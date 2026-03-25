"تطبيق ContactNow يشهد إقبالاً استثنائياً بنمو 98% في عدد المستخدمين الجدد وتجاوز حجم معاملاته 2 مليار جنيه"

القاهرة: أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة (CNFN.CA)، أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائج أعمالها المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وحققت الشركة خلال العام دخلًا تشغيليًا مجمعًا بلغ 2.8 مليار جنيه ، مسجلةً نموًا بنسبة 12% على أساس سنوي، بفضل الأداء التشغيلي القوي لقطاع التمويل، إضافة إلى القفزة الكبيرة في إيرادات قطاع التأمين. ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ برنامج شامل لإعادة الهيكلة التنظيمية، فضلًا عن تسريع وتيرة تطوير بنيتها التحتية الرقمية المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف شركاتها التابعة، وهو ما يعكس بشكل مباشر استراتيجية المجموعة التي ترتكزعلى الاستثمار المنضبط في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز نماذج إدارة المخاطر، ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يمهد الطريق لنمو مستدام. وتؤكد هذه النتائج التزام كونتكت بتحسين جودة محفظتها التمويلية والاستمرار في دمج وتطوير الحلول الرقمية لتلبية احتياجات السوق المتنامية، ومواصلة الاستفادة من تنوع أنشطتها وهيكل تراخيصها لتحقيق نمو متوازن عبر مختلف القطاعات، كما سجل صافي الربح المجمع 345 مليون جنيه بنهاية العام.

وتعليقًا على هذه النتائج، صرح جون سعد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة كونتكت المالية قائلًا: " شكّل عام 2025 نقطة انطلاق جديدة لكونتكت، حيث عملنا من خلال قيادة متجددة ورؤية تنفيذية أكثر دقة وشمولًا على إعادة صياغة استراتيجية وتوجهات المجموعة، بما يمكنها من مواكبة بيئة سوقية تتسم بتزايد معدلات التنافسية وتشديد الأطر التنظيمية والتسارع الرقمي. ورغم هذه المتغيرات، نجحت المجموعة في تحقيق أداء قوي، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية — بما في ذلك الشركات المشتركة — بنسبة 29% لتصل إلى 8.4 مليار جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه في عام 2024، كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 12% ليبلغ 2.8 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الربح 345 مليون جنيه، في ظل نهج استثماري منضبط يركز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز نماذج إدارة المخاطر وبناء قدرات تشغيلية قابلة للتوسع والنمو. وخلال العام، قمنا بتسريع جهودنا لتحسين جودة المحفظة التمويلية، وتبني نماذج اكتتاب ائتماني أكثر دقة، بما يسهم في تحسين جودة الأصول وتعزيز متانة المركز المالي. كما يدعم تنوع أنشطة المجموعة وتكامل تراخيصها وتحقيق نمو متوازن عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التمويل الاستهلاكي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتأمين، بما يعزز من صلابة نموذج أعمالنا وقدرتنا على مواجهة التقلبات السوقية".

وأضاف "عززت المجموعة حضورها الرقمي من خلال التوسع في شراكاتها الرقمية المتقدمة القائمة على واجهات برمجة التطبيقات، لا سيما شراكتها مع شركة e&، بما يتيح دمج خدماتنا التمويلية ضمن منظومات رقمية متطورة، ويوسع نطاق الوصول إلى العملاء. وفي إطار رؤيتنا للمرحلة المقبلة خلال عام 2026، نواصل تحويل مجموعة كونتكت المالية إلى منظومة مالية رقمية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقادرة على التوسع بكفاءة في سوق يشهد تطورًا متسارعًا. وبذلك ترتكز إستراتيجيتنا على أربعة محاور رئيسية: خلق قيمة رقمية مبتكرة، وتعظيم العوائد التشغيلية، وتحسين كفاءة الأعمال، وتعزيز المرونة التنظيمية، بما يدعم بناء منظومة مالية متطورة وقابلة للتوسع، وتدعم تحقيق النمو المستدام."

وعلى صعيد قطاع التمويل، واصلت الشركة تحقيق أداء قوي، إذ ارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة 12% على أساس سنوي ليسجل 2.2 مليار جنيه، مدفوعًا بالتركيز على تقديم المنتجات المتميزة ذات الهوامش الربحية المرتفعة واستئناف معاملات بيع محافظ التمويل. وقد كثفت المجموعة جهودها لتحسين جودة المحفظة التمويلية من خلال تبني نموذج اكتتاب ائتماني أكثر تطوراً لضمان جودة الأصول وتعزيز المتانة المالية للمجموعة في المستقبل.

كما واصل قطاع التأمين، من خلال كل من شركة ثروة حياة وثروة للتأمين، أداءه المتميز خلال عام 2025، حيث قفزت إيرادات نشاط التأمين بمعدل سنوي قدره 58% لتسجل 2.9 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 46% لتصل إلى 3.3 مليار جنيه ، لينعكس ذلك على نمو الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 562 مليون جنيه. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي لكل من شركة "ثروة حياة" التي سجلت نمواً في إجمالي الأقساط بنسبة سنوية 49% لتبلغ 1.88 مليار جنيه، وشركة "ثروة للتأمين" بنمو سنوي 42% لتبلغ 1.45 مليار جنيه، ما يعكس نجاح سياسة التوسع في طرح المنتجات الجديدة.

وعلى الصعيد الرقمي، حقق تطبيق "ContactNow" إنجازات استثنائية كأول منصة مالية رقمية متكاملة في السوق المصري، حيث ارتفع عدد التحميلات الجديدة للتطبيق بنسبة 91% وتضاعف عدد المستخدمين الجدد بنمو قدره 98%، لتتجاوز القيمة الإجمالية للمعاملات المنفذة عبر التطبيق حاجز الـ 2 مليار جنيه ، مما يؤكد نجاح إستراتيجية التحول الرقمي للمجموعة وزيادة الاعتماد على خدماتها الذكية.

عن شركة كونتكت المالية

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقود التحول في وسائل تقديم خدمات التمويل والتأمين للأفراد والشركات. ومنذ تأسيسها عام 2001، تتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق من خلال شركاتها التابعة وشركائها الاستراتيجيين. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم باقة من البرامج التمويلية المتنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة عن طريق كونتكت كريدت وكونتكت كريديتك، إضافة إلى برامج التمويل العقاري من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تقدم الشركة باقة واسعة من خدمات التمويل للشركات بما في ذلك إصدار سندات التوريق وإدارة الديون المهيكلة وإدارة استثمار الديون. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

