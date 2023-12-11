الناقلة الوطنية لدولة قطر تُشغِّل رحلتين أسبوعياً إلى نيوم على متن طائرة من طراز إيرباص A320

سيتمكن المسافرون من نيوم من مواصلة رحلاتهم عبر شبكة وجهات الناقلة القطرية المتنامية التي تضم أكثر من 170 وجهة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين

الدوحة، قطر ــ أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، عن نمو شبكة وجهاتها في المملكة العربية السعودية من خلال تدشينها رحلات جوية مباشرة إلى منطقة نيوم، الوجهة التاسعة لها في السعودية. حيث وصلت أولى رحلات الناقلة القطرية إلى مطار خليج نيوم يوم السبت، 9 ديسمبر 2023.

ويأتي هذا التدشين في أعقاب إطلاق الناقلة القطرية مؤخراً رحلات جديدة نحو تبوك واستئناف تغطيتها لمسار ينبع، بما يؤكد على التزام الخطوط الجوية القطرية بتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها المتنامية، وتعزيز خدماتها التشغيلية في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز خيارات السفر بين نيوم والعالم.

ومع إطلاق رحلتين أسبوعياً إلى نيوم، تعزز الخطوط الجوية القطرية تواجدها في السعودية وذلك برفع عدد الرحلات التي تشغلها إلى 125 رحلة أسبوعياً تشمل تسع مدن سعودية، وهي: العلا، والدمام، والقصيم، وجدة، والمدينة المنورة، ونيوم، والرياض، والطائف، وينبع، ما يوفر للمسافرين شبكة وجهات شاملة لاستكشاف التنوع الطبيعي والثقافي للمملكة.

وقال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تفتخر الخطوط الجوية القطرية بإعلانها عن تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى نيوم، الوجهة التاسعة للناقلة القطرية في المملكة العربية السعودية، حيث تمثل هذه الخطوة دليلاً على التزامنا بتقديم تجربة سفر استثنائية للمسافرين في السوق السعودية، فاليوم، تمثل منطقة نيوم أرض المستقبل التي تلتقي فيها التكنولوجيا مع الاستدامة والابتكار في وجهة فريدة من نوعها. لهذا نحن سعيدون بجلب المسافرين من جميع أنحاء العالم إلى هذه المنطقة المميزة".

من جهته، قال جاستن إرباتشي، الرئيس التنفيذي لمطارات نيوم: "يسعدنا أن نرحب بالخطوط الجوية القطرية في مطار خليج نيوم، حيث ستسهم الرحلتان الجديدتان أسبوعياً بين نيوم ومطار حمد الدولي، أحد أهم المراكز الجوية الحيوية في المنطقة، في توسيع خيارات السفر أمام المسافرين من نيوم. ويعدّ انضمام الخطوط الجوية القطرية إلينا كرابع شركة طيران تُشغِّل رحلاتها في مطار خليج نيوم، وأيضاً إضافة الدوحة على قائمة وجهاتنا كثالث وجهة عالمية ترتبط بالمنطقة، لحظة فارقة في توسعنا الاستراتيجي وتطورنا المستمر في مجال تعزيز خيارات السفر من نيوم إلى مختلف الوجهات العالمية".

وستشكل الرحلات الجديدة حلقة وصل بين الموظفين العاملين في نيوم وعائلاتهم في مختلف أنحاء العالم، كما أنها ستسهم في تسهيل رحلات العمل، الأمر الذي سيعمل على توطيد الروابط الاقتصادية والاجتماعية التي تربط كلاً من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

وسيتمكّن المسافرون من منطقة نيوم في السعودية من زيارة أكثر من 170 وجهة في العالم، بما في ذلك: الصين، وأوروبا، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا، وماليزيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مقر عمليات الناقلة القطرية الرئيسي، مطار حمد الدولي، الحائز على عدة جوائز عالمية. كما تبيّن هذه الخطوة ريادة الخطوط الجوية القطرية في مجال تقديم أفضل تجارب السفر للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

ويمكن للمسافرين إلى نيوم حجز تذاكر الرحلات من خلال موقع الخطوط الجوية القطرية أو زيارة وكيل سفرهم المفضل.

جدول الرحلات إلى مدينة نيوم (بالتوقيت المحلّي)

الخميس

الدوحة (DOH) إلى نيوم (NUM) رقم الرحلة QR1204 المغادرة 06:35 الوصول 09:50

نيوم (NUM) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة 1205 QRالمغادرة 11:05 الوصول 13:40

السبت

الدوحة (DOH) إلى نيوم (NUM) رقم الرحلة QR1204 المغادرة 06:55 الوصول 10:10

نيوم (NUM) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة 1205 QRالمغادرة 11:25 الوصول 14:00



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عن الخطوط الجوية القطرية

وتستمر الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية بسلسلة انجازاتها التي تجلت في حصولها على جائزة "أفضل درجة أعمال في العالم 2023" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2023 وذلك للمرة العاشرة في تاريخها. كما وحصلت أيضاً على جائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال" وجائزة "أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم" وذلك خلال معرض باريس الجوي 2023. وقد فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لسبع مرات في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021 و2022) ويعد ذلك إنجاز غير مسبوق.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختير مؤخرا كـ"أفضل مطار في الشرق الأوسط". وكان قد حصد جائزة "أفضل مطار في العالم" لعامين على التوالي من شركة سكاي تراكس العالمية لعامي 2021 و 2022.

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

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