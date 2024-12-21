الرياض: أبرمت الخطوط السعودية ووزارة الإعلام اتفاقية خلال الملتقى الأول لصناع التأثير ImpaQ تستهدف رفع مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ومواقع الخدمات الأرضية والجوية؛ وقع الاتفاقية كلٌ من رئيس التسويق في مجموعة السعودية الأستاذ خالد بن عبدالقادر طاش؛ وسعادة الوكيل المساعد للخدمات المشتركة بوزارة الإعلام المهندس مشعل التويجري.

شملت مجالات الاتفاقية تخصيص قناة خاصة لوزارة الإعلام عبر الأنظمة الترفيهية بشاشات طائرات "السعودية" يتضمن محتواها استعراضاً لأحدث مستجدات مبادرات الوزارة بشكل دوري فيما سيتم عرضها أيضاً في صالات الفرسان، كما تتضمن الاتفاقية كذلك توفير خدمة المسار السريع ودرجة الأعمال لضيوف الوزارة إلى جانب رعاية فعالياتها.

وأوضح الأستاذ خالد طاش أن "السعودية" وفي إطار مضامين هويتها وعصرها الجديد تحرص على توثيق علاقتها بمختلف الجهات الحكومية وتمكين مستهدفاتها لاسيما وأن وزارة الإعلام لديها أدوار محورية متمثلة في تسليط الضوء إعلامياً على برامج رؤية السعودية 2030 وإبراز مشاريعها الطموحة، وسيتيح عرض مبادراتها عبر شاشات طائرات "السعودية" توسيع نطاق المشاهدات في ظل نقلها للضيوف بين المملكة وأكثر من 100 وجهة حول العالم وبمعدل يومي يزيد عن 600 رحلة، كما أن ذلك يتواكب مع تنفيذها أكبر مشروع لتعزيز وإثراء تجربة الضيوف بما يستهدف رفع مستوى جودة الخدمات في كافة مراحل السفر وبأحدث ما توصلت إليه صناعة الطيران.

يذكر أن ملتقى “صُنّاع التأثير ImpaQ” قد أطلقته وزارة الإعلام كمنصة لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الناجحة، متناولًا 14 مجالًا من مجالات التأثير، من بينها الإعلام، الذكاء الاصطناعي، الرياضة، السياحة، الترفيه، والثقافة؛ مع إعادة صياغة مفاهيم التعاون الإعلامي، وابتكار منصات تفاعلية تروي قصص الإنجاز والتأثير بحضور نخبة من المؤثرين العالميين والخبراء وصُنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم، تأكيدًا على مكانة المملكة كمركز عالمي للإلهام والابتكار في مجالات التأثير.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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