأضاف أن استمرار حركة التطوير والتنفيذ في القطاع العقاري يبعث برسالة واضحة حول قوة المنظومة التنموية في الدولة، وحجم الثقة التي يستند إليها السوق العقاري الإماراتي.

وأشار البلوشي إلى أن ما يشهده السوق في المرحلة الحالية يعكس متانة الأسس المؤسسية واللوجستية والتجارية التي تتيح للمطورين مواصلة تنفيذ مشاريعهم بكفاءة ومسؤولية، مع الاستجابة لمتطلبات السوق وتطلعات مختلف الأطراف المعنية.

وتابع قائلًا: "ما نشهده اليوم هو انعكاس مباشر لنضج بيئة الأعمال في دولة الإمارات وموثوقيتها. وقدرة المطورين على مواصلة تنفيذ المشاريع بكفاءة ومسؤولية تؤكد قوة الأسس التي يقوم عليها السوق، وتعزز مكانة الدولة كوجهة موثوقة للاستثمار والنمو طويل الأمد."

وأكّدت شركة الخليج العربي للعقارات التزامها بمواصلة التنسيق الوثيق مع مختلف الجهات المعنية، وضمان استمرار التقدم في مشاريعها وفق أعلى معايير التخطيط والشفافية والتنفيذ.

كما شدّد البلوشي على أن الشركة تواصل التركيز على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية العمرانية في دولة الإمارات من خلال مشاريع تجمع بين الجودة والكفاءة والقيمة طويلة الأمد.

وقال: "مسؤوليتنا لا تقتصر على مواصلة التنفيذ فحسب، بل تمتد إلى تطوير مشاريع تلبي الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات والمستثمرين، وتسهم في دعم مسيرة النمو في دولة الإمارات وتعزيز قوة قطاعها العقاري".

وأكّد في ختام تصريحه أن استمرار التقدم في المشاريع على مستوى الدولة لا يعكس فقط مرونة القطاع، بل يجسد أيضًا ثقة المطورين والمستثمرين والمستخدمين النهائيين في رؤية دولة الإمارات طويلة الأمد وقدرتها على مواصلة النمو في مختلف الظروف.

-انتهى-

